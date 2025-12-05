Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne

Ładowanie...

Otwierając różne strony internetowe możecie natrafić na błąd "500 Internal Server Error" ze stopką Cloudflare na białym tle. Jest to spowodowane wewnętrznymi problemami dostawcy. To już druga taka sytuacja w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Cloudflare znowu z awarią. Strony internetowe nie działają

Problemy dotyczą tych serwisów i usług, które wykorzystują infrastrukturę Cloudflare. Jednak nie wszystkich. Odświeżając z rana wiele serwisów, które regularnie czytam, natrafiłem się na szereg błędów 500. Wchodząc na stronę Cloudflare, zobaczyłem identyczny błąd.

Chcąc sprawdzić skalę problemu, postanowiłem uruchomić serwis Downdetector, który też bazuje na rozwiązaniach Cloudflare. Cóż za zaskoczenie, gdy zobaczyłem błąd. Problem nie jest lokalny, ale dotyczy całego świata - w serwisie X pojawiło się mnóstwo zgłoszeń dot. awarii usług sieciowych.

Przypomnę, że ostatnia duża awaria Cloudflare, która miała miejsce 18 listopada 2025 r., sparaliżowała internet na ok. 5-6 godz. Jeszcze wcześniej, bo w październiku odbyły się dwie duże awarie: AWS (Amazon Web Services), a później Microsoft Azure. Oznacza to, że w ciągu ostatniego półtora miesiąca internet dotknęły cztery awarie. Jedne były bardziej poważne, drugie mniej.

Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko szybko wróci do normy. Cloudflare miał przygotować na wypadek kolejnych potencjalnych problemów z usługami sieciowymi.

Albert Żurek 05.12.2025 10:25

