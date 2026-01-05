Zrobili smartfon inny niż wszystkie. Chcę takiego

Ładowanie...

Tak się składa, że producent etui z fizycznymi klawiaturami do iPhone’a postanowili zrobić swój pierwszy smartfon. Nie jest to jednak kolejny tani Android wyglądający jak wszystkie inne chińczyki, a coś, co przypomina starego dobrego BlackBerry. Ma też diodę powiadomień, jak za starych dobrych czasów!

Wygląd BlackBerry, obsługa pożytecznych aplikacji i dioda powiadomień w 2026 r.

Na tegorocznych targach CES firma Clicks zapowiedziała smartfon nazwany Clicks Communicator. Urządzenie w odróżnieniu od zwykłych telefonów został wyposażony w 4,03-calowy wyświetlacz w kształcie kwadratu. Jest to dotykowy panel AMOLED o rozdzielczości 1080 × 1200 pikseli.

W dzisiejszych klasycznych telefonach nie widzimy już tak małych ekranów. Producenci przyzwyczaili nas do patelni o przekątnych na poziomie 6,7-6,9 cala. Fakt, na rynku znajdziemy też mniejsze sprzęty z wyświetlaczami o przekątnych 6,2-6,3 cala (np. iPhone’y i Samsungi), ale te nijak mają się do dawnych małych urządzeń z 4-5-calowymi panelami. Duże wyświetlacze oczywiście pomagają w konsumpcji treści.

Smartfon Clicks Communicator nie tylko się do tego nie nadaje, ale i uniemożliwia korzystanie z większości rozrywkowych aplikacji. Działa pod kontrolą Androida 16, ale wbudowana nakładka Niagara Launcher zapewnia dostęp tylko do komunikatorów i programów do pracy biurowej: Gmail, WhatsApp, Telegram, Slack i innych podobnych.

Przez fakt zastosowania małego ekranu producent znalazł mnóstwo miejsca na dedykowaną klawiaturę QWERTY. Sprzęt przypomina dawne BlackBerry czy chociażby Samsunga Galaxy Chat. Teoretycznie sprzęt powinien być wygodny podczas pisania. Sama klawiatura jest też wrażliwa na dotyk, a nie tylko kliknięcia - umożliwia zatem przewijanie wiadomości, stron internetowych czy wygodniejszą nawigację po interfejsie telefonu.

Trzecim aspektem powodującym, iż telefon jest inny niż wszystkie, jest obsługa diody powiadomień. Nie została ona jednak zamontowana na górnej części ekranu tak jak dawniej, a zamiast tego umieszczono ją wokół przycisku na prawej stronie. Clicks Communicator pozwala na dostosowanie kolorów do określonej aplikacji czy kontaktu zapisanego w książce telefonicznej.

Telefon o przeciętnej specyfikacji

Jak wygląda reszta specyfikacji telefonu? Prezentuje się całkiem nieźle:

4-nanometrowy procesor MediaTek (dokładny model nie jest znany);

pamięć: 256 GB wbudowana, możliwość rozszerzenia o kartę microSD;

akumulator: węglowo-krzemowy 4000 mAh;

obsługa ładowania bezprzewodowego Qi2;

aparat: tylny 50 Mpix z OIS i przedni selfie 24 Mpix;

łączności: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm;

masa i grubość: 170 g, 12 mm.

Mimo przeciętnej specyfikacji urządzenie ma kosztować 500 dolarów, czyli na polskie warunki ok. 2500 zł. Całkiem sporo, ale trzeba mieć z tyłu głowy wyjątkowość urządzenia.

Jest tego więcej

Albert Żurek 05.01.2026 12:58

