Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Awaria Amazon Web Services położyła na łopatki połowę internetu. Perplexity, Snapchat, Slack, Fortnite, Canva to tylko kilka z setek serwisów i usług, które rozsypała awaria AWS.
Amazon Web Services - kręgosłup ogromnej części globalnych usług sieciowych - od ponad godziny mierzy się z poważną awarią, która kaskadowo wyłącza kolejne aplikacje, platformy i serwisy na całym świecie. Kłopoty zgłaszają Snapchat, Fortnite, Canva, Perplexity, Slack, Shutterstock, Roblox, McDonald’s, a także dziesiątki innych serwisów stojących na infrastrukturze AWS.
Awaria AWS paraliżuje popularne aplikacje, usługi, serwisy i gry
Na stronie statusu Aamazon Web Services oficjalnie potwierdzono "zwiększone błędy i opóźnienia" w regionie US-EAST-1 - krytycznym węźle infrastruktury w Północnej Wirginii, będącym jednym z kluczowych punktów światowej sieci chmury. Amazon deklaruje, że pracuje nad ograniczeniem skutków i ustaleniem przyczyny, jednak nie podaje żadnej prognozy przywrócenia działania.
Z danych Downdetectora wynika, że skala problemu jest globalna: równoczesne piki raportów dotyczą usług z różnych kategorii - od gier, przez social media, streaming, fintechy i narzędzia produktywności, po same usługi Amazona.
Dyrektor generalny Perplexity Aravind Srinivas przyznał wprost, że awaria jego serwisu wynika z problemu po stronie AWS. W sieci przybywa relacji użytkowników o konsekwencjach awarii - nie działają m.in. alarmy i rutyny Alexy, użytkownicy nie mogą się zalogować do różnych platform, a platformy wysoko zależne od chmury po prostu milkną.
Na ten moment wciąż nie wiadomo, co dokładnie zawiodło ani kiedy sieć wróci do normy.
Aktualizacja, godzina 11:23: Amazon na stronie statusu Aamazon Web Services zapowiedział o przekazaniu kolejnych informacji o godzinie 11:45.