Kometa 3I/Atlas nie jest zainteresowana Ziemią. "Spóźniliśmy się na imprezę"

Ładowanie...

Avi Loeb, profesor Harvardu - astrofizyk, niestrudzony łowca obcych cywilizacji - ten sam, który spopularyzował ideę, że kometa 3I/Atlas może być statkiem obcych, postanowił odrzeć z nadziei wszystkich tych, którzy liczyli na kontakt z UFO.

Zdaniem naukowca to nie Ziemia i to nie ludzie są w kręgu zainteresowań potencjalnych statków obcych. Loeb twierdzi przy tym, że winę za to ponosi fakt, że jesteśmy cywilizacją i gatunkiem dość młodymi w skali nie tylko Wszechświata, ale i Drogi Mlecznej.

REKLAMA

Powszechny pogląd jest taki, że goście mogą pojawić się w naszym kosmicznym sąsiedztwie ze względu na zainteresowanie naszym domem. No cóż, jeśli spóźnisz się na imprezę i będziesz w centrum uwagi, impreza nie jest o tobie. Nie tylko nie jesteśmy w centrum Wszechświata, ale także nie jesteśmy w centrum uwagi międzygwiezdnych przybyszów - napisał Avi Loeb.

Dodaje on, ze "ta dosadna wiadomość w butelce została przekazana Ziemianom 19 grudnia 2025 r. przez obiekt międzygwiezdny 3I/Atlas, gdy zbliżył się do Ziemi na odległość 268,91 mln. Kometa 3I/Atlas nie wykonał wówczas żadnego manewru ani nie wykazywał żadnej nietypowej aktywności".

Więcej na Spider's Web:

Okno czasowe ludzi

Tak więc zamiast oszałamiających wiadomości, fajerwerków, uścisków dłoni i macek obcych przybyszów spotkało nas rozczarowanie i smutek. Loeb zaznacza jednak, że sytuacja ta spowodowana jest oceanami czasu po jakich żeglujemy jako mieszkańcy kosmosu.

Niektórzy uważają tę wiadomość za obraźliwą. Prawda jest jednak taka, że ​​przy prędkości międzygwiezdnej 60 km/s, podróż komety 3I/Atlas przez dysk Drogi Mlecznej musiała zająć miliardy lat. Kiedy 3I/Atlas rozpoczynał swoją podróż, na Ziemi nie było ludzi. Poza tym, wśród planet Układu Słonecznego, Jowisz jest w centrum uwagi, ponieważ jego masa jest 318 razy większa od masy Ziemi - napisał naukowiec.

W tym miejscu warto wtrącić, że o podobnych problemach w kontakcie z obcymi pisał również Stanisław Lem. Używał on określenia znanego jako "okno czasowe", które jest swoistym filtrem uniemożliwiającym spotkanie innych cywilizacji.

Ludzie spóźnili się na lokalną kosmiczną imprezę, by być świadkami ostatniej 0,0001 historii Drogi Mlecznej. Biorąc to pod uwagę, nie powinno nas dziwić, że przybysze z kosmosu, którzy uczestniczyli w imprezie znacznie dłużej, nie planowali z nami zatańczyć - zauważa w podobnym duchu Avi Loeb.

W pełni zrozumieć naturę komety

Avi loeb dodaje, że jak dotąd zdjęcia komety 3I/Atlas z 19 grudnia (kiedy to obiekt był najbliżej Ziemi) zostały opublikowane wyłącznie przez astronomów amatorów. Widać na nich wyraźny antywarkocz skierowany w stronę Słońca, dziesięć razy dłuższy niż jego szerokość, o długości miliona kilometrów.

Nigdy nie widzieliśmy tak długiego, ściśle skolimowanego antywarkocza. Aby w pełni zrozumieć naturę komety 3I/Atlas, musimy wyjaśnić tę anomalię - dodał.

REKLAMA

W nadchodzących miesiącach dane obrazowe i spektroskopowe pomogą nam odkryć tajemnicze właściwości komety 3I/Atlas, zanim znajdzie się najbliżej Jowisza, 16 marca 2026 r.

Biorąc pod uwagę, że Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym, interesujące byłoby monitorowanie komety 3I/Atlas za pomocą sondy Juno pod kątem wszelkich nietypowych zdarzeń, takich jak uwalnianie satelitów, podczas przechodzenia sondy obok punktów Lagrange'a Jowisza - napisał Loeb.

REKLAMA

Bogdan Stech 21.12.2025 10:47

Ładowanie...