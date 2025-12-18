Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy

Ładowanie...

Chiński producent HKC zaprezentował M10 Ultra - pierwszy monitor komputerowy wykorzystujący podświetlenie RGB Mini LED. Brzmi jak kolejny marketingowy slogan? Tym razem to nie to. To rozwiązanie, które może realnie zmienić rynek monitorów dla profesjonalistów i graczy, a przy okazji podważyć dominację OLED-ów w segmencie premium.

RGB Mini LED - dlaczego to przełom?

HKC M10 Ultra

Dotychczasowe monitory Mini LED działały w prosty sposób: diody w danej strefie regulowały jasność, ale wszystkie świeciły tym samym kolorem. Efekt? Dobre podświetlenie, ale ograniczona precyzja barw. RGB Mini LED odwraca ten schemat. W HKC M10 Ultra każdy z 4788 niezależnych punktów sterowania może emitować czerwone, zielone i niebieskie światło osobno. Oznacza to jednoczesną kontrolę nad jasnością i kolorem. W praktyce - dokładność porównywalną z OLED-em, ale osiąganą inną drogą technologiczną.

HKC nie tylko wyprzedził konkurencję, ale też pokazał, że można zaskoczyć w świecie monitorów, gdzie wydawało się, że wszystko już widzieliśmy.

Rozmiar i rozdzielczość: 32 cale, 4K (3840 × 2160 pikseli).

Jasność: szczytowe 1600 nitów, stabilne 1000 nitów w trybie pełnoekranowym. OLED-y wciąż walczą z ogranicznikiem ABL, tutaj problem znika.

Odświeżanie: 165 Hz w 4K, a dla graczy - nawet 330 Hz w 1080p.

Kolory: pełne pokrycie BT.2020, sRGB, DCI-P3 i Adobe RGB, potwierdzone certyfikatem Intertek.

OLED kontra RGB Mini LED - kto wygra?

OLED przez lata był złotym standardem: nieskończony kontrast, perfekcyjna czerń, błyskawiczny czas reakcji. Ale OLED ma swoje ograniczenia:

Jasność HDR: OLED ma naturalny limit. Przy dużych jasnych powierzchniach włącza się automatyczne ograniczenie. RGB Mini LED nie zna tego problemu.

Żywotność: OLED to materiały organiczne, które wciąż mogą ulec wypaleniu. RGB Mini LED jest nieorganiczny - bez ryzyka, bez stresu.

Cena: OLED to premium w wersji premium. HKC obiecuje, że M10 Ultra będzie bardziej przystępny.

Nie tylko HKC pracuje nad nową generacją podświetlenia. LG ogłosił Micro RGB evo - telewizor łączący LCD z podświetleniem RGB i procesorem AI Alpha 11 Gen 3. Różnica jest jednak zasadnicza: LG celuje w widza, HKC w twórcę i gracza. A monitor to narzędzie, które musi być bezkompromisowe w precyzji i niezawodności.

Techniczne smaczki

HKC M10 Ultra

HKC chwali się 114-bitową kontrolą kolorów (dla porównania: standardowe Mini LED oferują 58-bitów) co oznacza dużą różnicę w płynności przejść tonalnych. Dla animatorów i grafików CGI oznacza mniej posteryzacji i bardziej naturalne gradienty. Każdy z 1596 klastrów RGB działa niezależnie. W praktyce M10 Ultra łączy elastyczność podpiksela OLED z jasnością i szybkością klasycznego podświetlenia. Efekt? Czerń niemal idealna, biel oślepiająca, a przejścia między nimi gładkie jak nigdy dotąd.

Premiera M10 Ultra planowana jest na przyszły rok. Cena pozostaje tajemnicą, ale można zakładać widełki między 1500 a 2500 dol. To poziom, który plasuje produkt pomiędzy sztandarowymi OLED-ami a topowymi Mini LED-ami.

Oczywiście, pierwsza generacja zawsze niesie ryzyko: błędy w oprogramowaniu, niedoskonała kalibracja, problemy wieku dziecięcego. Ale to cena pionierstwa. A HKC właśnie ustawia poprzeczkę dla całej branży.

Czy to koniec OLED?

Nie. OLED nadal będzie królował tam, gdzie liczy się absolutna czerń i elegancja obrazu - w telewizorach premium, w telefonach, w laptopach. Ale w monitorach? Tu RGB Mini LED może wiele namieszać. Jeśli Dell, Asus czy BenQ pójdą śladem HKC to rynek może zmienić się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. HKC wyprzedziło gigantów i pokazało, że przyszłość OLED-ów w monitorach wcale nie jest tak pewna.

Maciej Gajewski 18.12.2025 20:07

