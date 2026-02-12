Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

InPost tnie ceny przesyłek. Brzoska ma gest dla Polaków

InPost ogłosił, że od przyszłego miesiąca wprowadza zmiany w cenniku przesyłek. Mam dobre wieści - mimo że inne usługi idą do góry, InPost postanowił obniżyć ceny przesyłek.

Albert Żurek
Allegro tańsze paczki
REKLAMA

Dziś Allegro poinformowało, że zdecydowano się na obniżenie minimalnej wartości zamówienia darmowych dostaw kurierem do 49,90 zł od 2 marca. InPost z początkiem przyszłego miesiąca także obniża ceny dla zwykłych klientów. Przedsiębiorcy jednak nie będą zadowoleni.

REKLAMA

InPost obniża ceny wysyłek

InPost ogłosił zmiany w cennikach swoich usług od 1 marca 2026 r. Najważniejsze zmiany dotyczą zwykłych klientów detalicznych, którzy skorzystają z usługi wysyłki paczki między Paczkomatami. Od następnego miesiąca określone wielkości będą kosztować:

  • paczka mini  - 11,49 zł, zamiast dotychczasowego 11,99 zł;
  • paczka mała - 16,49 zł, zamiast 16,99 zł;
  • paczka średnia - 18,49 zł, zamiast 18,99 zł;
  • paczka duża - 20,49 zł, zamiast 20,99 zł.

Niższe ceny obowiązują też w momencie przesyłki z Paczkomatu na adres domowy:

  • paczka mini  - 14,49 zł, zamiast dotychczasowego 14,99 zł;
  • paczka mała - 19,49 zł, zamiast 19,99 zł;
  • paczka średnia - 20,49 zł, zamiast 20,99 zł;
  • paczka duża - 25,49 zł, zamiast 25,99 zł.

W obu przypadkach niezależnie od rozmiaru mówimy o obniżce na poziomie 0,50 zł. Nie jest to zatem rewolucyjna zmiana, która spowoduje, że nie opłaca się już korzystać z usług innych firm kurierskich. W obliczu wzrastających cen za inne usługi różnica w wysyłkach paczek może stanowić lekką rekompensatę.

Oszczędność zależy bowiem od tego, jak często wysyłamy paczki np. do znajomych czy rodziny. Zakładając, że będzie jest to średnio 20 w skali roku, mówimy o oszczędności 10 zł. Czyli tak naprawdę 21 paczka w wersji mini będzie prawie, jak za darmo. 

Czytaj też:

Lekkie obniżenie ceny wysyłki nie dotyczy sprzedawców, mówimy bowiem o cenniku dla klienta detalicznego. Przedsiębiorców obowiązuje inny cennik w przypadku wysyłki kurierskiej oraz do Paczkomatów. Mam złą wiadomość - klienci biznesowi zapłacą więcej. W teorii nie są to duże różnice, bo w zależności od gabarytu i usługi wskazuje się na maksymalnie kilkadziesiąt groszy. 

REKLAMA

W praktyce różnice mogą zaboleć sprzedawców zajmujących się sprzedażą online. Nadchodzące zmiany dotyczą zarówno dostaw do Paczkomatów, jak i zwrotów.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
12.02.2026 16:09
Tagi: InPostkurierPaczkomaty
Najnowsze
15:10
mObywatel stanie się kompletny. Łatwiej zapłacisz podatki
Aktualizacja: 2026-02-12T15:10:26+01:00
14:41
Allegro obniża i podwyższa darmową dostawę. Co?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:41:47+01:00
13:26
Dyskonty zamieniły Tłusty czwartek w cyrk. Ludzie kupują po 24 pączki, zjedzą trzy
Aktualizacja: 2026-02-12T13:26:56+01:00
12:28
Wyrzuciłem na tydzień laptopa. Pracowałem tylko na tablecie
Aktualizacja: 2026-02-12T12:28:21+01:00
12:04
Spadają na Ziemię z siłą bomby atomowej. "To goście spoza naszego Układu"
Aktualizacja: 2026-02-12T12:04:08+01:00
11:44
Uciekli przed systemem kaucyjnym w kartony. Rząd szykuje odwet
Aktualizacja: 2026-02-12T11:44:00+01:00
10:40
Elon Musk zbuduje na Księżycu ogromną katapultę. "Oszalał"
Aktualizacja: 2026-02-12T10:40:01+01:00
10:25
Największa nowość iOS 26.3? Szybciej uciekniesz na Androida
Aktualizacja: 2026-02-12T10:25:32+01:00
9:57
Tłumacz wbudowany w sieć komórkową. Operator testuje przełomową usługę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:57:12+01:00
9:21
Poczta Polska ma zapaść. "Kartki na święta przyszły pod koniec stycznia"
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:22+01:00
8:39
Nowa Siri rozsypała się w testach. Niech ktoś zatrzyma tę farsę
Aktualizacja: 2026-02-12T08:39:39+01:00
7:53
Umrzesz, ale twój Facebook nie. Meta ma patent na nieśmiertelność
Aktualizacja: 2026-02-12T07:53:31+01:00
7:00
Yakuza Kiwami 3 frustruje starych fanów, a ja jestem zachwycony - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-12T07:00:51+01:00
6:20
Pokazali wiatraki antydronowe. Ktoś tu ma dużą fantazję
Aktualizacja: 2026-02-12T06:20:00+01:00
6:15
Kometa miała być martwa, a nie jest. "Niepokojące ślady"
Aktualizacja: 2026-02-12T06:15:00+01:00
6:10
Wspólna produkcja amunicji 155 mm nabiera tempa. Polska i USA dogadane
Aktualizacja: 2026-02-12T06:10:00+01:00
6:06
Zmodyfikowali mózgi gołębi. Tworzą śmiercionośne, żywe drony
Aktualizacja: 2026-02-12T06:06:00+01:00
6:00
Ten jeden detal to wstyd. Poza tym realme 16 Pro i 16 Pro+ zachwycają
Aktualizacja: 2026-02-12T06:00:00+01:00
21:20
Intel puści cię z torbami. Nie wypłacisz się za prąd
Aktualizacja: 2026-02-11T21:20:00+01:00
20:10
Kupiłeś AirTaga 2? Musisz go dobrze ustawić, inaczej pożałujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T20:10:00+01:00
19:04
Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"
Aktualizacja: 2026-02-11T19:04:20+01:00
18:08
PKP szykuje kolejowy szturm na Berlin. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-11T18:08:41+01:00
17:59
Cena iPhone 18 Pro nie spowoduje zawału. Wreszcie dobre wiadomości
Aktualizacja: 2026-02-11T17:59:07+01:00
17:26
Zamiast odkurzaczy zrobili... psa. Natychmiastowy hit
Aktualizacja: 2026-02-11T17:26:10+01:00
17:04
Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-11T17:04:33+01:00
16:57
Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami
Aktualizacja: 2026-02-11T16:57:33+01:00
16:38
Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-11T16:38:15+01:00
16:16
Możesz wyrzucić podkaszarkę. Nowe roboty ogarną i to
Aktualizacja: 2026-02-11T16:16:52+01:00
15:50
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T15:50:03+01:00
15:26
System kaucyjny zrobił z nas śmieciarzy. Ale to powód do dumy
Aktualizacja: 2026-02-11T15:26:58+01:00
14:50
Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki
Aktualizacja: 2026-02-11T14:50:21+01:00
14:39
Zrobili robota z pralką. Twoje szyby podziękują
Aktualizacja: 2026-02-11T14:39:24+01:00
14:32
Kupisz bilet na wakacje zimą. PKP Intercity w końcu to zrobiło
Aktualizacja: 2026-02-11T14:32:52+01:00
13:50
Biedronka ma do nas nową prośbę. Posłuży się kasą samoobsługową
Aktualizacja: 2026-02-11T13:50:57+01:00
12:56
Euronet drastycznie tnie limit wypłat BLIK. To jakiś absurd
Aktualizacja: 2026-02-11T12:56:46+01:00
12:24
Koniec dyktatu Ameryki, Visa i Mastercard. Europa buduje cyfrową odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-11T12:24:59+01:00
11:32
Polacy zrobili to w kosmosie jako pierwsi. "Cyberpunk na orbicie"
Aktualizacja: 2026-02-11T11:32:41+01:00
11:01
Mamy nową aplikację od wojska. Sprawdziłam, czy ma w ogóle sens
Aktualizacja: 2026-02-11T11:01:17+01:00
10:04
WiFi w końcu w samolotach LOT. Pasażerowie skorzystają lada moment
Aktualizacja: 2026-02-11T10:04:43+01:00
9:09
Nadciąga kometa jaśniejsza od Księżyca. Mamy szansę na pokaz stulecia
Aktualizacja: 2026-02-11T09:09:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA