REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy

TCL Note A1 Nxtpaper: przełom czy kolejna moda? Tablety do notatek wchodzą na znacznie wyższy poziom.

Maciej Gajewski
TCL Note A1 Nxtpaper
REKLAMA

Rynek urządzeń do notowania i czytania przeszedł w ostatnich miesiącach cichą, ale bardzo wyraźną rewolucję. Amazon zaprezentował swój pierwszy kolorowy Kindle Scribe z technologią Colorsoft, Boox odświeżył linię Note Air5 C z ekranem Kaleido 3, a reMarkable Paper Pro próbował udowodnić, że e‑papier wciąż ma przed sobą przyszłość. I właśnie wtedy na scenę wchodzi TCL - producent, który nie chce jedynie dołączyć do wyścigu. On chce zmienić jego zasady.

REKLAMA

To dobry moment na przewrót

Do tej pory mieliśmy dwa światy, które niemal się nie przenikały:

  • świat e‑ink - reMarkable, Boox, Kindle Scribe. Komfort oczu, świetny czas pracy na zasilaniu bateryjnym, ale powolność, brak płynności, zero wideo, zero koloru (lub kolor w wersji ledwo).
  • świat LCD/OLED - szybki, efektowny, multimedialny, ale męczący przy dłuższej pracy i nieprzystosowany do intensywnego notowania.

Amazon próbował to przełamać wprowadzając kolorowy Kindle Scribe Colorsoft. Kolory są delikatne, nie męczą wzroku, ale… to wciąż e‑ink. A fizyki nie da się oszukać - odświeżanie pozostaje powolne.

reMarkable Paper Pro również otworzył drzwi do kolorowego e‑papieru, ale z tym samym kompromisem: brak płynności, brak przewijania, brak wideo. Boox Note Air5 C z Kaleido 3? Świetny, ale nadal w ramach tej samej filozofii.

I wtedy TCL mówi: a co, jeśli nie trzeba wybierać?

Nxtpaper nie jest papierem i nie jest e‑inkiem

Nxtpaper nie jest e‑inkiem. To LCD. Ale LCD tak zmodyfikowany, że zachowuje się jak papier - i to nie w marketingowym sensie, tylko w praktyce. TCL zastosowało tu zaawansowaną inżynierię optyczną:

  • specjalną, nano‑teksturyzowaną powierzchnię redukującą odbicia światła o ok. 97 proc. (według testów TCL), 
  • wielowarstwowe filtry ograniczające emisję niebieskiego światła do 3,41 proc., 
  • technologię DC‑dimming eliminującą migotanie, 
  • certyfikację TÜV potwierdzającą komfort dla oczu.

Efekt? Ekran, który wygląda jak papier, ale działa jak szybki panel LCD. 120 Hz odświeżania, pełna paleta kolorów, płynność, której e‑ink nigdy nie osiągnie - i jednocześnie brak typowego dla LCD zmęczenia wzroku.

A sam TCL Note A1?

TCL Note A1 Nxtpaper

Note A1 to urządzenie klasy mid‑premium, ale z ambicjami, które wykraczają poza tę półkę.

Ekran:

  • 11,5 cala, Nxtpaper Pure 
  • 2200 × 1440 px, proporcje 3:2 - idealne do pracy i nauki 
  • 120 Hz 
  • 16,7 mln kolorów (dla porównania: kolorowy e‑ink to wciąż dziesiątki tysięcy) 
  • 300 nitów jasności 
  • matowa, antyrefleksyjna powierzchnia, certyfikat TÜV

Rysik:

  • T‑Pen Pro w zestawie 
  • 8192 poziomy nacisku 
  • opóźnienie poniżej 5 ms 
  • dwustronna końcówka + gumka 
  • magnetyczne mocowanie

Podzespoły:

  • MediaTek Helio G100 
  • 8 GB RAM 
  • 256 GB pamięci 
  • akumulator 8000 mAh 
  • osiem mikrofonów (to naprawdę nietypowe i kluczowe) 
  • aparat 13 Mpix do skanowania dokumentów 
  • Android (kwestia dostępu do Google Play wciąż niejasna)

Konstrukcja:

  • ok. 500 g 
  • bardzo smukły profil 
  • asymetryczny bezel ułatwiający chwyt

Dla porównania: Kindle Scribe Colorsoft jest lżejszy (400 g) i cieńszy (5,4 mm), ale nie ma mikrofonów ani zaawansowanych funkcji przetwarzania. reMarkable Paper Pro jest cięższy (525 g) i ma mniejszą efektywną powierzchnię roboczą.

