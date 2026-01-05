REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Zrobili smartfon inny niż wszystkie. Chcę takiego

Wszyscy znamy iPhone’y i Samsungi z ogromnymi ekranami o przekątnych zbliżających się do 7 cali. Co jednak powiecie na nowoczesny telefon z 4-calowym wyświetlaczem, zdolny do obsługi pożytecznych aplikacji? 

Albert Żurek
Clicks Communicator
REKLAMA

Tak się składa, że producent etui z fizycznymi klawiaturami do iPhone’a postanowili zrobić swój pierwszy smartfon. Nie jest to jednak kolejny tani Android wyglądający jak wszystkie inne chińczyki, a coś, co przypomina starego dobrego BlackBerry. Ma też diodę powiadomień, jak za starych dobrych czasów!

REKLAMA

Wygląd BlackBerry, obsługa pożytecznych aplikacji i dioda powiadomień w 2026 r.

Na tegorocznych targach CES firma Clicks zapowiedziała smartfon nazwany Clicks Communicator. Urządzenie w odróżnieniu od zwykłych telefonów został wyposażony w 4,03-calowy wyświetlacz w kształcie kwadratu. Jest to dotykowy panel AMOLED o rozdzielczości 1080 × 1200 pikseli.

W dzisiejszych klasycznych telefonach nie widzimy już tak małych ekranów. Producenci przyzwyczaili nas do patelni o przekątnych na poziomie 6,7-6,9 cala. Fakt, na rynku znajdziemy też mniejsze sprzęty z wyświetlaczami o przekątnych 6,2-6,3 cala (np. iPhone’y i Samsungi), ale te nijak mają się do dawnych małych urządzeń z 4-5-calowymi panelami. Duże wyświetlacze oczywiście pomagają w konsumpcji treści. 

Smartfon Clicks Communicator nie tylko się do tego nie nadaje, ale i uniemożliwia korzystanie z większości rozrywkowych aplikacji. Działa pod kontrolą Androida 16, ale wbudowana nakładka Niagara Launcher zapewnia dostęp tylko do komunikatorów i programów do pracy biurowej: Gmail, WhatsApp, Telegram, Slack i innych podobnych.

Przez fakt zastosowania małego ekranu producent znalazł mnóstwo miejsca na dedykowaną klawiaturę QWERTY. Sprzęt przypomina dawne BlackBerry czy chociażby Samsunga Galaxy Chat. Teoretycznie sprzęt powinien być wygodny podczas pisania. Sama klawiatura jest też wrażliwa na dotyk, a nie tylko kliknięcia - umożliwia zatem przewijanie wiadomości, stron internetowych czy wygodniejszą nawigację po interfejsie telefonu.

Trzecim aspektem powodującym, iż telefon jest inny niż wszystkie, jest obsługa diody powiadomień. Nie została ona jednak zamontowana na górnej części ekranu tak jak dawniej, a zamiast tego umieszczono ją wokół przycisku na prawej stronie. Clicks Communicator pozwala na dostosowanie kolorów do określonej aplikacji czy kontaktu zapisanego w książce telefonicznej. 

Więcej o telefonach przeczytasz na Spider's Web:

Telefon o przeciętnej specyfikacji

Jak wygląda reszta specyfikacji telefonu? Prezentuje się całkiem nieźle:

  • 4-nanometrowy procesor MediaTek (dokładny model nie jest znany);
  • pamięć: 256 GB wbudowana, możliwość rozszerzenia o kartę microSD;
  • akumulator: węglowo-krzemowy 4000 mAh;
  • obsługa ładowania bezprzewodowego Qi2;
  • aparat: tylny 50 Mpix z OIS i przedni selfie 24 Mpix;
  • łączności: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm;
  • masa i grubość: 170 g, 12 mm.
REKLAMA

Mimo przeciętnej specyfikacji urządzenie ma kosztować 500 dolarów, czyli na polskie warunki ok. 2500 zł. Całkiem sporo, ale trzeba mieć z tyłu głowy wyjątkowość urządzenia. 

