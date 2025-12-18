Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy

Ładowanie...

W ramach promocji można zdobyć abonament Smart! za żappsy, a na Allegro czekają cotygodniowe promocje na produkty oraz rabaty do wykorzystania w sklepach sieci - ogłoszono. Na dodatek kupując teraz karty podarunkowe Allegro, można otrzymać w nagrodę darmowy kod na Smart! nawet na cały rok.

Na dzień dobry każdy, kto już posiada abonament Smart!, może skorzystać z kodu rabatowego obniżającego zakupy w Żabce o 10 zł. Wystarczy dobrać produkty za min. 25 zł i pokazać kasjerowi kod. Ta oferta trwa do 23 grudnia. Od 24 grudnia użytkownicy Smart! kupią frytki za 4 zł. Kody czekają w sekcji "Smart! Bonusy" w aplikacji Allegro.

Ci, którzy jeszcze nie mają abonamentu Smart!, mogą wykupić go za żappsy

Ofertę dla zarówno nowych, jak i dotychczasowych użytkowników, znajdziemy w aplikacji Żabka w "Strefie partnerów". Miesięczny dostęp wyceniono na 1690 żappsów, a roczny na 4990. Akcja trwa od 17 grudnia do 13 stycznia. Żabka dodaje, że informacje o promocji będą przekazywane w aplikacji Żappka poprzez powiadomienia push, komunikaty i relacje, a do osób korzystających z Allegro Smart! trafią w newsletterze.

Dodatkowo, w dniach 17–23 grudnia w sklepach Żabka obowiązuje specjalna akcja związana z kartami podarunkowymi Allegro. W ramach promocji każdy użytkownik, który w tym okresie zakupi kartę podarunkową Allegro o wartości 100 zł, otrzyma bezpłatnie miesięczny dostęp do Allegro Smart!, natomiast przy zakupie karty o wartości 200 zł zyska roczny dostęp do programu. Kod pojawi się automatycznie w zakładce „Twoje kupony i nagrody” w Żappce i będzie można go aktywować aż do 15 maja 2026 r. Wystarczy przed zapłatą zeskanować kod QR w aplikacji Żabki, opłacić zakup i zachować paragon z kodem karty podarunkowej. To kolejna okazja, by w ramach wspólnej akcji obu marek zyskać dostęp do Smart! i korzystać z darmowych dostaw na Allegro w jeszcze łatwiejszy sposób – wyjaśnia Żabka w komunikacie.

Normalna cena Allegro Smart! na miesiąc wynosi 14,99 zł, a na rok – 59,90 zł. Choć w ramach aktualnej promocji wybrani użytkownicy mogą kupić usługę za 39,90 zł.

- Wspólnie z Allegro przygotowaliśmy akcję z atrakcyjnymi ofertami skierowaną do wszystkich użytkowników Żappki i Allegro Smart! Ta współpraca dobrze pokazuje to, co w Żappce jest wyjątkowe – w jednym miejscu łączy wiele różnych ofert. Nieustannie ją rozwijamy, wzbogacając o nowe funkcjonalności, bo chcemy dostarczać naszym klientom wygodne rozwiązania, które pozwalają oszczędzać czas – mówi Łukasz Gawęda, Director of Digital Business Building w Grupie Żabka.

Paweł Łowisz, dyrektor Allegro Smart! i programów lojalnościowych w Allegro, dodaje, że partnerstwo z Żabką będzie się rozwijać i w najbliższych miesiącach mamy spodziewać się kolejnych udogodnień i korzyści.

– W Allegro konsekwentnie rozwijamy Smart!, tak aby oferować kupującym nie tylko wygodę i oszczędności w ramach platformy, lecz także realne korzyści w codziennych sytuacjach zakupowych. Współpraca z Żabką idealnie wpisuje się w tę strategię. To silna, rozpoznawalna marka, dzięki której ponad 7 milionów polskich smartowiczów zyskuje dostęp do dodatkowych korzyści w Żabce. Stanowi to kolejny etap budowania długoterminowej wartości dla naszej zaangażowanej społeczności, w tym jej młodszej części, która chętnie korzysta z wygodnych i szybkich rozwiązań – przekonuje Łowisz.

Adam Bednarek 18.12.2025 11:56

