#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Potężna dziura na dnie morza. To był horror, jak powstała

Przez dwie dekady geolodzy toczyli spór o tajemniczą gigantyczną dziurę pod dnem Morza Północnego. Teraz dzięki nowym technikom obrazowania i niesamowitemu szczęściu zagadka krateru Silverpit została rozwiązana.

Bogdan Stech
Potężna dziura na dnie morza. To był horror, jak powstała
REKLAMA

Oto historia, która łączy kosmos, głębiny oceanu i geologię. Ukryty 700 m pod dnem Morza Północnego około 130 km od wybrzeży Yorkshire, od momentu odkrycia w 2002 r. Krater Silverpit był solą w oku środowiska naukowego. Jak powstała ta gigantyczna dziura?

Teraz mamy ostateczną odpowiedź, która jest dużo bardziej ekscytująca niż sugerowałyby alternatywne teorie. Zespół naukowców z Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu prowadzony przez dr. Uisdeana Nicholsona ogłosił na łamach prestiżowego Nature Communications, że Silverpit to bez cienia wątpliwości jeden z najrzadszych i najlepiej zachowanych kraterów uderzeniowych na naszej planecie.

REKLAMA

Spór o krater Silverpit trwał 20 lat

Kiedy Silverpit został po raz pierwszy namierzony, geologowie, którzy go odkryli od razu postawili na hipotezę kosmicznego uderzenia. Dlaczego? Bo krater ma kształt, który doskonale pasuje do takiego zdarzenia: charakterystyczny centralny szczyt, idealnie okrągłą strukturę o średnicy 3 km i otaczającą go, równie idealnie kolistą strefę uskoków o szerokości aż 20 km.

Krater Silverpit. Kolorystyka oparta na głębokości (czerwony/żółty = płytszy; niebieski/fioletowy = głębszy). Zdjęcie: Phil Allen (PGL) i Simon Stewart (BP)

Jednak takie struktury nie są w geologii jednoznaczne. Przez lata pojawiały się inne teorie. Niektórzy twierdzili, że to efekt ruchu ogromnych pokładów soli zalegających głęboko pod kraterem, które po prostu przemieściły się i spowodowały zapadnięcie się dna morskiego. Inni obstawiali kolaps spowodowany aktywnością wulkaniczną.

Nowe badania wykorzystały jednak nowo dostępne dane i nowoczesne obrazowanie sejsmiczne, które zapewniło bezprecedensowy wgląd w podpowierzchniową strukturę krateru. To co znaleziono ucięło wszelkie spekulacje.

Kwarc i ekstremalne ciśnienie

Prawdziwym gwoździem do trumny alternatywnych hipotez okazały się próbki. Wiercenia poszukiwawcze w okolicy krateru wydobyły rzadkie minerały z głębokości odpowiadającej dnu krateru. I choć brzmi to jak rutynowy efekt prac, to naukowcy aż podskoczyli z radości. Szanse na takie znalezisko określali wcześniej jako minimalne, a same poszukiwania zapowiadały się na szukanie igły w stogu siana.

Chodzi o kryształy kwarcu i skalenia. Minerały te mają specyficzną wewnętrzną strukturę, która może powstać wyłącznie pod wpływem ekstremalnie wysokiego ciśnienia uderzeniowego. Mówiąc wprost: ani ruchy soli, ani wulkan nie są w stanie stworzyć takich zmian. Tylko uderzenie kosmicznego pocisku z hiperszybkością.

To definitywnie potwierdza: krater Silverpit powstał 43 do 46 mln lat temu na skutek kosmicznej kolizji.

Planetoida wielkości wieżowca wywołała gigantyczne tsunami

Dzięki nowym modelom numerycznym opracowanym przez prof. Garetha Collinsa z Imperial College London, naukowcy byli w stanie odtworzyć kosmiczną katastrofę.

Uderzenie było spektakularne. W dno morskie, pod stosunkowo niskim kątem od zachodu, trafiła planetoida o szerokości około 160 m. Jest to obiekt wielkości małego wieżowca. Energia uwolniona podczas uderzenia była niewyobrażalna.

W ciągu zaledwie kilku minut uderzenie wyrzuciło w górę ścianę wody i rozkruszonej skały o wysokości 1,5 km, która następnie runęła z powrotem do morza. Skutkiem tego kolosalnego zjawiska było powstanie tsunami o wysokości przekraczającej 100 m. Choć nie wiemy dokładnie, jak daleko dotarła ta fala, można sobie wyobrazić, jakie spustoszenie musiała wywołać na ówczesnych wybrzeżach Europy.

Ślad kosmicznej katastrofy

Kratery uderzeniowe na Ziemi to prawdziwa rzadkość. Nasza planeta jest geologicznie dynamiczna: tektonika płyt i erozja nieustannie niszczą i zacierają ślady większości takich zdarzeń. Zidentyfikowano jedynie około 200 potwierdzonych kraterów na lądzie, a pod wodą jest ich tylko około 33. Silverpit jest jednym z nich, i to jak podkreśla dr Nicholson wyjątkowo dobrze zachowanym.

Potwierdzenie jego pochodzenia stawia Silverpit w jednym szeregu z gigantami takimi jak Krater Chicxulub w Meksyku, który doprowadził do wymierania dinozaurów, czy niedawno potwierdzony Krater Nadir u wybrzeży Afryki Zachodniej.

Dla naukowców to możliwość badania, w jaki sposób zderzenia planetoid kształtują geologię naszej planety pod powierzchnią, co jest praktycznie niemożliwe na innych planetach. Każdy nowo potwierdzony krater to okno na historię Ziemi i nieoceniona wiedza, która może pomóc przewidzieć, co się stanie, gdy w przyszłości Ziemia znajdzie się na kursie kolizyjnym z kolejnym kosmicznym intruzem.

REKLAMA

Wielu czytelników może zadać sobie pytanie: skoro planetoida o rozmiarach tylko 160 m średnicy mogła wywołać falę o wysokości stu metrów, co wydarzyłoby się dziś, gdyby podobny obiekt uderzył w ocean?

Symulacje NASA pokazują, że zderzenie ciała o takich rozmiarach z wodą w pobliżu wybrzeży mogłoby spowodować zniszczenia na setki kilometrów w głąb lądu. To przypomnienie, że zagrożenie ze strony planetoid nie jest tylko teorią naukową to realna możliwość, z którą ludzkość musi się liczyć.

