Z Allegro sprzedasz na Facebooku. Zaraz, co?

Allegro poinformowało o nawiązaniu współpracy z Metą, której celem jest "zwiększenie dostępności produktów z drugiej ręki, sprzedawanych przez osoby prywatne online".

W ramach nowego rozwiązania wybrane ogłoszenia osób prywatnych z Allegro Lokalnie mogą być dodatkowo wyświetlane na Facebook Marketplace. Takie oferty będą przekierowywać użytkowników bezpośrednio do platformy Allegro Lokalnie. Już na miejscu użytkownik pozna nie tylko szczegóły oferty, ale również będzie mógł skontaktować się ze sprzedawcą czy dokonać zakupu.

Aby skorzystać z nowej opcji, podczas tworzenia ogłoszenia na Allegro Lokalnie wystarczy zaznaczyć pole "Wyświetl za darmo na Facebook Marketplace". Funkcja dostępna jest również dla już aktywnych ogłoszeń – podkreśla Allegro.

- Partnerstwo z Meta wzmacnia jeden z kluczowych elementów sprzedaży online - widoczność ogłoszeń, a jednocześnie wspiera popularyzację idei odsprzedaży i gospodarki cyrkularnej. Dzięki obecności ogłoszeń Allegro Lokalnie na Facebook Marketplace użytkownicy mogą zwiększyć zasięg swoich ofert, szansę na szybszą sprzedaż i podarowanie przedmiotom drugiego życia – przekonuje Joanna Skowrońska, Project Manager Allegro Lokalnie.

Jak wyjaśnia Allegro, z jednego konta możliwe jest udostępnienie maksymalnie 20 ogłoszeń miesięcznie, w tym do 5 ogłoszeń w kategoriach motoryzacyjnych.

Allegro zaznacza, że na razie opcja ciągle jest w fazie testów

Możliwość wystawienia ogłoszenia na Facebook Marketplace nic nie kosztuje. To rozwiązanie dla osób prywatnych, a "warunkiem wyświetlenia oferty na Facebook Marketplace jest spełnienie zasad określonych w regulaminie programu partnerskiego Facebook Marketplace oraz standardów społeczności Meta".

Teoretycznie oba serwisy ze sobą konkurują, ale coraz więcej graczy wchodzi na rynek używanych przedmiotów. Nawet duże marki mają swoje platformy umożliwiające sprzedaż z drugiej ręki. Konkurencja jest coraz większa, więc sojusze mogą być niezbędne. A Allegro doskonale wie, że takie porozumienia ponad podziałami się sprawdzają, czego dowodem są automaty paczkowe.

Adam Bednarek 05.02.2026 12:42

