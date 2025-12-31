Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy

Ładowanie...

Rynek urządzeń do notowania i czytania przeszedł w ostatnich miesiącach cichą, ale bardzo wyraźną rewolucję. Amazon zaprezentował swój pierwszy kolorowy Kindle Scribe z technologią Colorsoft, Boox odświeżył linię Note Air5 C z ekranem Kaleido 3, a reMarkable Paper Pro próbował udowodnić, że e‑papier wciąż ma przed sobą przyszłość. I właśnie wtedy na scenę wchodzi TCL - producent, który nie chce jedynie dołączyć do wyścigu. On chce zmienić jego zasady.

REKLAMA

To dobry moment na przewrót

Do tej pory mieliśmy dwa światy, które niemal się nie przenikały:

świat e‑ink - reMarkable, Boox, Kindle Scribe. Komfort oczu, świetny czas pracy na zasilaniu bateryjnym, ale powolność, brak płynności, zero wideo, zero koloru (lub kolor w wersji ledwo).

świat LCD/OLED - szybki, efektowny, multimedialny, ale męczący przy dłuższej pracy i nieprzystosowany do intensywnego notowania.

Amazon próbował to przełamać wprowadzając kolorowy Kindle Scribe Colorsoft. Kolory są delikatne, nie męczą wzroku, ale… to wciąż e‑ink. A fizyki nie da się oszukać - odświeżanie pozostaje powolne.

reMarkable Paper Pro również otworzył drzwi do kolorowego e‑papieru, ale z tym samym kompromisem: brak płynności, brak przewijania, brak wideo. Boox Note Air5 C z Kaleido 3? Świetny, ale nadal w ramach tej samej filozofii.

I wtedy TCL mówi: a co, jeśli nie trzeba wybierać?

Nxtpaper nie jest papierem i nie jest e‑inkiem

Nxtpaper nie jest e‑inkiem. To LCD. Ale LCD tak zmodyfikowany, że zachowuje się jak papier - i to nie w marketingowym sensie, tylko w praktyce. TCL zastosowało tu zaawansowaną inżynierię optyczną:

specjalną, nano‑teksturyzowaną powierzchnię redukującą odbicia światła o ok. 97 proc. (według testów TCL),

wielowarstwowe filtry ograniczające emisję niebieskiego światła do 3,41 proc.,

technologię DC‑dimming eliminującą migotanie,

certyfikację TÜV potwierdzającą komfort dla oczu.

Efekt? Ekran, który wygląda jak papier, ale działa jak szybki panel LCD. 120 Hz odświeżania, pełna paleta kolorów, płynność, której e‑ink nigdy nie osiągnie - i jednocześnie brak typowego dla LCD zmęczenia wzroku.

A sam TCL Note A1?

TCL Note A1 Nxtpaper

Note A1 to urządzenie klasy mid‑premium, ale z ambicjami, które wykraczają poza tę półkę.

Ekran:

11,5 cala, Nxtpaper Pure

2200 × 1440 px, proporcje 3:2 - idealne do pracy i nauki

120 Hz

16,7 mln kolorów (dla porównania: kolorowy e‑ink to wciąż dziesiątki tysięcy)

300 nitów jasności

matowa, antyrefleksyjna powierzchnia, certyfikat TÜV

Rysik:

T‑Pen Pro w zestawie

8192 poziomy nacisku

opóźnienie poniżej 5 ms

dwustronna końcówka + gumka

magnetyczne mocowanie

Podzespoły:

MediaTek Helio G100

8 GB RAM

256 GB pamięci

akumulator 8000 mAh

osiem mikrofonów (to naprawdę nietypowe i kluczowe)

aparat 13 Mpix do skanowania dokumentów

Android (kwestia dostępu do Google Play wciąż niejasna)

Konstrukcja:

ok. 500 g

bardzo smukły profil

asymetryczny bezel ułatwiający chwyt

Dla porównania: Kindle Scribe Colorsoft jest lżejszy (400 g) i cieńszy (5,4 mm), ale nie ma mikrofonów ani zaawansowanych funkcji przetwarzania. reMarkable Paper Pro jest cięższy (525 g) i ma mniejszą efektywną powierzchnię roboczą.

I w Note A1 to nie dodatek

W Note A1 sztuczna inteligencja jest częścią architektury urządzenia. Osiem mikrofonów rejestruje dźwięk w jakości studyjnej. AI transkrybuje wykłady, spotkania, wywiady - na żywo. Możliwy jest też przekład w czasie rzeczywistym.

AI analizuje też charakter pisma użytkownika i automatycznie je wygładza, wyrównuje i ujednolica. Nie zamienia bazgrołów w kaligrafię, ale sprawia, że notatki wyglądają schludnie i spójnie.

Wbudowane w oprogramowanie Inspiration Space to przestrzeń, w której AI łączy informacje z różnych notatek, tworzy podsumowania, spisy treści, odpowiada na pytania dotyczące zgromadzonych materiałów. Asystent pisania z kolei odpowiada za przefrazowywanie, streszczanie, tłumaczenie, generowanie treści - wszystko dostępne bezpośrednio w interfejsie. Część funkcji działa offline, część wymaga połączenia.

REKLAMA

Cena 419 dol. w kampanii Kickstarter to atrakcyjny próg wejścia, zwłaszcza biorąc pod uwagę specyfikację. Gorzej z dostępnością na polskim rynku - tego oficjalnymi kanałami niestety możemy się nie doczekać.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Maciej Gajewski 31.12.2025 18:10

Ładowanie...