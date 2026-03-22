Czeskie Venomy już w Polsce. Flanka dostała nową osłonę

Do Polski przyleciały dwa czeskie śmigłowce UH-1Y Venom, które mają przejąć zadania wykonywane dotąd przez Mi-171Sz i wesprzeć ochronę przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO. To ruch ważny nie tylko operacyjnie, ale też symbolicznie, bo pokazuje zmianę generacyjną po stronie czeskiego lotnictwa i coraz większy nacisk sojuszu na szybkie reagowanie wobec nisko lecących zagrożeń.

Mi-171Sz, które dotąd wykonywały te zadania, wywodzą się z postsowieckiej rodziny śmigłowców Mi. Venom to już zupełnie inna półka: zachodnia platforma wielozadaniowa z rodziny H-1, budowana z myślą o pracy w nowoczesnym, sieciowym środowisku walki. Sama czeska umowa z 2019 r. była przedstawiana jako krok, który ma jednocześnie zwiększyć zdolności armii i ograniczyć zależność od rosyjskiego sprzętu.

Ta zmiana ma znacznie większe znaczenie niż wymiana jednego typu śmigłowca na drugi. Czechy kupiły pierwotnie 8 UH-1Y Venom i 4 AH-1Z Viper, a potem uzgodniły z USA przekazanie kolejnych maszyn, co podniosło docelową flotę do 10 Venomów i 10 Viperów. Oznacza to, że Praga nie modernizuje lotnictwa punktowo, lecz przechodzi na cały nowy ekosystem sprzętowy. Polska staje się teraz jednym z pierwszych miejsc, gdzie ta zmiana jest widoczna w zadaniu operacyjnym.

Venom nie zastąpi tarczy przeciwlotniczej, ale daje flance ważną warstwę reakcji

Wokół takich wiadomości łatwo popaść w przesadę i uznać, że dwa śmigłowce nagle stworzą nową tarczę nad wschodnią flanką. To tak nie działa. Ochrona przestrzeni powietrznej to system warstwowy, w którym główną rolę odgrywają radary, naziemna obrona przeciwlotnicza, myśliwce, rozpoznanie i dowodzenie.

Śmigłowce nie zastępują tych elementów, ale mogą mocno wzmacniać całość tam, gdzie zagrożenie jest niskie, szybkie do pojawienia się i trudne do przechwycenia klasycznymi środkami, zwłaszcza przy nisko lecących dronach czy celach wykorzystujących ukształtowanie terenu.

Venom jest do tego sensownie dopasowany, bo od początku projektowano go jako śmigłowiec wielozadaniowy: do transportu ludzi i sprzętu, wsparcia pola walki, koordynacji działań i współpracy z innymi platformami.

Wraz z Viperem tworzy on zintegrowany system, w którym wysoka wspólność części, awioniki i procedur upraszcza logistykę i ułatwia użycie w środowisku NATO. Oznacza to nie tylko wygodniejszą eksploatację, ale też lepszą interoperacyjność, czyli zdolność do działania według wspólnych standardów z innymi sojusznikami.

Tłem misji są naruszenia z 2025 roku

DORSZ wprost wiąże obecną misję z incydentami z nocy z 9 na 10 września 2025 r., kiedy doszło do naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Sprawa była na tyle poważna, iż Warszawa uruchomiła konsultacje z sojusznikami, a incydent stał się jednym z najmocniejszych sygnałów, że wojna tocząca się za wschodnią granicą może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo państwa NATO. Jeszcze w marcu polski minister obrony mówił, że znaleziony wtedy w zachodniej Polsce wojskowy dron najpewniej pochodził właśnie z tamtego wrześniowego naruszenia.

To właśnie ten kontekst sprawia, że przylot Venomów nie jest tylko sojuszniczym gestem na pokaz. Polska i państwa NATO od miesięcy testują, jak wygląda praktyczna ochrona wschodniej flanki przed zagrożeniami, które nie zawsze mają postać klasycznego ataku lotniczego.

Drony, pociski przelatujące w pobliżu granic, cele nisko lecące i krótkie okna reakcji wymagają nie tylko ciężkich systemów obrony, lecz także elastycznych narzędzi do patrolowania, szybkiego rozpoznania i współpracy z innymi środkami. Czeskie śmigłowce nie są więc dodatkiem, ale jednym z elementów nowej logiki obrony całego regionu.

Dla Czech to także pokaz własnej modernizacji

Przylot Venomów do Polski to również ważny komunikat z czeskiej perspektywy. Praga od kilku lat bardzo wyraźnie odchodzi od postsowieckiego sprzętu lotniczego i stawia na zachodnią rodzinę H-1. Już przy podpisaniu kontraktu w 2019 r. czeski resort obrony akcentował, że nowe maszyny zwiększą interoperacyjność w NATO, dadzą nowe scenariusze użycia i wprowadzą tamtejsze lotnictwo śmigłowcowe w XXI w. Teraz ten przekaz staje się pokazem możliwości, bo Venomy nie zostają na pokazach i ćwiczeniach, tylko trafiają do realnej misji osłonowej przy granicy państwa sojuszniczego.

To zresztą szerszy trend widoczny nie tylko w Czechach. Wschodnia flanka NATO staje się miejscem, gdzie sojusznicy nie tylko deklarują solidarność, lecz także testują kompatybilność sprzętu, procedur i logistyki w praktyce. Każda taka rotacja pokazuje, czy nowoczesny sprzęt naprawdę daje się szybko przerzucić, utrzymać i włączyć do wspólnego systemu działania. Właśnie dlatego obecność dwóch Venomów ma większy ciężar, niż sugeruje sama liczba maszyn.

Marcin Kusz 22.03.2026 09:20

