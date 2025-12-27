Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga

Ładowanie...

Samsung postanowił zakończyć 2025 rok z przytupem. Na kilka dni przed CES 2026 pokazał światu nową generację monitorów gamingowych Odyssey - i trudno nazwać to zwykłą aktualizacją linii. To demonstracja siły, technologiczny popis i jednocześnie zapowiedź tego, jak będzie wyglądał rynek monitorów w najbliższych latach.

Mówimy o pięciu modelach, które nie tylko podnoszą poprzeczkę, ale wręcz przesuwają ją w zupełnie inne miejsce. 6K bez okularów? 1040 Hz? OLED z HDR, który wygląda jak efekt specjalny? Z Samsungiem ewidentnie nie ma żartów.

Odyssey 3D (G90XH) to pierwszy na świecie monitor 6K z 3D bez okularów

Samsung Odyssey 3D

Odyssey 3D to pierwszy monitor gamingowy 6K, który oferuje trójwymiarowy obraz bez konieczności zakładania jakichkolwiek okularów. 32-calowy panel o rozdzielczości 6144 × 3456 pikseli to więcej niż cztery monitory 4K zestawione obok siebie. Ale sama liczba pikseli to dopiero początek. Klucz tkwi w technologii śledzenia oczu w czasie rzeczywistym. Monitor dynamicznie dostosowuje głębię i perspektywę do pozycji użytkownika, tworząc efekt prawdziwej, warstwowej trójwymiarowości.

To nie jest 3D z telewizorów sprzed dekady. To głębia, która wygląda naturalnie, nie męczy wzroku i nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu. A przynajmniej tak deklaruje sam Samsung. Do tego 165 Hz w natywnej rozdzielczości 6K i 330 Hz w trybie Dual Mode przy 3K.

Samsung współpracuje już z twórcami gier, by przygotować pierwsze tytuły z pełną obsługą dla glassless 3D. Na liście startowej są m.in.:

The First Berserker: Khazan

Lies of P: Overture

Odyssey G6 (G60H): 1040 Hz, czyli prędkość absolutna

Samsung Odyssey G6

Jeśli wydawało ci się, że 240 Hz to granica ludzkiej percepcji to Samsung ma dla ciebie wiadomość: nie, to dopiero rozgrzewka. Odyssey G6 to pierwszy monitor na świecie, który osiąga 1040 Hz. Tak, cztery cyfry. Tak, to nie pomyłka. Jak to działa?

natywnie: 600 Hz przy QHD (2560 × 1440)

w Dual Mode: 1040 Hz przy HD

W grach takich jak CS2, Valorant czy Apex Legends liczy się każda milisekunda. Mniejszy input lag, lepsza klarowność ruchu, szybsze śledzenie celu - to przewaga, której nie da się zignorować. A do tego AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible (certyfikacja w toku) i HDR10+ Gaming. To sprzęt, który powstał z myślą o graczach, dla których szybko to za mało.

Odyssey G8: trzy różne podejścia do dumy

Samsung nie ograniczył się do jednego sztandarowca. Zamiast tego przygotował trzy warianty Odyssey G8 - każdy dla innego typu użytkownika.

Samsung Odyssey G8 (G80HS)

Odyssey G8 (G80HS) to król 6K. Ma 32 cale, rozdzielczość 6144 × 3456 pikseli z odświeżaniem 165 Hz / 330 Hz w Dual Mode. To pierwszy monitor gamingowy z pełną obsługą 6K. Idealny dla twórców treści, którzy chcą pracować na ogromnym, ostrym jak brzytwa ekranie, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z gamingowych osiągów.

Samsung Odyssey G8 (G80HF)

Odyssey G8 (G80HF) to ostre 5K w kompaktowej formie. Ma 27 cali, rozdzielczość 5120 × 2880 pikseli i odświeżanie 180 Hz / 360 Hz w Dual Mode. Dla tych, którzy chcą więcej niż QHD, ale nie potrzebują 32-calowego kolosa. Świetny kompromis między ostrością a prędkością.

Samsung Odyssey OLED G8

Odyssey OLED G8 (G80SH) to mój nowy obiekt westchnień. To model, który może stać się ulubieńcem graczy ceniących jakość obrazu ponad wszystko. Ma 32 cale, matrycę 4K QD‑OLED, odświeżanie 240 Hz, certyfikat VESA DisplayHDR True Black 50, perfekcyjną czerń, nieskończony kontrast, fenomenalne HDR. Do tego DisplayPort 2.1 z pasmem 80 Gb/s, który bez problemu obsłuży HDR i VRR w pełnej krasie. To monitor, który nie próbuje być najszybszy. On chce być najpiękniejszy - i ma ku temu wszelkie argumenty.

Przedpremierowo obejrzę je na CES 2026

Cała linia Odyssey 2026 zostanie zaprezentowana na żywo podczas targów CES 2026 w Las Vegas (6-9 stycznia). To tam po raz pierwszy będzie można zobaczyć 6K 3D bez okularów, 1040 Hz w akcji i OLED‑a, który wygląda jak wyjęty z filmu science fiction.

Samsung ma ku temu powody - według IDC firma utrzymuje pozycję lidera globalnego rynku monitorów gamingowych powyżej 144 Hz, z udziałem 18,8 proc. w przychodach. Nowa linia Odyssey ma pomóc utrzymać tę pozycję już siódmy rok z rzędu. To jedna z tych premier, na które czekam z ogromną ciekawością.

Maciej Gajewski 27.12.2025 16:20

