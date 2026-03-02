Francja i Polska "będą budzić strach". Jesteśmy w programie atomowym

Ładowanie...

Paryż przechodzi do ofensywy dyplomatycznej i militarnej, ogłaszając program "zaawansowanego odstraszania". W obliczu rosnącej agresji ze strony Moskwy i zbrojeń Pekinu, Francja staje się głównym gwarantem atomowego bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Co najważniejsze z naszej perspektywy, Polska znalazła się w elitarnym gronie państw bezpośrednio zainteresowanych nową, nuklearną tarczą.

Niewyobrażalne koszty ataku

Francja po raz pierwszy od dziesięcioleci zwiększy liczbę głowic jądrowych, ogłosił w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron, mówiąc, że "aby być wolnymi, musimy budzić strach". Macron przedstawił aktualizację strategii nuklearnej kraju w przemówieniu inauguracyjnym z bazy wojskowej, w której stacjonują okręty podwodne wyposażone w pociski balistyczne.

Francuski prezydent nie pozostawił złudzeń co do kierunku, w jakim zmierza globalna architektura bezpieczeństwa. Francja zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych, ale z premedytacją nie zamierza informować opinii publicznej ani zagranicznego wywiadu o dokładnej skali tej rozbudowy.

To celowy zabieg taktyczny. Element niepewności ma stanowić dodatkowy bufor bezpieczeństwa. Jak dosadnie ujął to Macron, ewentualny agresor planujący uderzenie we Francję musi być przygotowany na absolutnie niewyobrażalne koszty.

To jasny sygnał, że Paryż nie zawaha się użyć ostatecznego argumentu w obronie własnej suwerenności, a brak transparentności co do wielkości arsenału ma potęgować psychologiczny efekt odstraszania.

Polska w elitarnym gronie. Kto naciśnie czerwony guzik?

Największe emocje nad Wisłą budzi jednak europejski wymiar francuskiej deklaracji. Macron potwierdził, że koncepcją zaawansowanego odstraszania jądrowego, realizowaną przez Paryż, zainteresowanych jest obecnie osiem krajów europejskich, w tym Polska.

Informację tę potwierdził w serwisie X premier Donald Tusk.

Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować - napisałe premier Donlad Tusk.

Zobowiązania sojusznicze Francji w tym zakresie mają być solidne i efektywne, stanowiąc realną alternatywę lub uzupełnienie dla amerykańskiego parasola. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć granice tej współpracy.

Choć Polska i inne kraje mogą znaleźć się pod francuską ochroną, nie ma mowy o współdzieleniu taktycznym. Emmanuel Macron postawił sprawę jasno: ostateczna i wyłączna decyzja o ewentualnym użyciu broni nuklearnej pozostanie w rękach prezydenta Francji. Nie będzie żadnego kolektywnego dzielenia się odpowiedzialnością za naciśnięcie czerwonego guzika.

Polska nigdy nie posiadał własnej broni jądrowej, ale głowice atomowe przechowywali w naszym kraju Rosjanie w czasach ZSRR. Możecie o tym przeczytać tutaj: Rosyjska broń atomowa w Polsce. Głowice i bomby trzymano obok przedszkola i ogródków.

Kosmiczna broń Putina i koniec starego porządku

Skąd tak drastyczna zmiana optyki w Pałacu Elizejskim? Prezydent Francji wprost przyznał, że od czasu ogłoszenia poprzedniej doktryny jądrowej sytuacja na geopolitycznej szachownicy uległa drastycznemu pogorszeniu.

Przeciwnicy Zachodu urośli w siłę, a dotychczasowi partnerzy musieli przyjąć twardsze stanowisko. Głównym katalizatorem zmian jest oczywiście Rosja. Macron bez ogródek określił działania Władimira Putina mianem bezpośredniego zagrożenia dla ludzkości. Imperialistyczna wojna w Ukrainie to tylko wierzchołek góry lodowej.

Moskwa nieustannie rozwija technologie zniszczenia, inwestując w pociski hipersoniczne zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych oraz nuklearne torpedy. Największe obawy budzą jednak plany wyniesienia rosyjskiej broni jądrowej w przestrzeń kosmiczną, co całkowicie zdestabilizowałoby globalny system bezpieczeństwa.

Azjatycki kocioł i globalny wyścig zbrojeń

Rosja nie jest jednak jedynym powodem do zmartwień dla zachodnich strategów. Francuski przywódca zwrócił uwagę na potężne przetasowania w Azji. Chiny, rzucając otwarte wyzwanie Stanom Zjednoczonym, rozkręciły machinę zbrojeniową na niespotykaną skalę, produkując najwięcej sprzętu wojskowego na świecie i budując skomplikowane, wielowarstwowe systemy obronne.

Dodając do tego równania rosnące w siłę, nieprzewidywalne mocarstwa nuklearne takie jak Korea Północna czy Pakistan, otrzymujemy obraz świata stojącego na krawędzi.

W tej nowej, brutalnej rzeczywistości Francja uznała, że jedynym językiem, który zrozumieją jej oponenci, jest język nagiej, nuklearnej siły.

Francuska broń jądrowa

Francja dołączyła do elitarnego klubu atomowego w 1960 r., przeprowadzając na algierskiej pustyni udany test pierwszej bomby o kryptonimie "Błękitny Skoczek" (Gerboise Bleue). Od tamtej pory Force de frappe, czyli francuskie siły uderzeniowe, stanowią absolutny fundament niezależności militarnej V Republiki.

Według szacunków ekspertów na początek 2026 r., czyli tuż przed zapowiedzianą przez prezydenta Macrona, Paryż dysponował arsenałem oscylującym wokół 290 gotowych do użycia głowic nuklearnych.

Choć pod względem czystych liczb francuski potencjał ustępuje gigantom takim jak USA czy Rosja, tamtejsza doktryna ś"cisłej wystarczalności" zakłada, że taki zapas w zupełności wystarczy do zadania absolutnie niszczycielskiego i nieakceptowalnego ciosu każdemu potencjalnemu agresorowi.

W przeciwieństwie do mocarstw dysponujących klasyczną triadą nuklearną, Paryż zrezygnował w latach 90. z silosów lądowych i opiera swoje siły odstraszania na dwóch ultranowoczesnych filarach - morskim oraz powietrznym.

Główny kręgosłup i gwarancję przetrwania pierwszego uderzenia stanowią cztery strategiczne okręty podwodne o napędzie nuklearnym typu Triomphant. Przenoszą one potężne pociski balistyczne M51 o zasięgu międzykontynentalnym, a doktryna zakłada, że co najmniej jeden z tych okrętów nieustannie patroluje oceaniczne głębiny.

Drugim, niezwykle elastycznym komponentem są siły powietrzne, których siła opiera się na myśliwcach wielozadaniowych Dassault Rafale. Maszyny te stacjonują zarówno w bazach lądowych, jak i na lotniskowcu Charles de Gaulle, będąc przystosowanymi do przenoszenia naddźwiękowych pocisków manewrujących ASMP-R. Daje to francuskiemu dowództwu możliwość wykonania błyskawicznego, precyzyjnego uderzenia w dowolnym punkcie na mapie.

Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle jest jedynym okrętem wojennym w Europie zdolnym do przenoszenia broni jądrowej.

Zgodnie z francuską konstytucją prezydent Francji jest głównodowodzącym sił zbrojnych i jedyną osobą decydującą o potencjalnym użyciu broni jądrowej - przypomina serwis France24.

Bogdan Stech 02.03.2026 17:55

