Coś nagle zmieniło kolor oceanu. Natura przestraszyła ludzi

Pod koniec stycznia i na początku lutego nad wschodnią część Ameryki Północnej spłynęły jęzory lodowatego powietrza z Arktyki. Fronty mrozów zepchnęły izotermy daleko na południe, przynosząc śnieg i lód nawet tam, gdzie zwykle zimą kwitną palmy.

Nawet kojarzona z wiecznym latem Floryda zanotowała w kilku hrabstwach temperatury poniżej zera. Ta sama masa zimnego, suchego powietrza, która przyniosła na ląd mroźne poranki, nad wodami Zatoki Meksykańskiej wygenerowała silne wiatry, wywołała charakterystyczne uliczki chmur nad ciepłymi wodami i porządnie wymieszała płytkie wody wzdłuż zachodniego wybrzeża stanu. I właśnie to mieszanie uruchomiło spektakularną zmianę koloru wody, którą zarejestrowały satelity Terra i Landsat 9.

Zdjęcie wykonane 24 stycznia z pomocą satelity Terra

Szeroka półka pełna kredowego pyłu

Obszar, który nagle dosłownie zapalił się na zdjęciach satelitarnych jasnym błękitem, to tzw. Szelf Zachodnioflorydzki – szeroka, płytka półka kontynentalna ciągnąca się na zachód od Florydy. Geolodzy nazywają takie środowisko rampą węglanową.

W przeciwieństwie do wielu innych wybrzeży, gdzie dno budują głównie piaski i muły przyniesione przez rzeki, tutaj dominują osady węglanowe. To drobniutki, miękki błotny pył złożony głównie z węglanu wapnia. Tego samego minerału, z którego powstają muszle, koralowce czy znacząca część kredy piszącej po tablicy.

Węglan wapnia to chemiczny związek wapnia, węgla i tlenu. W tropikalnych, płytkich morzach i oceanach jest nieustannie produkowany przez organizmy żywe – od mikroskopijnych glonów planktonowych po większe bezkręgowce. Gdy te organizmy umierają, ich szkieleciki i pancerzyki opadają na dno i są mielone przez fale, prądy i działalność innych stworzeń w delikatne, jasne błoto.

Na co dzień większość tego osadu leży spokojnie na dnie i zdecydowanie nie jest widoczna z orbity. Ale wystarczy jedno, porządne wzburzenie wody, żeby dno dosłownie wstało i zmieniło kolor całego akwenu.

Wiatr jako mikser, węglan jako farba

Dokładnie 3 lutego 2026 r. był dniem, kiedy ten mikser włączył się na pełnych obrotach. Instrument MODIS na satelicie Terra uchwycił wtedy scenę, która w porównaniu z ujęciem z 24 stycznia wyglądała jak dwa różne miejsca.

Tam, gdzie wcześniej wody miały typowy dla zimy, ciemnozielony czy granatowy odcień, nagle pojawiły się jasne smugi i plamy koloru turkusowego, żeby nie powiedzieć błękitnego. Źródłem tego efektu były zimne wiatry z Arktyki rozhuśtały płytkie wody na tyle mocno, że uniosły w górę z dna chmury osadu węglanowego.

Drobiny węglanu wapnia są bardzo jasne i dobrze rozpraszają światło słoneczne. Im więcej takiego pyłu zawieszonego jest w wodzie, tym jaśniejsza i bardziej turkusowa wydaje się ona z góry. Efekt działa trochę jak dolanie mleka do kawy, albo nawet bardziej obrazowo do herbaty – zmienia się nie tylko kolor, ale i przejrzystość.

Co ciekawe, takie zawirowania osadu oceanografowie częściej kojarzą jedynie z tropikalnymi cyklonami i huraganami. Silne wiatry i wysokie fale podczas przejścia huraganu potrafią wymieszać słup wody od powierzchni do samego dna. Tym razem kalcytowe błoto poderwała nie kula tropikalnego powietrza, ale klin arktycznego mrozu.

Kiedy zimna woda robi się cięższa i płynie jak ukryta rzeka

Same fale to tylko połowa historii. Gdy nad płytkimi wodami przechodzi naprawdę chłodne, suche powietrze, woda intensywnie oddaje ciepło do atmosfery. Ta znajdująca się w górnych warstwach szybko się ochładza, staje się gęstsza i zaczyna opadać.

Takie schłodzone plamy wody na płytkiej platformie półkowej mogą zachowywać się jak ukryte rzeki podpowierzchniowe. Gdy zaczynają spływać ze zbocza półki w stronę głębszego oceanu, wciągają ze sobą część zawieszonego osadu.

Na zdjęciach z instrumentu OLI na Landsat 9 widać charakterystyczne struktury, które oceanografowie nazywają wirami typu hammerhead – z daleka przypominają głowę młota, z wąską szyją i dwoma odgiętymi skrzydłami po bokach. To efekt ścierania się dwóch mas wody: wąskiego strumienia gęstszej, ochłodzonej wody z szelfu z wolniej poruszającą się, cieplejszą wodą Zatoki Meksykańskiej.

Na styku tych dwóch prądów tworzą się pary wirów obracających się w przeciwnych kierunkach, które zawijają smugi osadu w fantazyjne kształty. Takie same wzory widuje się w chmurach pyłu nad Saharą czy nawet w symulacjach marsjańskich burz piaskowych – fizyka wirów jest uniwersalna, niezależnie od tego, czy materiałem jest woda, powietrze czy pył.

Marcin Kusz 01.03.2026 09:01

