Polacy często latają i nie każdemu się to podoba. Kryzys urodzaju

Jak informują Polskie Linie Lotnicze, rok 2025 zapisze się w historii jako "absolutnie rekordowy dla polskich portów lotniczych". W ciągu 12 miesięcy obsłużono 66 milionów pasażerów.

Zdaniem PPL polski rynek lotniczy wciąż znajduje się w fazie gwałtownego rozkwitu. Jak wynika z danych ACI Europe, rodzime lotnictwo odnotowało wzrost na poziomie +14,4 proc. r/r, zostawiając daleko w tyle europejską średnią (+4,4 proc.).

- Rośniemy wielokrotnie szybciej niż wynosi średnia europejska – zauważa dr inż. Maciej Lasek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Ten postęp ma też jednak swoje konsekwencje

Te rewelacyjne wyniki to ogromny powód do dumy, ale też twardy sygnał ostrzegawczy: zbliżamy się do granic przepustowości naszej infrastruktury. Dlatego konsekwentnie budujemy zintegrowany system, w którym silne lotniska regionalne współpracują z kluczowym hubem. Aby sprostać przyszłym prognozom, musimy sprawnie przejść od modernizacji Lotniska Chopina do otwarcia nowego, centralnego lotniska w ramach projektu Port Polska. Nie mamy czasu do stracenia - mówi dr inż. Maciej Lasek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Zgodnie z najnowszymi analizami IATA, przygotowanymi na zlecenie PPL S.A., w 2026 roku polskie lotniska obsłużą 73,3 mln pasażerów. "Skokowe wzrosty" szykowane są na następną dekadę.

Według szacunków w 2033 r., kiedy już działać będzie Port Polska, w kraju zostanie obsłużonych ok. 95 milionów pasażerów. Granica stu milionów pęknie w 2035 r. Z kolei prognozy na 2060 rok zakładają osiągnięcie poziomu nawet 172 mln podróżnych.

- W PPL jesteśmy gotowi na to wyzwanie - zabezpieczyliśmy finansowanie naszych inwestycji, mamy jasną Strategię Zintegrowaną i planujemy dynamiczny rozwój nie tylko w segmencie pasażerskim, ale też w lotniczym cargo. Naszym celem jest stworzenie najsilniejszego ekosystemu lotniczego w naszej części Europy, który będzie stymulował rozwój PKB Polski oraz zapewniał naszym obywatelom łączność lotniczą zbliżoną do tej, jaką obserwujemy w najlepiej rozwiniętych gospodarkach świata – powiedział Łukasz Chaberski, Prezes Zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A.

Początek roku też jest mocny

W lutym PPL informowały, że samo lotnisko Chopina w styczniu 2026 zanotowało dalsze wzrosty w liczbie odprawionych pasażerów. Ze stołecznego portu skorzystało 1,75 mln podróżnych, co stanowi wzrost o 12 proc. w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

Właśnie dlatego m.in. warszawskie lotnisko musi przejść modernizację. Teoretycznie inwestycja wydaje się być pozbawiona sensu, skoro port Chopina za kilka lat zostanie zastąpiony przez Port Polska. Tylko do tego czasu trzeba obsługiwać podróżnych.

- Nie możemy wywiesić karteczki na lotnisku "Nieczynne, zapraszamy w 2032 do CPK" – ironizował w rozmowie z eska.pl Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

W rozmowie z PAP Maciej Lasek tłumaczył z kolei, że stołeczne lotnisko nie może sobie pozwolić na odpływ pasażerów. "Jak zaczną korzystać z innych lotnisk, to już część z tych pasażerów do nas nie wróci" – zauważał.

Inne lotniska w najbliższych latach też nie będą próżnować. Do 2032 roku w Katowice Airport powstanie dwukondygnacyjny główny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m2. Niedawno kluczowa decyzja zapadła w Krakowie, dzięki czemu tamtejszy port będzie mógł wybudować nową drogę startową. "Przed portem jeszcze prace formalne, ale kierunek jest jasny – rozwój i zwiększanie możliwości portu" – zaznaczał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Rozbudowa infrastruktury to inwestycja w przyszłość regionu – lepszą dostępność komunikacyjną, nowe możliwości dla biznesu i turystyki oraz wzmocnienie pozycji Krakowa na mapie europejskich połączeń – napisał minister w mediach społecznościowych.

Inwestycje nie dziwią, skoro Polacy chcą latać – i pokazują to liczby.

Zdjęcie główne: PhotoRK / Shutterstock.com

Adam Bednarek 10.03.2026 17:28

