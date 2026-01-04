REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung będzie skanował twój mózg. Pozwolisz na to

Samsung chce monitorować twoje zdrowie w sposób, który jeszcze do niedawna wydawał się możliwy tylko w filmach sci-fi. Sprawdzi, czy twój mózg działa tak jak powinien. Wyniki mogą pomóc w walce z poważnymi chorobami.

Paweł Grabowski
Samsung będzie skanował twój mózg. Pozwolisz na to
REKLAMA

Urządzenia ubieralne i możliwość śledzenia za ich pomocą wskaźników zdrowotnych wydatnie przyczyniły się do większej świadomości użytkowników, a w konsekwencji do poprawy nawyków. Nawet zwykłe mierzenie kroków daje impuls do ruszenia się z kanapy, a system odczytywania ciśnienia, tętna, saturacji czy temperatury ciała pozwala przewidzieć choroby i im zapobiegać.

Mój zegarek zna mnie tak dobrze, że informuje o zmianie nawyków, trendów itd. Pozwala mi to lepiej zrozumieć organizm. Jednak urządzenia ubieralne nie pozwalają diagnozować zmian zachodzących w mózgu i nie mówię tu wcale o radykalnej zmianie poglądów politycznych, ale o tym, czego boi się każdy - demencji. Samsung chce to zmienić.

REKLAMA

Samsung przeanalizuje twój mózg, a ty na to pozwolisz

Rozpoczynają się najważniejsze targi elektroniki, czyli CES i to właśnie tam Samsung ma zaprezentować usługę, która będzie skupiać się na zdrowiu mózgu. Za pomocą smartfona i urządzeń ubieralnych będzie śledziła zmianę funkcji poznawczych, co pozwoli na wcześniejsze wykrywanie demencji i innych schorzeń mózgu.

Brain Health, bo tak ma się nazywać nowa funkcja/aplikacja zbierze dane dotyczące snu, głosu, kroków, szybkość pisania wiadomości, korzystanie z aplikacji, żeby wykrywać zmiany wzorców i potencjalne objawy świadczące o problemach z mózgiem. Może to być wolniejszy chód, może wolniejsze pisanie, a może zawieszanie się podczas mówienia. Aplikacja ma również proponować pomoc w poprawie kondycji mózgu, np. poprzez proponowanie ćwiczeń pamięciowych.

fot. Spider's Web

Objawów demencji jest sporo, ale w początkowych fazach często są prawie niezauważalne i do lekarza udajemy się, gdy się nasilą. Często mylone są ze starzeniem i przez to lekceważone. Demencji nie da się zapobiec, ale można spowolnić jej rozwój i łagodzić objawy. Im wcześniej jest wykryta, tym lepiej, bo dzięki temu chory ma większą szansę na dłuższe normalne funkcjonowanie.

Starzejemy się jako społeczeństwa, medycyna stoi na wysokim poziomie, jesteśmy świadomi zagrożeń i z roku na rok poprawiają się statystyki dotyczące średniej długości życia w krajach rozwiniętych. Dlatego producenci dostosowują swoje produkty do potencjalnych klientów i jednym z nich ma być nowa aplikacja dbająca o zdrowie. Obecnie jest na etapie testów klinicznych, tak żeby dane zebrane przez nią mogły mieć taką samą ważność, jak inne testy medyczne. Z zapowiedzi, do których dotarły koreańskie media, wynika, że Samsung jest coraz bliżej ich ukończenia. Czekam z niecierpliwością.

Więcej o Samsungu przeczytasz w:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Kindel Media/pexels.com

REKLAMA
Paweł Grabowski
04.01.2026 07:30
Tagi: SamsungSmartfonySmartwatch
Najnowsze
7:20
Wynaleźli unerwioną skórę. Sztuczny człowiek coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-04T07:20:00+01:00
7:10
Amerykanie wydadzą miliony, by nasi piloci byli lepsi. Tak wzmacniają sojusz
Aktualizacja: 2026-01-04T07:10:29+01:00
7:00
Spotify na magnetofonie. Może i bezużyteczne, ale cudowne
Aktualizacja: 2026-01-04T07:00:00+01:00
16:50
Kości mówią więcej niż DNA. Nauka tego nie przewidziała
Aktualizacja: 2026-01-03T16:50:24+01:00
16:47
Hubble zagląda do kosmicznej wylęgarni. Kadr robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T16:47:50+01:00
16:38
Małpa chodziła jak człowiek. Wygodna historia zburzona
Aktualizacja: 2026-01-03T16:38:19+01:00
16:32
Miał być wybuch w 2025 r. Natura zrobiła psikusa
Aktualizacja: 2026-01-03T16:32:51+01:00
16:11
ChatGPT wybrał imię dla dziecka. Internet zapłonął
Aktualizacja: 2026-01-03T16:11:00+01:00
16:00
Policyjne Black Hawki w akcji. Tak kolej walczy z zimą
Aktualizacja: 2026-01-03T16:00:00+01:00
13:23
Nocny atak na Wenezuelę. Tusk potwierdza informacje o Polakach
Aktualizacja: 2026-01-03T13:23:46+01:00
7:50
Pociągasz za sznurek i wyrasta krzesło. Stworzyli materiał jak z bajki
Aktualizacja: 2026-01-03T07:50:00+01:00
7:40
Gadżety kuchenne to strata czasu i pieniędzy. Ten kupiłbym w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-03T07:40:00+01:00
7:30
Czarna dziura wieje jak Słońce. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T07:30:00+01:00
7:20
Zawilce na Rosomakach wchodzą do gry. "Mobilne mózgi na polu walki"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:20:00+01:00
7:10
Apple przegrał w najważniejszym wyścigu. "Za pieniądze nie kupisz wszystkiego"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:10:00+01:00
7:00
Czytnik e-booków kurzył się przez cały rok. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2026-01-03T07:00:00+01:00
21:44
Polska wchodzi do ekstraklasy. Nikt nas nie podsłucha
Aktualizacja: 2026-01-02T21:44:09+01:00
21:40
Nowy samolot we flocie LOT. Zabierze pierwszych pasażerów jeszcze dziś
Aktualizacja: 2026-01-02T21:40:31+01:00
20:03
Tajne pociągi z Białorusi. Na platformach pancerne rezerwy
Aktualizacja: 2026-01-02T20:03:52+01:00
18:13
Zmienili morze w elektrownię. Skala inwestycji powala
Aktualizacja: 2026-01-02T18:13:43+01:00
17:33
Od stycznia zapłacisz więcej. Tak nie uciekniesz od abonamentu
Aktualizacja: 2026-01-02T17:33:35+01:00
16:37
Krab jeszcze bardziej polski. Kluczowy element już z kraju
Aktualizacja: 2026-01-02T16:37:11+01:00
14:55
Polacy pokochali pociągi. Padł rekord
Aktualizacja: 2026-01-02T14:55:10+01:00
14:50
SpaceX z decyzją bez precedensu. Tysiące satelitów do przeprowadzki
Aktualizacja: 2026-01-02T14:50:27+01:00
14:23
Dumy Białorusi nigdzie nie widać. "Brak systemu zdolnego do walki"
Aktualizacja: 2026-01-02T14:23:37+01:00
13:38
Galaxy S26 Ultra dostanie kapitalną funkcję. Jeden klik i nikt cię nie podejrzy
Aktualizacja: 2026-01-02T13:38:25+01:00
12:32
Koniec z ekościemą. Producenci przestaną wciskać kit
Aktualizacja: 2026-01-02T12:32:09+01:00
11:28
Będą prokuratury do walki z hejtem. "Bez znaczenia, kim jest ofiara"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:28:06+01:00
11:05
Kometa 3I/Atlas z nowego ujęcia. "Technologia albo niezwykły kaprys natury"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:05:37+01:00
10:29
Młody Ukrainiec zatrzymany na Okęciu. Miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych
Aktualizacja: 2026-01-02T10:29:39+01:00
10:05
Planety - sieroty istnieją naprawdę. Przełomowe odkrycie Polaków
Aktualizacja: 2026-01-02T10:05:55+01:00
9:09
Ustawianie nowego komputera to koszmar. Microsoft zniszczył Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-02T09:09:19+01:00
8:43
Samsung stworzył bestię wśród baterii. Ale ma palący problem
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:44+01:00
8:09
Gdzie wyrzucić choinkę? Nie pal jej w kominku, bo srogo zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-02T08:09:14+01:00
7:00
Apple będzie się śmiać z innych w 2026 r. Zapóźnienie przyniesie dobre efekty
Aktualizacja: 2026-01-02T07:00:00+01:00
6:12
Dostaniemy mocarne wsparcie przeciw czołgom. Umowa klepnięta
Aktualizacja: 2026-01-02T06:12:00+01:00
6:11
2026 r. będzie katastrofalny dla komputerów osobistych. "Przeklęte dwie literki"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:11:32+01:00
6:10
Twierdzi, że rozgryzł Putina. "Rosja nie zaatakuje krajów bałtyckich"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:10:00+01:00
6:05
Nowa, bardzo niebezpieczna kampania oszustów w internecie. Lepiej uważaj na swoją kartę
Aktualizacja: 2026-01-02T06:05:00+01:00
6:00
Ludzie szukają pracy na Tinderze. Rynek się zepsuł
Aktualizacja: 2026-01-02T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA