Nie ukradną ci roweru elektrycznego. Najlepsze zabezpieczenie już działa

Bosch już wcześniej wdrożył szereg zabezpieczeń do swoich rowerów elektrycznych. Firma oferuje m.in. alarm, blokadę akumulatora czy mechaniczną blokadę roweru. Teraz Bosch zainspirował się Applem.

Bosch zabezpieczy ci rower elektryczny przed kradzieżą

Na targach CES 2026 firma zapowiedziała wprowadzenie kolejnego poziomu zabezpieczeń przed kradzieżą. Zasada działania jest prosta - skradziony rower elektryczny marki, który zostanie oznaczony, ma nie nadawać się do sprzedaży. Od stycznia tego roku rowery i akumulatory będą mogły zostać oznaczone jako skradzione w aplikacji eBike Flow.

Jak to ma działać? Nabywcy, sprzedawcy i urzędy publiczne mają otrzymać ostrzeżenie podczas próby połączenia się z takim rowerem za pośrednictwem aplikacji eBike Flow. Rower elektryczny marki co prawda działa bez połączenia z telefonem, ale dzięki aplikacji można uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji.

W komunikacie użytkownik zobaczy numery seryjne komponentów oznaczone jako skradzione, a połączenie z aplikacją eBike Flow ma zostać zablokowane. Ukradziony rower również nie uzyska aktualizacji bezprzewodowych (OTA) oraz ma być pozbawiony wyboru niestandardowych trybów jazdy. Serwisujący rowery Bosch zobaczą również ostrzeżenie informujące o kradzieży w oprogramowaniu diagnostycznym.

To rozwiązanie zainspirowane Applem. Ze względu na ogromną kradzież iPhone’ów gigant wdrożył zabezpieczenie dla każdej części smartfona. W przypadku Boscha jest podobnie - wszystkie elementy roweru elektrycznego takie jak silnik, akumulator i wyświetlacz są zarejestrowane w systemie i mają być powiązane z konkretnym profilem użytkownika.

Jeśli tylko posiadacz zgłosi kradzież, informacja zostanie przekazana dalej, przez co złodziej nie będzie mógł korzystać ani odsprzedać działającego akumulatora czy roweru.

Dotyczy to zarówno zwykłych klientów kupujących rowery elektryczne Bosch na własność, jak i komercyjnych wypożyczających maszyny marki. Zabezpieczenie ma nie tylko zniechęcić do kradzieży i utrudnić sprzedaż, ale też zwiększyć szansę odzyskanie roweru. Zakładając, że nabywca czy serwisant będzie na tyle uczciwy, aby zgłosić skradziony pojazd do służb. Nowość ma być dostępna dla wszystkich posiadaczy rowerów marki za darmo.

Jest tego więcej

Albert Żurek 05.01.2026 15:42

