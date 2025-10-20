Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da

Ładowanie...

Amazon Web Services - kręgosłup ogromnej części globalnych usług sieciowych - od ponad godziny mierzy się z poważną awarią, która kaskadowo wyłącza kolejne aplikacje, platformy i serwisy na całym świecie. Kłopoty zgłaszają Snapchat, Fortnite, Canva, Perplexity, Slack, Shutterstock, Roblox, McDonald’s, a także dziesiątki innych serwisów stojących na infrastrukturze AWS.

Awaria AWS paraliżuje popularne aplikacje, usługi, serwisy i gry

Na stronie statusu Aamazon Web Services oficjalnie potwierdzono "zwiększone błędy i opóźnienia" w regionie US-EAST-1 - krytycznym węźle infrastruktury w Północnej Wirginii, będącym jednym z kluczowych punktów światowej sieci chmury. Amazon deklaruje, że pracuje nad ograniczeniem skutków i ustaleniem przyczyny, jednak nie podaje żadnej prognozy przywrócenia działania.

Status Amazon Web Services z godziny 10:40 czasu polskiego

Z danych Downdetectora wynika, że skala problemu jest globalna: równoczesne piki raportów dotyczą usług z różnych kategorii - od gier, przez social media, streaming, fintechy i narzędzia produktywności, po same usługi Amazona.

Część usług które padły lub napotykają porblemy przez awarię AWS

Dyrektor generalny Perplexity Aravind Srinivas przyznał wprost, że awaria jego serwisu wynika z problemu po stronie AWS. W sieci przybywa relacji użytkowników o konsekwencjach awarii - nie działają m.in. alarmy i rutyny Alexy, użytkownicy nie mogą się zalogować do różnych platform, a platformy wysoko zależne od chmury po prostu milkną.

Na ten moment wciąż nie wiadomo, co dokładnie zawiodło ani kiedy sieć wróci do normy.

Aktualizacja, godzina 11:23: Amazon na stronie statusu Aamazon Web Services zapowiedział o przekazaniu kolejnych informacji o godzinie 11:45.

Malwina Kuśmierek 20.10.2025 10:39

