Samsung będzie skanował twój mózg. Pozwolisz na to

Urządzenia ubieralne i możliwość śledzenia za ich pomocą wskaźników zdrowotnych wydatnie przyczyniły się do większej świadomości użytkowników, a w konsekwencji do poprawy nawyków. Nawet zwykłe mierzenie kroków daje impuls do ruszenia się z kanapy, a system odczytywania ciśnienia, tętna, saturacji czy temperatury ciała pozwala przewidzieć choroby i im zapobiegać.

Mój zegarek zna mnie tak dobrze, że informuje o zmianie nawyków, trendów itd. Pozwala mi to lepiej zrozumieć organizm. Jednak urządzenia ubieralne nie pozwalają diagnozować zmian zachodzących w mózgu i nie mówię tu wcale o radykalnej zmianie poglądów politycznych, ale o tym, czego boi się każdy - demencji. Samsung chce to zmienić.

Samsung przeanalizuje twój mózg, a ty na to pozwolisz

Rozpoczynają się najważniejsze targi elektroniki, czyli CES i to właśnie tam Samsung ma zaprezentować usługę, która będzie skupiać się na zdrowiu mózgu. Za pomocą smartfona i urządzeń ubieralnych będzie śledziła zmianę funkcji poznawczych, co pozwoli na wcześniejsze wykrywanie demencji i innych schorzeń mózgu.

Brain Health, bo tak ma się nazywać nowa funkcja/aplikacja zbierze dane dotyczące snu, głosu, kroków, szybkość pisania wiadomości, korzystanie z aplikacji, żeby wykrywać zmiany wzorców i potencjalne objawy świadczące o problemach z mózgiem. Może to być wolniejszy chód, może wolniejsze pisanie, a może zawieszanie się podczas mówienia. Aplikacja ma również proponować pomoc w poprawie kondycji mózgu, np. poprzez proponowanie ćwiczeń pamięciowych.

fot. Spider's Web

Objawów demencji jest sporo, ale w początkowych fazach często są prawie niezauważalne i do lekarza udajemy się, gdy się nasilą. Często mylone są ze starzeniem i przez to lekceważone. Demencji nie da się zapobiec, ale można spowolnić jej rozwój i łagodzić objawy. Im wcześniej jest wykryta, tym lepiej, bo dzięki temu chory ma większą szansę na dłuższe normalne funkcjonowanie.

Starzejemy się jako społeczeństwa, medycyna stoi na wysokim poziomie, jesteśmy świadomi zagrożeń i z roku na rok poprawiają się statystyki dotyczące średniej długości życia w krajach rozwiniętych. Dlatego producenci dostosowują swoje produkty do potencjalnych klientów i jednym z nich ma być nowa aplikacja dbająca o zdrowie. Obecnie jest na etapie testów klinicznych, tak żeby dane zebrane przez nią mogły mieć taką samą ważność, jak inne testy medyczne. Z zapowiedzi, do których dotarły koreańskie media, wynika, że Samsung jest coraz bliżej ich ukończenia. Czekam z niecierpliwością.

Zdjęcie główne: Kindel Media/pexels.com

Paweł Grabowski 04.01.2026 07:30

