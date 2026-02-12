Logo
Allegro obniża i podwyższa darmową dostawę. Co?

Allegro jednocześnie obniżyło i podwyższyło minimalną kwotę zamówienia uprawniającą do darmowej dostawy. To zmiana na lepsze.

Albert Żurek
Allegro obniża ceny dostawy
Dotychczas darmowa dostawa na Allegro była możliwa przy zakupie u jednego sprzedawcy za min. 45 zł w przypadku odbioru w automacie lub punkcie lub 65 zł dla przesyłek do domu. Od przyszłego miesiąca powraca ujednolicony próg kwoty. Początkowo skorzystają z niej tylko wybrani klienci Allegro.

Allegro obniża i podwyższa darmową dostawę od 2 marca 

Od 2 marca 2026 r. Allegro ujednolica zasady darmowej dostawę, która będzie dostępna dla zakupów za min. 49,90 zł. Dotyczy to zarówno transakcji z wyborem dostawy do automatu czy punktu, jak i dostaw kurierskich na wskazany adres.

Oznacza to, że aby skorzystać z darmowej dostawy do Paczkomatu lub Allegro OneBox minimalna wartość zakupów musi być wyższa o 4,90 zł niż wcześniej. Natomiast dla tych, którzy wolą zamawiać paczki do domu jest znacznie korzystniej. Można obniżyć minimalną wartość zamówienia o 15,10 zł.

Nowe warunki będą dostępne dla tych, którzy aktywują lub przedłużą usługę Allegro Smart! po 1 marca. Obecni posiadacze pakietu skorzystają z darmowej dostawy na dotychczasowych warunkach do momentu wygaśnięcia pakietu. Czyli jeśli macie pakiet Smart! do np. 15 czerwca 2026 r., dopiero od 16 czerwca zobaczycie obniżone stawki darmowej dostawy.

Kolejne odnowienie Smart! jest możliwe wyłącznie na nowych rachunkach. Allegro podkreśla, że nawet jeśli wcześniej aktywowaliśmy automatyczne przedłużenie usługi, po 2 marca będziemy musieli ręcznie wykupić pakiet Smart!

Czytaj też:

Decyzja będąca strzałem dziesiątkę - przynajmniej dla mnie

Przed wprowadzaniem darmowej dostawy - za 45 zł do paczkomatów i 65 zł na wskazany adres - 21 listopada 2022 r. obowiązywała ujednolicona minimalna wartość zamówienia. W obu przypadkach bezpłatne dostarczenie paczki do klienta było dostępne od 40 zł.

Podwyższenie minimalnej wartości dostawy do 65 zł dla przesyłek kurierskich sprawiło, że niejednokrotnie musiałem dobierać dodatkowe, niepotrzebne mi przedmioty od tego samego sprzedawcy. Z automatami i punktami jest mi nie po drodze - mieszkam w małej miejscowości i każda dostawa do paczkomatu wiąże się z potrzebą uruchomienia samochodu. 

Dlatego obniżenie minimalnej wartości dla dostaw kurierskich do 49,90 zł jest dla mnie strzałem w dziesiątkę. Fakt, zamawiający do automatów i punktów muszą zapłacić dodatkowe 4,90 zł, ale to dobry kompromis zwiększający opłacalność dostaw do domu.

Albert Żurek
12.02.2026 14:41
Tagi: AllegroAllegro SmartZakupy online