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Albert Żurek
05.01.2026 12:58
Tagi: AndroidBlackberrySmartfony
Najnowsze
11:18
Wreszcie możesz powiedzieć lodowce, by się zamknęła
Aktualizacja: 2026-01-05T11:18:34+01:00
10:48
Zapomnijcie o 3I/Atlas. W naszą stronę leci nowa kometa
Aktualizacja: 2026-01-05T10:48:00+01:00
10:44
Sweekar to nowe Tamagotchi. Ta zabawka chce podbić portfele dorosłych
Aktualizacja: 2026-01-05T10:44:14+01:00
9:01
Rynek smartfonów uszczupli się. Asus zapowiada swoje plany na 2026
Aktualizacja: 2026-01-05T09:01:05+01:00
8:18
Samsung pokazał potwora. 130-calowy telewizor miażdży
Aktualizacja: 2026-01-05T08:18:58+01:00
8:12
Microsoft zażenował internet. Doczekał się nowej ksywki
Aktualizacja: 2026-01-05T08:12:28+01:00
6:00
W końcu "zobaczymy" niewidzialne. Ciemna materia nie ma już gdzie się schować
Aktualizacja: 2026-01-05T06:00:00+01:00
16:20
Zagadkowa kolizja wojskowego satelity. Uderzyło w niego coś tajemniczego
Aktualizacja: 2026-01-04T16:20:00+01:00
16:10
Loty na orbitę to już codzienność, padł kolejny rekord. Jednak w kosmosie rządzi duopol
Aktualizacja: 2026-01-04T16:10:00+01:00
11:57
To oni uprowadzili dyktatora. Amerykanie wysłali swoją elitę
Aktualizacja: 2026-01-04T11:57:45+01:00
11:23
Tak wyglądała akcja amerykańskich komandosów w Wenezueli. Tajemnicze drony i sekundy grozy
Aktualizacja: 2026-01-04T11:23:19+01:00
10:27
Tajny, niewidzialny dron użyty przez USA w Wenezueli. To maszyna do polowania na ludzi
Aktualizacja: 2026-01-04T10:27:00+01:00
7:50
PowerToys to najlepsza aplikacja na Windowsa, którą zainstalowałam. Zdecydowanie za późno
Aktualizacja: 2026-01-04T07:50:00+01:00
7:40
Dwa potwory w jednej galaktyce. Jeden ucztuje, drugi głoduje
Aktualizacja: 2026-01-04T07:40:00+01:00
7:30
Samsung będzie skanował twój mózg. Pozwolisz na to
Aktualizacja: 2026-01-04T07:30:00+01:00
7:20
Wynaleźli unerwioną skórę. Sztuczny człowiek coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-04T07:20:00+01:00
7:10
Amerykanie wydadzą miliony, by nasi piloci byli lepsi. Tak wzmacniają sojusz
Aktualizacja: 2026-01-04T07:10:29+01:00
7:00
Spotify na magnetofonie. Może i bezużyteczne, ale cudowne
Aktualizacja: 2026-01-04T07:00:00+01:00
16:50
Kości mówią więcej niż DNA. Nauka tego nie przewidziała
Aktualizacja: 2026-01-03T16:50:24+01:00
16:47
Hubble zagląda do kosmicznej wylęgarni. Kadr robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T16:47:50+01:00
16:38
Małpa chodziła jak człowiek. Wygodna historia zburzona
Aktualizacja: 2026-01-03T16:38:19+01:00
16:32
Miał być wybuch w 2025 r. Natura zrobiła psikusa
Aktualizacja: 2026-01-03T16:32:51+01:00
16:11
ChatGPT wybrał imię dla dziecka. Internet zapłonął
Aktualizacja: 2026-01-03T16:11:00+01:00
16:00
Policyjne Black Hawki w akcji. Tak kolej walczy z zimą
Aktualizacja: 2026-01-03T16:00:00+01:00
13:23
Nocny atak na Wenezuelę. Tusk potwierdza informacje o Polakach
Aktualizacja: 2026-01-03T13:23:46+01:00
7:50
Pociągasz za sznurek i wyrasta krzesło. Stworzyli materiał jak z bajki
Aktualizacja: 2026-01-03T07:50:00+01:00
7:40
Gadżety kuchenne to strata czasu i pieniędzy. Ten kupiłbym w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-03T07:40:00+01:00
7:30
Czarna dziura wieje jak Słońce. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T07:30:00+01:00
7:20
Zawilce na Rosomakach wchodzą do gry. "Mobilne mózgi na polu walki"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:20:00+01:00
7:10
Apple przegrał w najważniejszym wyścigu. "Za pieniądze nie kupisz wszystkiego"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:10:00+01:00
7:00
Czytnik e-booków kurzył się przez cały rok. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2026-01-03T07:00:00+01:00
21:44
Polska wchodzi do ekstraklasy. Nikt nas nie podsłucha
Aktualizacja: 2026-01-02T21:44:09+01:00
21:40
Nowy samolot we flocie LOT. Zabierze pierwszych pasażerów jeszcze dziś
Aktualizacja: 2026-01-02T21:40:31+01:00
20:03
Tajne pociągi z Białorusi. Na platformach pancerne rezerwy
Aktualizacja: 2026-01-02T20:03:52+01:00
18:13
Zmienili morze w elektrownię. Skala inwestycji powala
Aktualizacja: 2026-01-02T18:13:43+01:00
17:33
Od stycznia zapłacisz więcej. Tak nie uciekniesz od abonamentu
Aktualizacja: 2026-01-02T17:33:35+01:00
16:37
Krab jeszcze bardziej polski. Kluczowy element już z kraju
Aktualizacja: 2026-01-02T16:37:11+01:00
14:55
Polacy pokochali pociągi. Padł rekord
Aktualizacja: 2026-01-02T14:55:10+01:00
14:50
SpaceX z decyzją bez precedensu. Tysiące satelitów do przeprowadzki
Aktualizacja: 2026-01-02T14:50:27+01:00
14:23
Dumy Białorusi nigdzie nie widać. "Brak systemu zdolnego do walki"
Aktualizacja: 2026-01-02T14:23:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA