Samsung w potrzasku. Nowe Galaxy S26 gotowe, ale nie ma cen

Debiut serii Galaxy S26 może być najtrudniejszym wejściem nowej generacji urządzeń Samsunga od wielu lat, z powodu wzrastających cen pamięci. W ostatnich miesiącach wpłynęła głównie na rynek komputerów stacjonarnych i laptopów, ale w 2026 r. będziemy odczuwać wyższe ceny pamięci także w telefonach. Tanio już było, a będzie drożej.

Samsung ma problem z pamięcią operacyjną w telefonach. Jest drogo

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Samsung planuje premierę smartfonów z serii Galaxy S26 na koniec lutego 2026 r. Do debiutu pozostają dwa miesiące, więc można byłoby pomyśleć, iż gigant ma wszystko dopięte na ostatni guzik. Urządzenia zostały już zaprojektowane i w teorii powinny trafić do masowej produkcji. Prawda jest jednak nieco odmienna.

Jednak jak wynika z nowego raportu The Bell, Samsung ma kłopot, ponieważ nie jest w stanie ustalić cen nowych urządzeń takich jak Galaxy S26, S26 Plus i S26 Ultra. Problemem są tu rosnące ceny komponentów potrzebnych do złożenia jednej sztuki urządzenia. Wyprodukowanie telefonu ma być znacznie droższa niż jeszcze kilka miesięcy temu, a głównym winowajcą jest DRAM.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy moduły pamięci operacyjnej podrożały czterokrotnie, a w niektórych przypadkach nawet pięciokrotnie. Wystarczy tylko spojrzeć na moduły DDR5, które w wersji 32 GB do niedawna kosztowały ok. 400 zł, dziś natomiast to kwestia wydatku na poziomie 2000 zł. Głównym powodem trudnej sytuacji jest sztuczna inteligencja. W telefonach nie korzysta z się z klasycznej pamięci DDR5, a z kości dostosowanych do mniejszej konsumpcji energii typu LPDDR5(X).

Producenci smartfonów też muszą liczyć się z wyższymi cenami tych modułów. Z innego raportu wynika, że na początku 2025 r. Apple za 12 GB LPDDR5X płacił ok. 25 dol, dziś natomiast musi liczyć się z opłatą na poziomie 70 dol. Samsung może jednak mieć inne ceny. Musimy pamiętać, iż sytuacja zmienia się dynamicznie i pamięci cały czas drożeją.

Wobec podwyżek modułów DRAM Samsung ma do wyboru dwie ścieżki. Pierwsza jest dla firmy skrajnie niekorzystna - zakłada pozostawienie detalicznych cen takich samych jak w ubiegłym roku, natomiast wtedy producent odnotuje niższe zyski. Druga możliwość to przerzucenie wyższych kosztów produkcji na klienta - czyli podwyższenie cen, które my zapłacimy za nadchodzące Samsungi Galaxy. Obecnie nie wiemy, którą drogę gigant wybierze.

Inne komponenty też drożeją, więc autorski procesor będzie wybawieniem

Samsung ostatnimi czasy zaprezentował procesor Exynos 2600, który ma napędzić nadchodzące sztandarowe modele. Czip może być kluczem do utrzymania niższych cen serii Galaxy S26. Dlaczego? Ponieważ autorskie układy Samsunga z zasady są tańsze w produkcji niż szybsze konkurencyjne jednostki Qualcomm Snapdragon.

W przyszłym roku tylko najbardziej zaawansowany S26 Ultra może korzystać z Snapdragona 8 Elite Gen 5, natomiast S26 i S26 Plus powinny działać pod kontrolą Exynosa 2600. Druga sprawa to fakt, że inne komponenty takie jak ekrany OLED czy moduły aparatów drożeją.

Trudno spodziewać się, aby producent zachował ceny serii Galaxy S25 zaczynające się od 3999 zł za model S25 12/128 GB. Osobiście jednak nie spodziewałbym się ogromnych różnic. Rodzina S26 może kosztować kilkaset złotych więcej.

Albert Żurek 29.12.2025 18:52

