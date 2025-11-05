REKLAMA
Żabka podkręca system kaucyjny. Popędzicie z butelkami i puszkami

System kaucyjny raczkuje, więc Żabka podbija stawkę – zwrot pustych butelek i puszek jeszcze bardziej będzie się opłacał.

Adam Bednarek
Na razie jest tak sobie i to oceniając bardzo delikatnie. Rząd przyznaje, że 12 producentów wprowadziło opakowania ze znakiem kaucji, a obecnie takich opakowań jest już na rynku blisko 100 tys. Jak na już ponad miesiąc z systemem kaucyjnym wynik nie robi wielkiego wrażenia. Niby to tylko okres przejściowy, ale ciągle zwracanie opakowań to misja dla nielicznych.

Żabka: przytrzymaj oddaj mi puszkę

Żabka nie musiała przystępować do systemu kaucyjnego, bo sklepy są dużo mniejsze, ale zdecydowała się dołączyć do zbiórki. Jak informuje sieć, już w blisko 12 tys. sklepów Żabka w całej Polsce można zwrócić opakowania kaucyjne i niekaucyjne. Zainstalowano też już ponad 2,5 tys. maszyn do zwrotu butelek i puszek.

Żabka chce wyrobić w klientach nawyk zwracania pustych opakowań, dlatego startuje z nową akcją. Od 1 października w ponad 10 tys. placówek za zwrot opakowań można było otrzymać 20 żappsów. Teraz, w okresie od 5 listopada do 2 grudnia, będzie to ponad dwa razy więcej, bo 50 żappsów.

Dodajmy, że mowa tutaj również o puszkach i butelkach nieobjętych jeszcze systemem kaucyjnym. Oddając opakowania z logo systemu kaucyjnego, dojdzie do tego rzecz jasna zwrot kaucji.

- System kaucyjny to ogromna zmiana organizacyjna dla wszystkich uczestników procesu. Zależy nam, aby każdy klient, niezależnie od tego, czy posiada opakowania ze znakiem kaucji, czy nie, mógł łatwo i wygodnie oddać je w najbliższej Żabce, blisko domu czy pracy. Wierzymy, że te działania mają sens wtedy, gdy dobre nawyki stają się rutyną, którą wraz z naszymi klientami właśnie wypracowujemy – mówi Joanna Kasowska, Climate & Quality Protection Director w Żabka Polska.

Przez 2 lata Żabka zebrała 18 mln sztuk opakowań

Klienci w sklepach Żabka mogą zwracać opakowania kaucyjne, jak i niekaucyjne – zarówno do maszyn, jak i w ramach zbiórki ręcznej bezpośrednio u sprzedawcy, bez konieczności okazywania paragonu. Przy zwrocie opakowania kaucyjnego maszyna lub sprzedawca generuje kod, który uprawnia klienta do odbioru kaucji albo obniżenia o nią ceny zakupów – przypomina sieć.

Z niedawnego sondażu wynika, że dla ponad 76,9 proc. ankietowanych ważne jest to, by automaty przyjmujące opakowania były blisko i znajdowały również poza sklepami, przy szkołach, siłowniach czy przystankach.

Wyniki pokazują, że szczególnie kobiety (80,3 proc.) oraz osoby w wieku 50–59 lat (83,9 proc.) doceniają znaczenie dostępności punktów zwrotu. Dla nich wygoda i bliskość są ważniejsze niż wysokość samej kaucji – mogliśmy przeczytać w raporcie.

Zdaję sobie sprawę, że Żabki nie są wszędzie, ale w wielu miastach i miasteczkach są istotnym elementem krajobrazu. Ich rola w systemie kaucyjnym może być więc naprawdę spora, bo klienci będą mieli w pobliżu miejsca, gdzie łatwo zwrócić puste opakowania i odzyskać kaucję. Wyrabia się ważny nawyk.

I to ważne zadanie dla wszystkich mniejszych sklepów, które są pod nosem

- Nasze pierwsze obserwacje pokazują, że detaliści już teraz uczą się, jak traktować system kaucyjny nie tylko jako obowiązek, lecz także jako element budujący relację z klientem. Dla wielu mieszkańców lokalny sklep może okazać się naturalnym punktem zwrotu opakowań. Miejscem, do którego można przyjść po codzienne zakupy, ale też oddać opakowania. To wzmocni kontakt z klientem i w dalszej perspektywie może ułatwić małym punktom budowanie przewagi konkurencyjnej – komentował Grzegorz Podziewski, dyrektor Centrum Innowacji Retail, COMP S.A.

Z doświadczeń innych państw, gdzie system kaucyjny działa, wynika, że małe sklepy, które nie pozwalają przyjmować opakowań, tylko na tym tracą. W końcu jeżeli klient nie może przy okazji zwrócić pustej butelki czy puszki, idzie tam, gdzie przy okazji robienia zakupów odda odpady i otrzyma kaucję.

Adam Bednarek
05.11.2025 13:53
Tagi: System kaucyjnyŻabka
