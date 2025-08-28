Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać

Ładowanie...

Google uruchomiło program beta dla aplikacji YouTube na telewizorach, zapraszając entuzjastów do sprawdzenia najświeższych funkcji i… podzielenia się opinią. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, by rzut oka na przyszłość serwisu wdepnął nieco w niebezpieczeństwo (czytaj: błędy, niedoróbki i czasem spadające klatki), to jest moment, na który czekałeś.

Nowy interfejs - szybszy, lżejszy i bardziej przystępny

Najnowsza beta już niedługo zapewni możliwość testowania przede wszystkim nowych elementów wizualnych. Google zapowiada odświeżony wygląd ekranu głównego, gdzie sugerowane filmy i kanały są wyraźniej wyeksponowane, a sekcja Twoja kolejka zyskała bardziej intuicyjny układ. Wszystko po to, by nawet po siedmiu godzinach eksplorowania filmików z kotami i przeglądania zwiastuna do Dune: Part Two twój mózg nadal wiedział, co oglądać dalej.

Zmianę ma być też widać w nawigacji - nowy pasek boczny ma pozwolić szybciej przeskakiwać między zakładkami Home, Subskrypcje czy Biblioteka. Google chwali się także, że aplikacja startuje o kilkanaście procent szybciej, co oznacza mniej czasu na wpatrywanie się w ekran ładowania i więcej na oglądanie kota ćwiczącego jogę.

Sterowanie głosowe i wyszukiwanie - trafniej niż Sherlock Holmes

Beta wprowadzi też ulepszenia dla funkcji Asystenta Google w YouTube. Wyszukiwanie głosowe zostało zoptymalizowane tak, aby wyłapywać nawet najbardziej zakręcone zapytania, typu pokaż mi replay z ostatniego meczu Realu na 120 klatkach czy załaduj nowe wideo od kanału, który zaczyna się na literę M. Rozpoznawanie mowy ma być teraz bardziej odporne na pogłos w salonie i na przejęzyczenia.

Dzięki poprawionemu silnikowi rekomendacji beta potrafi szybciej podsunąć film, o którym jeszcze nie wiedziałeś, że go szukasz. Google twierdzi, że algorytm analizuje twoje nawyki oglądania w sposób bardziej holistyczny, co może skończyć się tym, że zamiast kolejnego unboxingu smartfona zobaczysz trzygodzinny wykład o termodynamice telewizyjnych paneli OLED. Ale hej, nauka to nauka!

Obsługa wielu profili i ulepszona prywatność

Już niedługo beta-testy nowego YouTube'a

Jednym z bolączek większych rodzin korzystających z jednego telewizora było mylenie się historii oglądania. W becie YouTube na TV pojawić się ma łatwe przełączanie profili - nawet jeśli twój nastoletni kuzyn oglądał cały dzień Among Us z przeróżnymi modami yto twoja lista Do obejrzenia pozostanie nietknięta. Google pomyślało też o prywatności: w ustawieniach bety pojawią się opcje automatycznego usuwania historii wyszukiwań i odtwarzania po określonym czasie. Dla tych, którzy lubią eksperymentować z kontem rodzinnym, to nieoceniona pomoc.

Jak dołączyć do programu beta?

Jeśli chcesz poczuć się jak jeden z pierwszych testerów kombinezonu kosmicznego na Marsa, wystarczy:

Otworzyć aplikację YouTube na swoim telewizorze z Android TV lub Google TV. Przejść do Ustawień → Informacje → Dołącz do wersji beta. Kliknąć Dołącz i… gotowe!

Po chwili aplikacja zaktualizuje się do wersji beta, a ty będziesz mógł śledzić jak Google wdraża kolejne usprawnienia. Oczywiście program to nie Disneyland - czasem może się zdarzyć, że aplikacja się zawiesi lub przy okazji testów wyskoczy jakiś błąd. Ale jeśli jesteś gotów na odrobinę adrenaliny i chcesz mieć realny wpływ na przyszłe zmiany, to doskonała okazja.

Co dalej? Twoja opinia ma znaczenie

Google udostępni w betatestach specjalne narzędzie do raportowania sugestii i błędów - wystarczy wybrać ikonę Wyślij opinię w bocznym menu. Dzięki temu możesz zasugerować własne usprawnienia, np. wsparcie dla bardziej zaawansowanych pilotów lub szybszą integrację z platformą Spotify.

Podsumowując: jeśli masz ochotę popracować nad przyszłością YouTube na dużym ekranie, zanurzyć się w testowym kodzie i przy okazji pośmiać się z nieśmiertelnych bugów, dołącz do programu beta. Telewizja jutra czeka na twoją opinię - i kto wie, może to właśnie twoja sugestia sprawi, że następna aktualizacja stanie się hitem sezonu.

Maciej Gajewski 28.08.2025 07:00

