Garmin idzie po Fitatu. Zegarek powie, czemu jesz za czterech

Zegarki Garmina będące największą konkurencją dla Apple Watchów i Galaxy Watchów nie tylko działają długimi dniami na baterii, ale też oferują mnóstwo ciekawych funkcji zdrowotnych. Wraz z monitorowaniem odżywania użytkownik będzie mógł też szybko zapisywać ulubione składniki i posiłki.

Zegarki Garmina staną się twoim jedzeniowym przewodnikiem

Funkcja monitorowania odżywiania w sprzętach Garmin ma wprowadzić wiele nowości. Kilka z nich ma być dostępna za sprawą aplikacji mobilnej, ale tylko dla posiadaczy subskrypcji Garmin Connect+ kosztującą 37,90 zł/mies. Producent tłumaczy, że rozwiązanie łączy dane dotyczące zdrowia i kondycji fizycznej w jednej aplikacji, aby użytkownicy uzyskali bardziej kompleksowy obraz ogólnego samopoczucia.

Nowość ma służyć do kontrolowania bilansu spożytych kalorii oraz makroelementów takich jak białka, tłuszcze czy węglowodany. Aplikacja wykorzystuje te informacje i prezentuje wskazówki pomocne w osiąganiu celów żywieniowych. Monitorowanie odżywiania stanowi cały pakiet funkcji obejmujących:

wyszukiwanie produktów spożywczych, skanowanie kodów kreskowych czy automatyczne rozpoznawanie zawartości potraw na zdjęciu dzięki sztucznej inteligencji;

dodawanie własnych produktów czy przepisów.

spersonalizowane cele kaloryczne i makroskładnikowe oparte na wieku, wzroście, wadze, płci, poziomie aktywności czy średnim spalaniu kalorii użytkownika;

wskazówki Active Intelligence pomagające zrozumieć jak odżywanie wpływa na zdrowie i trening - np. jak jedzenie późną porą wpływa na sen;

sprawdzenie jak składniki wpływają na trening i wyniki w sporcie.

Aby móc obsłużyć monitorowanie odżywiania na zegarku będzie potrzebny kompatybilny model Garmina. Niektóre warianty pozwalają też korzystać z nowej funkcji za pomocą poleceń głosowych, tak aby szybko dodawać posiłki i składniki. Oprócz tego subskrypcja Garmin Connect+ zapewnia dostęp do innych funkcji takich jak mapy 3D, ścieżki, podsumowania roczne i wiele więcej.

Ci, którzy nie korzystali z abonamentu wcześniej, mogą zapisać się na 30 dni za darmo. Jednocześnie na określony czas udostępniono 14-dniowy gratisowy okres próbny dla powracających.

Jest tego więcej

Albert Żurek 05.01.2026 16:15