I w Note A1 to nie dodatek

W Note A1 sztuczna inteligencja jest częścią architektury urządzenia. Osiem mikrofonów rejestruje dźwięk w jakości studyjnej. AI transkrybuje wykłady, spotkania, wywiady - na żywo. Możliwy jest też przekład w czasie rzeczywistym.

AI analizuje też charakter pisma użytkownika i automatycznie je wygładza, wyrównuje i ujednolica. Nie zamienia bazgrołów w kaligrafię, ale sprawia, że notatki wyglądają schludnie i spójnie.

Wbudowane w oprogramowanie Inspiration Space to przestrzeń, w której AI łączy informacje z różnych notatek, tworzy podsumowania, spisy treści, odpowiada na pytania dotyczące zgromadzonych materiałów. Asystent pisania z kolei odpowiada za przefrazowywanie, streszczanie, tłumaczenie, generowanie treści - wszystko dostępne bezpośrednio w interfejsie. Część funkcji działa offline, część wymaga połączenia.

REKLAMA

Cena 419 dol. w kampanii Kickstarter to atrakcyjny próg wejścia, zwłaszcza biorąc pod uwagę specyfikację. Gorzej z dostępnością na polskim rynku - tego oficjalnymi kanałami niestety możemy się nie doczekać.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Maciej Gajewski
31.12.2025 18:10
Tagi: notesTCL
Najnowsze
17:09
PlayStation 6 znacznie się opóźni. Przez te cholerne ceny RAM-u
Aktualizacja: 2025-12-31T17:09:00+01:00
16:08
Prąd z Bałtyku dotrze do naszych domów. Testy poszły śpiewająco
Aktualizacja: 2025-12-31T16:08:00+01:00
15:07
Pierwsza taka konsola do gier. Pięknie się składa
Aktualizacja: 2025-12-31T15:07:00+01:00
13:55
Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na żywo. Podoba się
Aktualizacja: 2025-12-31T13:55:40+01:00
13:48
Warszawskie lotnisko wreszcie odetchnie. Na ten sprzęt czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-31T13:48:17+01:00
13:05
Dotykasz okularów i robisz wszystko. Wreszcie mają sens
Aktualizacja: 2025-12-31T13:05:00+01:00
12:59
Para powitała małego Blika. Urzędnicy nie kupili pomysłu na imię
Aktualizacja: 2025-12-31T12:59:06+01:00
12:21
Samsung schłodzi emocje. To świetna wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-31T12:21:17+01:00
12:01
mObywatel przestanie działać na starszych telefonach. Twój jest na liście?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:01:45+01:00
11:32
Prawilne Polki na TikToku domagają się PolExitu. Problem w tym, że nie istnieją
Aktualizacja: 2025-12-31T11:32:49+01:00
11:12
Nowy iPhone wydaje dziwne dźwięki. Użytkownicy mają problem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:12:15+01:00
11:04
Samsung naprawi aparat. Zmianę zobaczysz gołym okiem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:04:00+01:00
10:21
Kometa 3I/Atlas odsłania karty. Wyliczyli, czy ma silniki
Aktualizacja: 2025-12-31T10:21:26+01:00
10:08
mObywatel pomógł mi donieść na sąsiada. Sprawdziłem nowego asystenta
Aktualizacja: 2025-12-31T10:08:19+01:00
9:02
Samsung ma kłopot z zegarkami. Lepiej nie aktualizuj
Aktualizacja: 2025-12-31T09:02:00+01:00
8:00
Długopis z ChatemGPT. To jest niby ten cudowny gadżet od twórcy iPhone'a
Aktualizacja: 2025-12-31T08:00:00+01:00
7:00
Apple mówi, że zaczęło się odliczanie. "W styczniu wszystko się zmieni"
Aktualizacja: 2025-12-31T07:00:00+01:00
6:23
Samsung The Frame w końcu ma rywala. Ależ starcie nie-telewizorów
Aktualizacja: 2025-12-31T06:23:10+01:00
6:23
2026 lepszym rokiem niż 2025? Zdziwicie się, ale tak będzie
Aktualizacja: 2025-12-31T06:23:00+01:00
6:22
Zrobili wodór ze światła. Może wreszcie będzie zielonym paliwem
Aktualizacja: 2025-12-31T06:22:39+01:00
6:01
Stworzyliśmy pożeracza CO2. Jest taniutki i doprowadzi do przełomu
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
6:00
TOP 7 telewizorów 75 cali do 5500 zł - kompletny ranking 2025
Aktualizacja: 2025-12-31T06:00:00+01:00
20:40
Takich rakiet Polska jeszcze nie miała. Najdroższy system w historii wojska
Aktualizacja: 2025-12-30T20:40:48+01:00
20:19
Londyn odcięty w najgorszym czasie. Pod La Manche padło wszystko
Aktualizacja: 2025-12-30T20:19:30+01:00
19:56
Gry Trine za darmo. Cztery mocne platformówki masz dwoma klikami
Aktualizacja: 2025-12-30T19:56:23+01:00
19:22
Jest kasa na elektrownię atomową. Tyle wydamy na pierwszy etap
Aktualizacja: 2025-12-30T19:22:53+01:00
19:05
Samolot uratował się sam. Pierwsze takie lądowanie w historii
Aktualizacja: 2025-12-30T19:05:57+01:00
18:52
Polska szuka nazwy dla wojskowych satelitów. Prosi o pomoc internety
Aktualizacja: 2025-12-30T18:52:37+01:00
18:00
Mini LED wreszcie dorósł do OLED-a. Halo Control zmienia reguły gry
Aktualizacja: 2025-12-30T18:00:00+01:00
17:47
Cyberpunk 2077 VHS zaciera różnice gry i rzeczywistości. Nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-12-30T17:47:43+01:00
17:34
Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja
Aktualizacja: 2025-12-30T17:34:38+01:00
16:51
Abonament RTV nie pozwoli ci uciec z zaległą kasą. Nawet kiedy zniknie
Aktualizacja: 2025-12-30T16:51:03+01:00
16:42
Każda apka bankowa powinna mieć takie zabezpieczenie. Oszuści w ryk
Aktualizacja: 2025-12-30T16:42:05+01:00
16:36
Play z internetem 0 zł przez rok. To najszybszy światłowód
Aktualizacja: 2025-12-30T16:36:13+01:00
16:19
Spider’s Web w nowych Wiadomościach Google. Zaobserwuj nas a obiecujemy, nie pożałujesz
Aktualizacja: 2025-12-30T16:19:26+01:00
16:03
Nowy system Microsoftu wyciekł. Android zabił go w powijakach
Aktualizacja: 2025-12-30T16:03:11+01:00
15:51
Xbox złapał mnie w pułapkę. Trzeba uciekać, a nie mam jak
Aktualizacja: 2025-12-30T15:51:21+01:00
13:49
TCL 75C7K - ogromny QD‑Mini LED. Bez pudrowania rzeczywistości
Aktualizacja: 2025-12-30T13:49:57+01:00
13:00
Nowe czołgi K2 dla Wojska Polskiego. Jest potężny kontrakt
Aktualizacja: 2025-12-30T13:00:13+01:00
12:40
PKP Intercity będzie mieć superszybkie pociągi. Wiemy, co chcą kupić
Aktualizacja: 2025-12-30T12:40:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA