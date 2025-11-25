REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Chodniki im już nie wystarczą. Hulajnogi anektują pociągi i tramwaje

Najpierw ustępujesz na chodniku, a potem robisz miejsce w autobusie, pociągu i tramwaju – przed elektrycznymi hulajnogami nie ma ucieczki?

Adam Bednarek
Chodniki im już nie wystarczą. Hulajnogi anektują pociągi i tramwaje
REKLAMA

Na Spider's Web wielokrotnie pisałem o problemach pieszych w poruszaniu się po mieście. Zresztą na wsi nie jest lepiej, a kto wie, czy nawet nie gorzej – sam nieraz muszę pokonywać niemały fragment ruchliwej drogi nierównym, błotnistym poboczem, bo władze gminy nie wzięły pod uwagę, że ktoś może jeszcze podróżować autobusami. Serio, w 2025 r.? Przecież są auta.

W mieście te kłopoty widać niemal na każdym kroku. Chodniki wbrew nazwie coraz rzadziej służą chodzeniu. Za to świetnie nadają się do parkowania czy jeżdżenia ogromnym elektrycznym rowerem bądź niewiele mniejszą e-hulajnogą. Wielkie koła, potężne baterie, grube siedziska – pojazd jak na wyprawę do lasu, a to tylko sposób poruszania się po miejskiej dżungli. Większy zjada mniejszego i słabszego, więc pieszy musi pokornie ustępować miejsca.

REKLAMA

A jak już doczłapie się do przystanku, wystoi swoje na wiacie niechroniącej przed słońcem, opadami czy wiatrem i w końcu wejdzie do autobusu czy tramwaju, to nie - wcale nie będzie lepiej. Tam też czeka go walka z elektrycznymi hulajnogami.

To coraz większy problem również w pociągach

Szczególnie tych regionalnych, które dowożą ludzi z mniejszych miejscowości do większych miast. Wrocławska "Wyborcza" pisze o akcji konduktorów, którzy według jednego z pasażerów "wyposażeni w miarki, zaczęli egzekwować nową, nieudokumentowaną zasadę". Na celownik wzięto hulajnogi, których długość nawet po złożeniu przekracza 90 cm. Jeśli jakaś się nie mieści, niczym walizka na lotnisku, trzeba dopłacić jak za przewóz roweru.

- Z roku na rok w naszych pociągach obserwujemy coraz większą liczbę hulajnóg, urządzeń transportu osobistego czy rowerów. Jednocześnie rośnie liczba pasażerów ogółem, co utrudnia ich sprawny przewóz – wyjaśnia Paweł Jantura z Kolei Dolnośląskich.

Przedstawiciel przewoźnika zwraca uwagę, że pojazdy "gabarytowo często zbliżają się już do rowerów". Na dodatek konduktorom coraz trudniej jest odróżnić hulajnogi od lekkich skuterów. Cóż, chwała im za to, że przynajmniej próbują, bo w wielu miastach macha się na to ręką. Jeździ szybko, wygląda jak motocykl, ale porusza się po drodze dla rowerów? To pewnie rower! Czasami mam wrażenie, że naprawdę tak podchodzi się do tego coraz większego problemu.

Rozumiem działania przewoźnika i je popieram

Co więcej, wymagałbym podobnych od innych. To nie tak, że sprzeciwiam się wszystkim hulajnogom elektrycznym. Te małe, lekkie i poręczne, świetnie sprawdzają się w mieście. To ma sens. Wychodzisz z domu, dojeżdżasz na przystanek, jedziesz komunikacją miejską, wysiadasz i te ostatnie kilometry pokonujesz na hulajnodze. To bardzo dobre rozwiązanie.

REKLAMA

Tyle że coraz częściej osoby chcące tak jeździć dochodzą do następujących wniosków: po co mam jechać 20 km/h, skoro mogę pędzić 40 km/h. Albo i więcej. Po co mi mała bateria, skoro mogę mieć ogromną i wystarczającą na dłużej. Przecież (prawie) nikt tego nie kontroluje i nie sprawdza, więc w czym rzecz?

Hulajnogi i rowery elektryczne mogłyby świetnie współgrać z transportem publicznym, ale piękna idea – jak to niestety często bywa – została zbrukana. Trudno nie dojść do wniosku, że powód znowu jest ten sam. Po prostu wygrało myślenie, że ja mam mieć najwygodniej. A co z resztą, która ucieka z chodnika, nie może przecisnąć się w autobusie i tramwaju? Prawo dżungli. "Wśród drapieżników nie ma przyjaźni", jak śpiewał Dezerter.

REKLAMA
Adam Bednarek
25.11.2025 11:49
Tagi: ArchitekturaHulajnogiHulajnogi elektryczneKomunikacja miejskaPociągiroweryRowery elektryczne
Najnowsze
11:40
Nowy iPhone 17 w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:40:50+01:00
11:07
Pierwsza misja ratunkowa na chińską stację kosmiczną. Akcja jak z filmu
Aktualizacja: 2025-11-25T11:07:10+01:00
10:36
Tim Cook nie idzie na emeryturę? Hejterzy w ryk, a miłośnicy klaszczą w dłonie
Aktualizacja: 2025-11-25T10:36:31+01:00
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
8:28
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-25T08:28:25+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA