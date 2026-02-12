InPost tnie ceny przesyłek. Brzoska ma gest dla Polaków

Ładowanie...

Dziś Allegro poinformowało, że zdecydowano się na obniżenie minimalnej wartości zamówienia darmowych dostaw kurierem do 49,90 zł od 2 marca. InPost z początkiem przyszłego miesiąca także obniża ceny dla zwykłych klientów. Przedsiębiorcy jednak nie będą zadowoleni.

REKLAMA

InPost obniża ceny wysyłek

InPost ogłosił zmiany w cennikach swoich usług od 1 marca 2026 r. Najważniejsze zmiany dotyczą zwykłych klientów detalicznych, którzy skorzystają z usługi wysyłki paczki między Paczkomatami. Od następnego miesiąca określone wielkości będą kosztować:

paczka mini - 11,49 zł, zamiast dotychczasowego 11,99 zł;

paczka mała - 16,49 zł, zamiast 16,99 zł;

paczka średnia - 18,49 zł, zamiast 18,99 zł;

paczka duża - 20,49 zł, zamiast 20,99 zł.

Niższe ceny obowiązują też w momencie przesyłki z Paczkomatu na adres domowy:

paczka mini - 14,49 zł, zamiast dotychczasowego 14,99 zł;

paczka mała - 19,49 zł, zamiast 19,99 zł;

paczka średnia - 20,49 zł, zamiast 20,99 zł;

paczka duża - 25,49 zł, zamiast 25,99 zł.

W obu przypadkach niezależnie od rozmiaru mówimy o obniżce na poziomie 0,50 zł. Nie jest to zatem rewolucyjna zmiana, która spowoduje, że nie opłaca się już korzystać z usług innych firm kurierskich. W obliczu wzrastających cen za inne usługi różnica w wysyłkach paczek może stanowić lekką rekompensatę.

Oszczędność zależy bowiem od tego, jak często wysyłamy paczki np. do znajomych czy rodziny. Zakładając, że będzie jest to średnio 20 w skali roku, mówimy o oszczędności 10 zł. Czyli tak naprawdę 21 paczka w wersji mini będzie prawie, jak za darmo.

Czytaj też:

Lekkie obniżenie ceny wysyłki nie dotyczy sprzedawców, mówimy bowiem o cenniku dla klienta detalicznego. Przedsiębiorców obowiązuje inny cennik w przypadku wysyłki kurierskiej oraz do Paczkomatów. Mam złą wiadomość - klienci biznesowi zapłacą więcej. W teorii nie są to duże różnice, bo w zależności od gabarytu i usługi wskazuje się na maksymalnie kilkadziesiąt groszy.

REKLAMA

W praktyce różnice mogą zaboleć sprzedawców zajmujących się sprzedażą online. Nadchodzące zmiany dotyczą zarówno dostaw do Paczkomatów, jak i zwrotów.

REKLAMA

Albert Żurek 12.02.2026 16:09

Ładowanie...