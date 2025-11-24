REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie

Pierwsza to imponujące postępy w technologii drukowanych paneli OLED, druga - rozpoczęcie budowy ogromnej fabryki, która ma wprowadzić tę technologię do masowej produkcji.

Maciej Gajewski
TCL OLED RGB druk
REKLAMA

Na konferencji Display Tech-Ecosystem Conference (DTC 2025) w Suzhou firma TCL CSOT - spółka zależna koncernu - zaprezentowała prototypy ekranów opartych na technologii inkjet-printed RGB OLED. To podejście znacząco różni się od metod stosowanych przez dotychczasowych liderów rynku. Zamiast osadzania materiałów OLED w próżni TCL zamienia je w płynne tusze i nanosi na podłoże za pomocą głowic drukujących - podobnie jak w zwykłej drukarce biurowej.

Efekt? Znacznie wyższa efektywność materiałowa i niższe koszty produkcji. Branżowi analitycy szacują, że oszczędności mogą sięgać nawet 20 proc. względem tradycyjnych metod. Co więcej druk eliminuje konieczność stosowania skomplikowanych masek fotolitograficznych, co dodatkowo redukuje odpady i zwiększa wydajność.

REKLAMA

Czytaj też:

Pierwsze prototypy, czyli od monitorów po telefony

13,2-calowy panel OLED od TCL ze strefowym zarządzaniem częstotliwością

TCL pokazał kilka imponujących urządzeń. Wśród nich znalazł się 27‑calowy monitor OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, skierowany do graczy i profesjonalistów. Kluczowe jest zastosowanie schematu RGB - każdy piksel składa się z niezależnych podpikseli czerwonego, zielonego i niebieskiego. To odróżnia rozwiązanie TCL od białych OLED-ów LG (z filtrami kolorowymi) oraz QD‑OLED Samsunga (gdzie niebieskie diody współpracują z kropkami kwantowymi). Rezultat? Brak zniekształceń kolorów i wyraźniejszy obraz tekstu - szczególnie ważny w monitorach i laptopach.

Firma zaprezentowała także prototypy mobilne. 5,65‑calowy ekran o gęstości 390 PPI odpowiadający jakości 490 PPI w architekturze pentile sugeruje, że TCL poważnie myśli o wejściu w segment telefonów. Dla notebooków osiągnięto rozdzielczość 242 PPI, zapewniając idealnie renderowanie znaków bez artefaktów kolorystycznych.

Najwyższy na świecie PPI wyświetlacz RGB OLED o przekątnej 2,56 cala

Technologia ta znajduje już zastosowanie w medycynie - TCL produkuje 21,6‑calowe panele 4K dla systemów ultrasonograficznych i tomografii komputerowej.

Największym wyzwaniem dla OLED-ów od lat pozostawała żywotność niebieskich subpikseli. TCL twierdzi, że udało się znacząco poprawić ten parametr: wewnętrzne testy wskazują na trwałość rzędu 10 lat w telewizorach i 5 lat w laptopach.

Fabryka T8 to chińska przemysłowa rewolucja

Drugą wielką nowością jest rozpoczęcie budowy pierwszej na świecie fabryki masowej produkcji drukowanych OLED-ów. Zakład T8 w Guangzhou to inwestycja warta ponad 4 miliardy dolarów. Skala przedsięwzięcia robi wrażenie: linia generacji 8,6G będzie produkować substraty o wymiarach ponad 2 × 2 metry, które następnie można ciąć na mniejsze ekrany. Docelowa zdolność produkcyjna to 22,5 tys. substratów miesięcznie. Dla porównania - nowa linia QD‑OLED Samsunga (A6) ma produkować 15 tys. podłoży, a BOE planuje 33 tys. TCL plasuje się więc w ścisłej czołówce globalnych dostawców.

5,65-calowy wyświetlacz OLED RGB

Instalacja sprzętu ma potrwać przez cały przyszły rok, a masowa produkcja ruszy pod koniec 2027. Pierwsze produkty z fabryki T8 mogą więc trafić na rynek już za dwa lata. Początkowo TCL skupi się na notebookach, tabletach i monitorach - segmentach, które już doceniają zalety OLED, ale wciąż ogranicza je cena. Telewizory pojawią się dopiero w drugiej fazie.

Wiceprezydent TCL i prezes TCL CSOT, Jun Zhao, nazwał projekt przełomem i chyba ma rację. Nasza linia T8 pokazuje zdolności technologiczne i potencjał rynkowy w sektorze wysokiej generacji AMOLED. Budujemy w pełni zintegrowany klaster przemysłowy, zdolny konkurować globalnie.

Co to oznacza dla rynku?

Wejście TCL do gry oznacza koniec duopolu Samsunga i LG. Przez lata to właśnie południowokoreańscy producenci dyktowali warunki, ograniczając konkurencję cenową i tempo innowacji. Teraz pojawia się trzeci gracz, gotowy inwestować miliardy i wprowadzać nowe technologie.

Drukowane RGB OLED-y TCL są nie tylko tańsze, ale też technicznie atrakcyjniejsze - szczególnie dla monitorów i laptopów, gdzie ostrość tekstu i brak artefaktów pentile mają kluczowe znaczenie. Harmonogram jest ambitny, ale TCL ma doświadczenie w budowie dużych fabryk - to ta sama firma, która skutecznie wyparła LG i Samsunga z rynku LCD.

REKLAMA

Ryzyka oczywiście istnieją. Technologia druku wymaga dalszego doskonalenia, a problemy z wdrożeniem mogą opóźnić produkcję. Konkurencja ze strony LG i Samsunga, dysponujących ugruntowanymi procesami i siecią sprzedaży, będzie bezlitosna.

Jeśli TCL dotrzyma harmonogramu to już w 2027 r. na rynku pojawią się tańsze monitory, laptopy i tablety z ekranami OLED. To może oznaczać realne obniżki cen w segmentach, gdzie dziś każda różnica kilkuset złotych ma znaczenie. Na telewizory poczekamy dłużej - prawdopodobnie do 2028-2029 roku - ale ich pojawienie się będzie poważnym ciosem w dominację LG i Samsunga. TCL ma już doświadczenie w produkcji telewizorów opartych na technologii Mini‑LED, więc wejście w OLED wydaje się naturalnym krokiem.

REKLAMA
Maciej Gajewski
24.11.2025 15:53
Tagi: LaptopyMonitoryTCLTelefonyTelewizory
Najnowsze
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
14:23
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-24T14:23:54+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
8:03
Meta ukrywała dowody. Grube ustalenia z procesu pogrążają Facebooka i Instagrama
Aktualizacja: 2025-11-24T08:03:20+01:00
7:42
Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej
Aktualizacja: 2025-11-24T07:42:30+01:00
6:24
Apple kuli ogon. Nowy system naprawi szkody iOS-a 26
Aktualizacja: 2025-11-24T06:24:06+01:00
6:21
Księżyc poszedł w odstawkę, teraz rządzi niebo. Kolejna taka akcja w 2043 roku
Aktualizacja: 2025-11-24T06:21:54+01:00
6:16
Widziałem, jak w Chinach rozwiązali problem rozładowanych smartfonów. Szokująco proste
Aktualizacja: 2025-11-24T06:16:52+01:00
6:15
ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął
Aktualizacja: 2025-11-24T06:15:00+01:00
6:00
Polowanie na wybuchające czarne dziury. LHAASO szykuje kolejną rundę
Aktualizacja: 2025-11-24T06:00:00+01:00
16:40
Robimy za dużo zdjęć, więc stają się bezwartościowe. A co, jeśli jest odwrotnie?
Aktualizacja: 2025-11-23T16:40:00+01:00
16:30
Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 
Aktualizacja: 2025-11-23T16:30:00+01:00
16:20
Część do robota za 60 tys. zł? Wojsko wydrukuje ją sobie za 3 zł. Rewolucja w armii jest faktem
Aktualizacja: 2025-11-23T16:20:00+01:00
16:10
Szef Airbusa wzywa do budowy taktycznej broni jądrowej dla Europy. I całego mnóstwa rakiet
Aktualizacja: 2025-11-23T16:10:00+01:00
16:00
Straciliśmy czas. Wszystko nam się miesza
Aktualizacja: 2025-11-23T16:00:00+01:00
11:54
Niezwykła nowa anomalia komety 3I/Atlas. "Przypadek? Nie sądzę"
Aktualizacja: 2025-11-23T11:54:53+01:00
7:50
Słuchawki, o których śniłeś. Jeden klik i chrapania brak
Aktualizacja: 2025-11-23T07:50:00+01:00
7:40
Planeta, która zderzyła się z Ziemią. Wiemy, skąd przyszła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:40:00+01:00
7:30
Soundcore Boom 3i - recenzja. W wodzie nie robi boom, ale pływa
Aktualizacja: 2025-11-23T07:30:00+01:00
7:20
Specjalny tunel dla nerwów. Polacy rozwiązali potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-23T07:20:00+01:00
7:12
Potężna symulacja Drogi Mlecznej. Zbudowali ją cząstka po cząstce
Aktualizacja: 2025-11-23T07:12:00+01:00
7:01
Facebooka trzeba zaorać i posypać wapnem. To siedlisko zła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:01:00+01:00
16:58
3I/ATLAS wciąż pełna zagadek. Loeb: "NASA niczego nie wyjaśniła"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:58:32+01:00
16:40
Wysłali kluczowego nowego satelitę na orbitę. Będzie mierzył poziom mórz
Aktualizacja: 2025-11-22T16:40:00+01:00
16:30
Saturn zdejmuje pierścienie. Zobaczysz to tylko przez jedną noc
Aktualizacja: 2025-11-22T16:30:00+01:00
16:20
Pilica+ już w służbie. Wzmacniamy pierwszą linię obrony nieba
Aktualizacja: 2025-11-22T16:20:00+01:00
16:10
Ruszają szkolenia wojskowe. "Jest tysiące chętnych"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:10:00+01:00
16:00
Wojsko tworzy aplikację dla ludu. Zgłosisz nią "incydenty"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA