REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne

Wygląda na to, że duża część internetu znowu nie działa. Cloudflare - popularny dostawca usług sieciowych znowu ma awarię. Odświeżanie strony internetowej ci nic nie da.

Albert Żurek
DNS winnym awarii Amazon Web Services
REKLAMA

Otwierając różne strony internetowe możecie natrafić na błąd "500 Internal Server Error" ze stopką Cloudflare na białym tle. Jest to spowodowane wewnętrznymi problemami dostawcy. To już druga taka sytuacja w ciągu ostatnich dwóch tygodni. 

REKLAMA

Cloudflare znowu z awarią. Strony internetowe nie działają

Problemy dotyczą tych serwisów i usług, które wykorzystują infrastrukturę Cloudflare. Jednak nie wszystkich. Odświeżając z rana wiele serwisów, które regularnie czytam, natrafiłem się na szereg błędów 500. Wchodząc na stronę Cloudflare, zobaczyłem identyczny błąd.

Chcąc sprawdzić skalę problemu, postanowiłem uruchomić serwis Downdetector, który też bazuje na rozwiązaniach Cloudflare. Cóż za zaskoczenie, gdy zobaczyłem błąd. Problem nie jest lokalny, ale dotyczy całego świata - w serwisie X pojawiło się mnóstwo zgłoszeń dot. awarii usług sieciowych.

Przypomnę, że ostatnia duża awaria Cloudflare, która miała miejsce 18 listopada 2025 r., sparaliżowała internet na ok. 5-6 godz. Jeszcze wcześniej, bo w październiku odbyły się dwie duże awarie: AWS (Amazon Web Services), a później Microsoft Azure. Oznacza to, że w ciągu ostatniego półtora miesiąca internet dotknęły cztery awarie. Jedne były bardziej poważne, drugie mniej. 

Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko szybko wróci do normy. Cloudflare miał przygotować na wypadek kolejnych potencjalnych problemów z usługami sieciowymi. 

REKLAMA

Więcej o awariach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
05.12.2025 10:25
Tagi: awariacloudflareInternet
Najnowsze
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
16:25
Allegro ma nowy tryb zakupów. Wypróbowałem i przepadłem
Aktualizacja: 2025-12-04T16:25:41+01:00
15:38
Gdzie szukać informacji w razie kryzysu? Jesteśmy kompletnie niegotowi
Aktualizacja: 2025-12-04T15:38:33+01:00
15:24
Laptopy na prezent świąteczny w promocjach. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-12-04T15:24:58+01:00
15:17
Praktyczne prezenty do domu. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2025-12-04T15:17:00+01:00
13:45
Legenda komputerów zwija interes. "Już się nie opłaca"
Aktualizacja: 2025-12-04T13:45:32+01:00
13:15
Pierwsze Borsuki trafiły do polskich żołnierzy. Historyczny moment
Aktualizacja: 2025-12-04T13:15:52+01:00
12:52
Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+
Aktualizacja: 2025-12-04T12:52:01+01:00
12:39
Powiększyli strefę ciszy w pociągu. Pasażerowie zdziwieni
Aktualizacja: 2025-12-04T12:39:49+01:00
11:40
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025
Aktualizacja: 2025-12-04T11:40:56+01:00
11:11
Teleportowali informacje za pomocą światła. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-12-04T11:11:25+01:00
10:28
Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku
Aktualizacja: 2025-12-04T10:28:54+01:00
9:45
Cofnął Apple'a do epoki Windowsa Visty i odszedł do konkurencji. Może to i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-04T09:45:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA