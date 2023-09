Polska kupuje flotę potężnych śmigłowców szturmowych. Wojsko dostanie latającą legendę

Apache to bardzo nowoczesna i sprawdzona bojowo platforma – jednocześnie to nowa jakość dla Wojska Polskiego, które żegna się z przestarzałymi konstrukcjami poradzieckimi - śmigłowcami Mi-24. Apache będą przeznaczone do współpracy z polskimi czołgami Abrams. Śmigłowce Apache AH-64E trafią na wschodnią flankę NATO, do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Polska zapłaci za śmigłowce AH-64E około 12 mld dolarów.