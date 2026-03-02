Motorola pokazuje Razr Folda. Jeżeli to nie jest bestia, to nie wiem, co nią jest

Ładowanie...

Podczas styczniowych targów CES 2026 Motorola zaskoczyła wszystkich pokazem swojego składanego smartfona Razr Fold. Telefon docelowo miał konkurować z urządzeniami takimi jak Samsung Galaxy Fold 7 czy Pixel 10 Pro Fold. "Miał", gdyż jak się okazuje, spokojnie może je przebić.

Motorola oficjalnie pokazuje Razr Folda. Zabójca Galaxy Fold 7?

Podczas trwającego Mobile World Congress 2026 w Barcelonie Motorola ponownie pokazała Razr Fold, tym razem oprócz samego urządzenia pokazując całą specyfikację. Jeżeli do czasu premiery parametry telefonu nie zmienią się, to Motorola ma szansę prawdziwie zmiażdżyć konkurencję

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. W testach Geekbench - które pojawiły się równolegle ze stoiskiem Motoroli na targach MWC - telefon uzyskał 2693 punkty w teście jednego rdzenia i 9213 punktów w teście wielordzeniowym, co lokuje go w ścisłej czołówce urządzeń z Androidem 16. Motorola nie zdecydowała się na wariant "Elite", ale zastosowany SoC i tak powinien zapewnić wydajność wystarczającą zarówno do zaawansowanej wielozadaniowości, jak i obróbki zdjęć czy wideo bezpośrednio na urządzeniu.

Motorola Razr Fold

Innym mocnym punktem specyfikacji telefonu jest akumulator o pojemności 6000 mAh wykonany w technologii krzemowo-węglowej. Motorola deklaruje, że Razr Fold naładujemy z mocą 80 W (ładowanie przewodowe) oraz 50 W (bezprzewodowe).

Razr Fold otrzymał 8,09-calowy wewnętrzny wyświetlacz LTPO o rozdzielczości 2484 × 2232 piksele i odświeżaniu 120 Hz. Zewnętrzny ekran ma 6,6 cala, rozdzielczość 2520 × 1080 pikseli i częstotliwość odświeżania 165 Hz. Smartfon obsługuje rysik Moto Pen Ultra na obu ekranach - w zestawie sprzedażowym w Europie będzie on dołączany do telefonu. Motorola pokazała też rozwinięte tryby pracy: "desk display" w układzie namiotowym oraz tryb "laptop", w którym dolna część ekranu zamienia się w gładzik. Całość spełnia normy IP48 i IP49 w zakresie odporności na pył i wodę, co w świecie składanych konstrukcji wciąż nie jest oczywistością.

Motorola Razr Fold

Motorola w materiałach prasowych wyraźnie akcentuje możliwości fotograficzne Razr Folda. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty po 50 MP: główny sensor Sony LYTIA w formacie 1/1,28 cala, teleobiektyw peryskopowy z 3-krotnym zoomem optycznym i optyczną stabilizacją obrazu oraz ultraszeroki kąt 122 stopnie z funkcją makro. Na froncie umieszczono dwa aparaty: 32 MP na ekranie zewnętrznym i 20 MP na wewnętrznym. W segmencie foldów, gdzie kompromisy fotograficzne często były normą, taka konfiguracja może wywrócić stolik i podnieść poprzeczkę dla całego rynku. Zgodnie z deklaracjami firmy Motorola Razr Fold zajmuje 1. miejsce w teście DXOMARK kategorii smartfonów składanych, uzyskując 164 punkty oraz certyfikat DXOMARK Gold Label.

Smartfon będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: Blackened Blue, wykończonym materiałem inspirowanym tkaniną pique diamond, oraz oraz PANTONE Lily White z wykończeniem inspirowanym jedwabiem. W ramach partnerstwa z FIFA, Motorola wypuści także trzeci, kolekcjonerski wariant dla entuzjastów piłki nożnej, wykończony teksturowanym materiałem ozdobionym oficjalnym logotypem turnieju, wykonanym ze stali nierdzewnej i pokrytym 24-karatowym złotem.

Motorola Razr Fold w edycji FIFA

W Polsce Motorola Razr Fold w podstawowych wariantach kolorystycznych została wyceniona na 9999 zł. To stawia składaka Motoroli na półce premium, ale też wysyła komunikat: Motorola nie próbuje tu konkurować ceną, tylko specyfikacją. Najbliższymi rywalami telefonu będą m.in. Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Google Pixel 10 Pro Fold. Jeśli jednak spojrzeć wyłącznie na parametry - baterię, zestaw aparatów i ładowanie - Motorola nie chce grać drugich skrzypiec.

Jedyną informacją jakiej zabrakło jest data premiery - tu Motorola poskąpiła informacji zostawiając nas z lakonicznym "dostępność urządzenia zostanie ogłoszona bliżej daty lokalnej premiery".

02.03.2026