REKLAMA
Bogdan Stech
29.09.2025 06:15
Tagi: morzenaukowcyPlanetoidy
Najnowsze
6:00
Wojsko Polskie ma nowe wyrzutnie rakiet. Siła ognia naszej armii potężnie wzrosła
Aktualizacja: 2025-09-29T06:00:00+02:00
16:45
Kim była dama z Chersonezu? Polacy rozwiązali zagadkę sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-09-28T16:45:00+02:00
16:30
Tajemnicze balony spadły w Białymstoku. To nie szpiedzy, to przemytnicy
Aktualizacja: 2025-09-28T16:30:00+02:00
16:15
Polacy budują największy katamaran świata. To superjacht dla miliarderów
Aktualizacja: 2025-09-28T16:15:00+02:00
16:00
Baltica 2 nabiera kształtów. Gigantyczne fundamenty pod energetyczną niepodległość Polski gotowe
Aktualizacja: 2025-09-28T16:00:00+02:00
7:52
Operator napisał, że kończy mi się internet w telefonie. Wpadłem w panikę
Aktualizacja: 2025-09-28T07:52:00+02:00
7:44
Nowa gałąź ludzkości. Mumie z Sahary dają trop
Aktualizacja: 2025-09-28T07:44:00+02:00
7:33
Ameryka buduje supertajny myśliwiec. Najpilniej strzeżona tajemnica Pentagonu
Aktualizacja: 2025-09-28T07:33:00+02:00
7:22
Arktyka zmienia kolor. Odkryli niepokojący trend
Aktualizacja: 2025-09-28T07:22:00+02:00
7:12
Oto grzyb, który pożera plastik i robi z niego jedzenie. Dla ludzi
Aktualizacja: 2025-09-28T07:12:00+02:00
7:00
Robot maluje fałszywki znanych obrazów. To nie tak, jak myślisz
Aktualizacja: 2025-09-28T07:00:00+02:00
17:21
Te drony trafią wkrótce do Wojska Polskiego. Niektóre to prawdziwe legendy
Aktualizacja: 2025-09-27T17:21:04+02:00
16:48
Najjaśniejszy potwór we Wszechświecie. Tam światło ma taki ciśnienie, że wyrzuca materię
Aktualizacja: 2025-09-27T16:48:33+02:00
16:41
Drzewa stają się coraz większe. To wina nawozu ukrytego w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-27T16:41:53+02:00
7:11
Upadł ci telefon? Spokojnie, to HAMMER, nic mu się nie stanie
Aktualizacja: 2025-09-27T07:11:00+02:00
6:51
Wygrała na loterii ponad pół miliona złotych. Mówi, że liczby dał jej ChatGPT
Aktualizacja: 2025-09-27T06:51:00+02:00
6:41
Liczba ludzi wreszcie zacznie się kurczyć. Podali datę
Aktualizacja: 2025-09-27T06:41:00+02:00
6:31
Świecąc byle gdzie, marnujemy energię na potęgę. Niektórzy tego się domagają
Aktualizacja: 2025-09-27T06:31:00+02:00
6:21
Ziemia zaraża Księżyc rdzą. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-27T06:21:00+02:00
6:11
Pixel 10: tych 5 rzeczy skradło moje serce
Aktualizacja: 2025-09-27T06:11:00+02:00
6:00
Z kosmosu wróciła kapsuła pełna życia. To arka Noego w miniaturze
Aktualizacja: 2025-09-27T06:00:00+02:00
21:29
Zrobili drona ratunkowego szybszego od karetki. Sukces polskich studentów
Aktualizacja: 2025-09-26T21:29:00+02:00
20:29
Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-26T20:29:00+02:00
19:29
Pół roku korzystałem z Teufel Real Blue NC 3. Powiem jedno: słuchawki absolutne
Aktualizacja: 2025-09-26T19:29:00+02:00
18:29
Stara miłość nie rdzewieje. Intel szuka wsparcia u Apple'a
Aktualizacja: 2025-09-26T18:29:00+02:00
17:25
Czesi rozpychają się na torach i w aplikacjach. Tak kupisz bilety na pociągi, o których zrobiło głośno
Aktualizacja: 2025-09-26T17:25:00+02:00
16:29
Koniec cierpienia norek. Ruszają prace nad zakazem
Aktualizacja: 2025-09-26T16:29:10+02:00
15:18
Polska stawia na drony z Ukrainy. MON zapowiada wielką współpracę
Aktualizacja: 2025-09-26T15:18:00+02:00
14:18
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-09-26T14:18:00+02:00
13:02
Lód ma supermoc. Naukowcy odkryli jego elastyczne sekrety
Aktualizacja: 2025-09-26T13:02:00+02:00
12:05
Stworzyli mikroreaktory, które same będą się ustawiać. Przełom
Aktualizacja: 2025-09-26T12:05:00+02:00
11:04
Japońska sonda na Wenus martwa. Śpij słodko, aniołku
Aktualizacja: 2025-09-26T11:04:00+02:00
10:46
Tajemniczy, dziwny kolos mknie przez nasz układ. Rozmiar i masa powalają
Aktualizacja: 2025-09-26T10:46:38+02:00
10:03
ChatGPT potrafi potwierdzić, że nie jest robotem. Ratuj się kto może
Aktualizacja: 2025-09-26T10:03:00+02:00
9:36
Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów
Aktualizacja: 2025-09-26T09:36:00+02:00
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
8:35
F-35 niebawem nad Polską. Prawdziwy przełom dla naszej armii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:35:07+02:00
8:01
Wirtualny wszechświat na superkomputerze. Takiej mapy kosmosu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-26T08:01:00+02:00
7:55
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
Aktualizacja: 2025-09-26T07:55:54+02:00
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA