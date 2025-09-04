/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy

W Holandii chcą skończyć z pobłażaniem i przymykaniem oczu – to ważny sygnał dla polskich miast.

Adam Bednarek
hulajnogi
REKLAMA

Całkiem spore skrzyżowanie nieopodal centrum Łodzi. Trochę w starym stylu – piesi mogą przejść na drugą stronę przejściem podziemnym, pod ulicą i torami, ale na szczęście nie muszą. Niby przejazd jakich wiele, ale jest specyficzny. Droga dla rowerów delikatnie zakręca, jest wąsko, w godzinach szczytu tłoczno, na dodatek przecina się nierówne tory tramwajowe, więc lepiej dodatkowo uważać. I rowerzyści tak robią. Coraz częściej spotykam właścicieli hulajnóg elektrycznych, którzy najpierw wymijają tworzący się na światłach korek, a gdy zielone się zapali, wpychają się przed wszystkich. Za nim nierzadko jest kolejny, z drugiej strony też śpieszących się nie brakuje, więc szybko spotykają się na środku skrzyżowania, gdzie na niewielkim fragmencie nierównych torów dochodzi do slalomu.

I kiedy już mi się wydawało, że może jestem uprzedzony – ale czy na pewno, skoro notorycznie dochodzi do takich sytuacji i nie tylko na tym skrzyżowaniu? – znalazłem zdjęcia na Stravie uwieczniające podobne potencjalnie niebezpieczne zdarzenia. Zawsze jest to duża elektryczna hulajnoga, która dawno pożegnała jakiekolwiek ograniczenia prędkości. Jej właściciel ma nawet kask, więc nie można mu zarzucić, że nie dba o bezpieczeństwo. O swoim, częściowo, pomyślał, szkoda, że zapomniał o reszcie.

REKLAMA

Sterujący takimi pojazdami sprawiają, że bezpiecznie nie jest

Zmodyfikowane elektryczne hulajnogi są zmorą na drogach dla rowerów, niemal taką samą, jak przerobione elektryczne rowery. Wolę nazywać je e-bestiami, bo z tradycyjnym pedałowaniem mają niewiele wspólnego.

Niby coraz głośniej mówi się o walce z podobnymi pojazdami, policja od czasu do czasu przeprowadza kontrole, ale wszystko odbywa się bardzo niemrawo i przede wszystkim niekonsekwentnie. Raczej nikt nie obawia się mandatu i sunie pomiędzy rowerzystami oraz pieszymi. Wyprzedzają z lewej strony i prawej, jak im wygodnie. Przeciskają się na skrzyżowaniach. I to wszystko przy prędkościach, które każą postawić pytanie: co te pojazdy tutaj robią?! Dlaczego jadą tu, a nie po ulicy, obok samochodów?

Niebezpieczne i nieprzewidywalne zachowania zdarzają się również rowerzystom, ale w przypadku elektrycznych hulajnóg i e-bestii mówimy o zupełnie innych prędkościach. I wadze samych pojazdów. Stojąc na światłach przyglądam się zmodyfikowanym hulajnogom, które sprawiają wrażenie, że powinny zdobywać pustynie albo chociaż błotniste leśne szlaki, ale nie wiedzieć czemu wysłano je do miejskiej dżungli. Sterujący stoją dziwnie wysoko, ponad głowami rowerzystów, ich sylwetka jest wręcz nienaturalna. Podejrzewam, że poczucie prędkości jest nieco inne niż w przypadku zwykłego roweru czy nawet mniejszej hulajnogi, która ma problem, by rozpędzić się do 25 km/h.

W Holandii też mają dosyć

Jak donosi PAP, powołując się na dziennik "AD", władze Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Utrechtu i Eindhoven domagają się prawa do wprowadzania lokalnych zakazów dla fatbike’ów (czyli znienawidzonych przeze mnie e-bestii) i e-hulajnóg. Ich przedstawiciele przekonują, że ścieżka rowerowa musi pozostać bezpiecznym miejscem dla wszystkich rowerzystów, a nie tylko dla najsilniejszych i najszybszych. Dokładnie!

Nie dość, że jeszcze nie doszliśmy do tego, jak pogodzić potrzeby kierowców samochodów z wolą rowerzystów – jestem pod wrażeniem, ile się zmienia i nawet taksówkarze, królowie miejskich dróg, przepraszają za pomyłki – to doszedł nam kolejny problem. I to znacznie pilniejszy, bo uderzający bezpośrednio w pieszych i rowerzystów na ich terenie.

Teoretycznie przepisy istnieją. Ale co z tego?

Policja robi pokazowe kontrole. Planuje się zakup sprzętów, który dowiedzie, że dany pojazd może jechać szybciej niż powinien – jakby nie było to widoczne gołym okiem. Tylko kiedy taka droga maszyna stanie w jednym miejscu, to w każdym innym rejonie problem dalej będzie występował.

Nie wiem, czy zakaz to jedyne wyjście, ale działać trzeba. Dlaczego tak łatwo kupić pojazd, który nie posiada ograniczeń, a wszelkie bariery tak łatwo jest zdjąć?

Tymczasem policja notorycznie publikuje informacje o kolejnych niebezpiecznych zdarzeniach.

Pamiętajmy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, ale urządzenie, którym poruszają się pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego, zobowiązani do przestrzegania przepisów. Popularność hulajnóg elektrycznych jako środka transportu miejskiego wzrasta, szczególnie wśród młodzieży. Dlatego apelujemy do rodziców o świadome podejmowanie decyzji o zakupie takiego urządzenia. Pamiętajmy, że lekkomyślność, brawura lub chwila nieuwagi mogą doprowadzić użytkownika hulajnogi do tragedii - ostrzegały służby.

REKLAMA

To częsty problem. Np. w sierpniu informowano o zdarzeniu, kiedy 14-letnia dziewczyna przewróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną, doznając poważnych obrażeń ciała. Z ustaleń policji wynika, że poruszała się z prędkością 36 km/h – znacznie przekraczającą bezpieczny limit dla tego typu pojazdu.

Policja apeluje, przypomina o przepisach, a do niebezpiecznych zdarzeń stale dochodzi. I to nie tylko z udziałem młodzieży, ale też dorosłych. Wcale nie dziwi mnie więc fakt, że miasta po prostu rozkładają ręce i domagają się stanowczych działań. Też powinniśmy domagać się zmian, bo chodzi tu o nasze bezpieczeństwo. Nie chcę czuć się na chodnikach i drogach dla rowerów jak łatwy cel.

REKLAMA
Adam Bednarek
04.09.2025 09:59
Tagi: HulajnogiHulajnogi elektryczneroweryRowery elektryczne
Najnowsze
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
10:41
Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już
Aktualizacja: 2025-09-03T10:41:33+02:00
10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Aktualizacja: 2025-09-03T10:13:35+02:00
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
16:58
Małe gminy wkurzyły się i mają swój sposób na butelkomaty
Aktualizacja: 2025-09-02T16:58:40+02:00
16:46
Używasz pseudonimu? I tak cię namierzą, jeśli podzieliłeś się muzyką
Aktualizacja: 2025-09-02T16:46:41+02:00
16:32
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
Aktualizacja: 2025-09-02T16:32:30+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA