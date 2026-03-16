Cyberpunk 2077 z wielką aktualizacją tylko na PlayStation. Będzie przepięknie

Cyberpunk 2077 otrzyma kolejną dużą aktualizację. Jednak tym razem jej adresatami są wyłącznie najbogatsi konsolowi gracze. Utalentowana ekipa CD Projekt RED zamierza bowiem aktywować w Night City wsparcie dla PSSR 2 – rozwiązania, które robi absolutne cuda, zapewniając komputerową wydajność na PS5 Pro.

PSSR 2 to absolutny cudotwórca. Łączy rozgrywkę 4K, pełen ray tracing i 60 klatek na sekundę na konsoli.

Wcześniej powyższy standard był zarezerwowany wyłącznie dla posiadaczy wydajnych komputerów. Takich z kartami GeForce RTX 40/50, oczekujących topowej oprawy w każdej grze. Bo chociaż ray tracing jest obecny na konsolach, zazwyczaj dotyczy głównie cieni. Obicia, refleksy i rozproszenie światła – te smaczki albo nie działają na konsolach wcale, albo obcinają płynność do 30 klatek na sekundę.

To się właśnie zmienia. Kilka tygodni temu przeżyłem szok, gdy Resident Evil Requiem na moim PS5 Pro oferował pełen ray tracing (odbicia), z zachowaniem 60 klatek na sekundę oraz dynamicznym 4K. Szybko okazało się, co do za magia. Horror korzystał z PSSR 2 – nowego rozwiązania Sony, działającego podobnie jak Super Rozdzielczość DLSS od Nvidia.

Teraz z PSSR 2 skorzysta Cyberpunk 2077. Gra będzie jeszcze piękniejsza, zacierając różnice względem wersji PC.

Cyberpunk 2077 już wcześniej korzystał z dodatkowej mocy PS5 Pro. Gra umożliwia odblokowanie limitu klatek z wykorzystaniem technologii VRR, dzięki czemu w trybie wydajności konsolowy gracz może wycisnąć 80 - 90 klatek na sekundę. Świetny wynik. Do tego dynamiczne skalowanie sprawia, iż obraz jest klarowniejszy niż na bazowym PS5.

Jednak dopiero teraz konsolowy Cyberpunk 2077 wejdzie w zupełnie nową erę graficzną. CD Projekt RED oficjalnie zapowiedział wsparcie dla PSSR 2, realizowane w postaci nadchodzącej aktualizacji technicznej. Oczywiście darmowej, chociaż skorzystają z niej wyłącznie posiadacze PS5 Pro. Bazowe PlayStation 5 nie wspiera bowiem PSSR.

Redzi milczą na temat tego, co się zmieni, ale można przypuszczać, iż dostaniemy rozwiązania podobne do tych z Resident Evil Requiem. Czyli pełen ray tracing wraz ze światłami oraz odbiciami, przy zachowaniu dynamicznego 4K oraz płynności rozgrywki wyższej niż 30 fps. Gdybym miał zgadywać, obstawiałbym 40 - 50 klatek na sekundę.

Światła, refleksy i odbicia to natomiast coś, co nada kadrom Night City dodatkowej głębi. Cyberpunk 2077 idealnie nadaje się do promowania technologii ray tracing, co już dawno temu pokazali na PC. Teraz zobaczymy, ile uda im się wycisnąć z konsol.

Szymon Radzewicz 16.03.2026 18:51

