Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz

Pod hasłem AI Home: Future Living, Now firma zaprezentowała pierwszy na świecie konsumencki telewizor wykorzystujący mikroskopijne diody RGB, który już wzbudza kontrowersje nie tylko ze względu na swoje imponujące możliwości, ale przede wszystkim cenę.

Czym jest technologia Micro RGB?

Samsung Micro RGB

Micro RGB to ewolucyjny krok naprzód w technologii wyświetlaczy LCD. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań Mini LED, gdzie stosuje się białe diody z filtrami kolorów, Samsung zastosował mikroskopijne diody LED w trzech podstawowych kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Każda z tych diod ma rozmiar mniejszy niż 100 mikrometrów i jest sterowana indywidualnie, co pozwala na precyzyjną kontrolę nad każdym punktem obrazu.

Kluczową innowacją jest zastosowanie dedykowanego procesora Micro RGB AI Engine, który analizuje obraz klatka po klatce w czasie rzeczywistym. Dzięki temu system może automatycznie optymalizować kolory, wzmacniając stonowane barwy i poprawiając kontrast. Samsung deklaruje, że jego telewizor osiąga 100 proc. pokrycia przestrzeni barw BT.2020 - standardu, którego do tej pory nie udało się osiągnąć żadnej innej komercyjnej technologii wyświetlania.

115-calowy gigant i jego możliwości

Samsung Micro RGB

Pierwszy model Micro RGB ma przekątną aż 115 cali, co plasuje go w kategorii ekranów kinowych. Oferuje rozdzielczość 4K z częstotliwością odświeżania 144 Hz, co czyni go idealnym nie tylko do oglądania filmów, ale także do gamingu na najwyższym poziomie. Telewizor obsługuje technologie HDR10+ oraz Dolby Atmos z systemem audio 4.2.2 o mocy 70 watów.

Szczególną uwagę zwraca technologia Glare Free, która ma minimalizować odblaski i zapewniać komfort oglądania nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. To istotna przewaga nad technologią OLED, która w jasnych pomieszczeniach może tracić na kontraście. Samsung twierdzi, że jego rozwiązanie redukuje odbicia o 30 proc. w porównaniu do standardowych ekranów.

Samsung Micro RGB

Samsung Micro RGB zadebiutował w Korei Południowej w cenie 44,9 mln wonów, co przekłada się na około 30-32 tys. dol. W Polsce cena prawdopodobnie przekroczy 130 tys. zł, co stawia ten telewizor w cenie nowego, luksusowego samochodu. To pozycjonuje go jasno w segmencie ultra-premium, gdzie konkuruje z najdroższymi rozwiązaniami OLED i prawdziwymi ekranami MicroLED.

Samsung Micro RGB kontra Sony LED RGB – bitwa gigantów

Podczas gdy Samsung prezentuje już gotowy produkt, Sony pracuje nad własną odpowiedzią w postaci technologii RGB LED o wysokiej gęstości. Porównanie obu rozwiązań pokazuje interesujące różnice w podejściu do tej samej koncepcji.

Samsung Micro RGB

Sony stawia na doświadczenie zdobyte w 2004 r., kiedy stworzyli pierwszy na świecie telewizor LCD z podświetleniem RGB LED. Ich nowa technologia ma oferować 3000 nitów jasności szczytowej i pokrycie ponad 99 proc. przestrzeni DCI-P3 oraz około 90 proc. standardu BT.2020. Samsung jednak idzie dalej, deklarując pełne 100 proc. pokrycia BT.2020 dzięki mniejszym diodom i bardziej precyzyjnemu sterowaniu.

Kluczową różnicą jest rozmiar diod - Samsung używa mikroskopijnych elementów poniżej 100 mikrometrów, podczas gdy Sony nie ujawniło dokładnych specyfikacji swoich RGB Mini LED. Samsung deklaruje również o 20 proc. lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań Mini LED.

Czy to przyszłość telewizorów?

Micro RGB to technologia, która łączy zalety różnych rozwiązań. Oferuje perfekcyjną czerń i wysoki kontrast znane z ekranów OLED, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jasności charakterystycznej dla Mini LED. W odróżnieniu od prawdziwych ekranów MicroLED, które kosztują setki tysięcy złotych, Micro RGB pozostaje w granicach dostępności dla najbogatszych entuzjastów. Wizualnie urządzenie robi imponujące wrażenie, choć pełna ocena będzie możliwa dopiero po dokładnych testach.

Samsung Micro RGB

Największym wyzwaniem dla technologii Micro RGB pozostaje cena. Konkurencja nie śpi - Hisense zapowiedział własny 116-calowy model z podobną technologią RGB Mini-LED za około 12 tys. euro w Chinach. TCL również pracuje nad własnymi rozwiązaniami, co może doprowadzić do obniżenia cen w najbliższych latach.

Samsung Micro RGB to bezsprzecznie imponujące osiągnięcie technologiczne, które wyznacza nowe standardy w segmencie telewizorów ultra-premium. Technologia oferuje połączenie najlepszych cech różnych rozwiązań wyświetlania, osiągając parametry dotychczas nieosiągalne dla konsumenckich urządzeń.

Mimo astronomicznej ceny Micro RGB może być zapowiedzią przyszłości telewizorów. Jeśli Samsung zdoła obniżyć koszty produkcji i wprowadzić mniejsze, przystępniejsze modele, technologia ta może stać się następnym wielkim krokiem w ewolucji domowej rozrywki. Na razie jednak pozostaje to zabawka dla najbogatszych entuzjastów, którzy nie żałują pieniędzy na absolutnie najlepszą jakość obrazu dostępną na rynku.

Maciej Gajewski 04.09.2025 21:13

