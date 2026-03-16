InPost zmienił regulamin przesyłek. Koniec z paczkami klejonymi na odwal

Od poniedziałku 16 marca zaczął obowiązywać nowy regulamin korzystania z Paczkomatów i usług kurierskich InPostu. Największe modyfikacje dotyczą kwestii opakowania, w którym wysyłamy naszą przesyłkę. Co się zmienia?

InPost aktualizuje zasady pakowania przesyłek

Największe zmiany w regulaminie InPostu dotyczą kwestii pakowania przesyłek. Firma kurierska obsługuje aż pięć standardowych gabarytów:

XS - 40 × 230 × 400 mm - dostępny tylko w InPost Mobile;

A - 80 × 380 × 640 mm,

B -190 × 380 × 640 mm,

C - 410 × 380 × 640 mm,

D - 500 × 500 × 800 mm - tylko w Managerze Paczek.

Rozmiary się nie zmieniają, ale twoje obowiązki jako nadawcy już tak. Paczki do 5 kg wymagają teraz dwuwarstwowego kartonu o gęstości 375 g/m2, a te powyżej 20 kg - trójwarstwowej tektury o gęstości co najmniej 427 g/m2. Istotna jest kwestia zabezpieczenia kartonu - InPost wymaga taśmy o szerokości minimum 48 mm oraz klejenia metodą podwójnej litery H. Oznacza to, że musisz dokładnie zabezpieczyć zarówno boki kartonu, jak i miejsce jego otwarcia.

Etykieta z listem przewozowym musi zostać przyklejona na górnej powierzchni opakowania, ale nie na zgięciu. Najlepiej w foliopaku na płaskiej części pudełka. Jeśli wysyłasz tubę, przyklej go wzdłuż dłuższej osi. Co ważne, InPost nie dopuszcza etykiet na błyszczącym papierze.

Zmodyfikowano też kwestię maksymalnego rozmiaru opon samochodowych z 20 do 21 cali - pod warunkiem, że wysyłasz samą gumę, bez felg. W przypadku mebli jest wymóg wykorzystania kartonu trójwarstwowego o gramaturze 800 g/m2. Nowością jest też możliwość przewożenia kamieni i węgla, które wcześniej znajdowały się na liście zakazanej. Wymagają one jednak podwójnego zabezpieczenia – kartonu lub połączenia worka z pudełkiem.

Czytaj też:

Łączenie kilku opakowań w jedną paczkę bez zewnętrznego kartonu jest traktowane jako przesyłka niestandardowa, która może wymagać dodatkowej opłaty. Wyjątkiem mają być opony czy sucha karma dla zwierząt o masie do 20 kg. W takich przypadkach wystarczy folia stretch.

Lista towarów zakazanych nie uległa zmianie. Wciąż nie wyślesz alkoholu, tytoniu, e-papierosów, lakierów, farb, akumulatorów samochodowych, baterii czy innych niebezpiecznych substancji. Innymi słowy, warto przyłożyć się podczas pakowania paczek i korzystać z wysokiej jakości kartonu oraz wypełnienia przesyłki. Jeśli źle zabezpieczysz przesyłkę i ulegnie ona uszkodzeniu w transporcie, InPost bez wahania odrzuci reklamację. Wtedy możesz pożegnać się z jakimkolwiek odszkodowaniem.

Albert Żurek 16.03.2026 17:15

