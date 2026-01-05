Samsung pokazał potwora. 130-calowy telewizor miażdży

Ładowanie...

Samsung w sierpniu ubiegłego roku pokazał telewizor dla konsumentów, w którym wykorzystywał technologię Micro RGB. To ewolucja paneli LCD, a polega na użyciu mikroskopijnych LED-ów z filtrami kolorów. Samsung zastosował diody w trzech kolorach - czerwonym, zielonym i niebieskim, a każda z nich ma rozmiar poniżej 100 mikrometrów i jest sterowana indywidualnie, dzięki czemu oprogramowanie telewizora jest w stanie precyzyjnie kontrolować każdy punkt obrazu. W tym celu Samsung zastosował procesor Micro RGB AI Engine, który jest w stanie przeanalizować w czasie rzeczywistym obraz klatka po klatce. Według producenta telewizor pokrywa 100 proc. przestrzeni barw BT.2020, co do tej pory było odległym osiągnięciem.

Pierwszy telewizor w tej technologii miał przekątną 115 cali, kosztował sporo powyżej 130 tys. zł, ale Samsung zapowiedział, że przedstawi również bardziej przystępne cenowo modele z mniejszymi przekątnymi. I wtedy na scenę wjeżdża 130-calowy potwór, który zachwyca.

Nowy telewizor Samsung Micro RGB to prawdziwa bestia

Nosi oznaczenie R95H i jest największą dumą producenta. Ma 130 cali przekątnej i wykorzystuje ramę, która wygląda, jakby została zabrana z galerii sztuki. Według Samsunga Timeless Frame, bo tak nazywa się ta koncepcja, jest zainspirowana ramą okna architektonicznego, a ekran unosi się w jego obrębie. Ciekawostką jest to, że rama pomaga w przenoszeniu dźwięku.

Matryca jest wykonana w technologii Glare Free, dzięki czemu odbicia światła są zminimalizowane, a kolory i kontrast są piękne nawet w jasnych pomieszczeniach. Samsung pochwalił się, że telewizory na 2026 r. wykorzystują HDR10+ ADVANCED i Eclipsa Audio, dzięki czemu obraz i dźwięk zachwycają. Oczywiście telewizor jest napakowany funkcjami AI, które nie tylko upłynniają obraz, ale i stanowią pomoc w codziennym użytkowaniu.

Cena? Zabolały mnie obie nerki

Producent jeszcze jej nie podał, ale możemy śmiało przypuszczać, że pęknie bariera 200 tys. zł. To cena nowości, ale spokojnie, Samsung zapowiedział, że w tym roku wprowadzi do oferty telewizory Micro RGB w rozmiarach 55, 65, 75, 85, 100, 115 i wspomniane 130 cali. Jest szansa, że kupicie ten telewizor we względnie rozsądnych pieniądzach (jak na użytą technologię, więc i tak będzie to w cenie dobrego używanego samochodu), ale taka decyzja tylko cieszy. Oznacza to, że Micro RGB zawita pod strzechy, wprawdzie te bogatsze, ale jednak.

Jest tego więcej

Paweł Grabowski 05.01.2026 08:18

