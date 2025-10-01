Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników

Ładowanie...

Amazon zaprezentował nową generację urządzeń sygnowanych swoim logo. Wśród nowości znalazł się pierwszy Kindle Scribe z kolorowym ekranem, mocniejsze głośniki Echo, a także nowy Fire TV Stick i seria telewizorów Amazon z obsługą Alexa+.

Nowy Kindle Scribe jest większy, cieńszy i przede wszystkim bardziej kolorowy

Najważniejszą premierą wśród czytników jest Kindle Scribe Colorsoft - pierwszy model Kindle Scribe z kolorowym ekranem do pisania i rysowania. Technologia Colorsoft ma zapewniać bardziej naturalne odwzorowanie barw niż w klasycznych LCD, bez nadmiernego obciążenia dla oczu. Oprócz tego Amazon wprowadził odświeżoną linię Scribe, cieńszą (5,4 mm), lżejszą (ok. 400 g) i szybszą niż poprzednia generacja.

Kindle Scribe Colorsoft

Ekran o przekątnej 11 cali ma proporcje zbliżone do kartki papieru i lepiej nadaje się do notatek czy pracy z dokumentami. Producent zastosował nowy procesor, większą pamięć oraz szkło o zwiększonej przyczepności dla rysika. Wprowadzono także szereg funkcji związanych z produktywnością, w tym wyszukiwanie notatek z pomocą AI, integrację z OneDrive i Google Drive, eksport do OneNote oraz nowe narzędzia do rysowania (kolorowe pióra, zakreślacze, opcje cieniowania).

Nowe funkcje czytelnicze obejmują m.in. podsumowanie dotychczas przeczytaj treści książki ("Story So Far") czy możliwość zadawania pytań o zaznaczone fragmenty ("Ask this Book").

Ceny w USA zaczynają się od 429,99 dolarów (ok. 1560 zł) za wersję bez podświetlenia, 499,99 dol. (ok. 1813 zł) za model z podświetleniem i 629,99 dol. (ok. 2285 zł) za wersję Colorsoft. Premiera odbędzie się jeszcze w tym roku w USA, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii na początku przyszłego. O Polsce na razie brak informacji.

Nowe głośniki i wyświetlacze Echo

Amazon zapowiedział cztery nowe urządzenia Echo, opracowane z myślą o asystencie Alexa+. Wśród nich znalazły się:

Echo Dot Max - najmocniejszy Dot z dwoma przetwornikami i głębszym basem,

Echo Studio - kompaktowy głośnik z obsługą Dolby Atmos i dźwiękiem przestrzennym,

Echo Show 8 i Echo Show 11 - inteligentne ekrany z lepszymi panelami i kamerą 13 MP, umożliwiające bardziej spersonalizowane interakcje.

Nowe modele działają na układach AZ3 i AZ3 Pro, które pozwalają na lokalne przetwarzanie bardziej zaawansowanych modeli AI. Ma to poprawić szybkość reakcji Alexy i naturalność rozmowy. Dzięki nowym chipom urządzenia mogą także obsługiwać funkcje głosowe i rozpoznawanie kontekstu bez konieczności łączenia się z chmurą, co zwiększa prywatność i niezawodność działania.

Nowe urządzenia Amazon Echo

Amazon podkreśla, że układy AZ3 są nawet o 40 proc. bardziej energooszczędne niż poprzednie generacje. Zastosowane rozwiązania mają umożliwić wprowadzanie bardziej złożonych komend, lepsze rozpoznawanie języka naturalnego oraz płynniejszą integrację z innymi urządzeniami inteligentnego domu.

Ceny w USA zaczynają się od 99,99 dolarów (ok. 363 zł) za Echo Dot Max, 219,99 dol. (ok. 798 zł) za Echo Studio, 179,99 dol. (ok. 652 zł) za Echo Show 8 i 219,99 dol. (ok. 798 zł) za Echo Show 11. Sprzedaż ruszy w październiku i listopadzie. Informacji o dostępności w Polsce brak. Urządzenia są dostępne na niemieckim Amazonie, jednak nie mogą zostać one wysłane bezpośrednio na polski adres.

Nowe generacje Fire TV i Fire TV Stick

Amazon odświeżył również ofertę telewizorów Fire TV oraz przystawek do streamingu Fire TV Stick. Najtańsza nowość to Fire TV Stick 4K Select, wyceniona na 39,99 (ok. 145 zł) dolarów. Urządzenie wspiera 4K, HDR10+ i zostało oparte na nowym systemie Vega, który ma zapewniać szybsze działanie aplikacji. Nowy stick ma też zapewniać krótszy czas uruchamiania aplikacji, obsługę Xbox Gaming i Luna, a wkrótce także pełną integrację z Alexa+. Amazon podkreśla, że jest to najtańsze w historii rozwiązanie do odtwarzania treści 4K z HDR na telewizorach, które ma konkurować z popularnymi urządzeniami Roku czy Chromecast. W zestawie znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria, a konfiguracja ma być możliwa w kilka minut. Według producenta, Fire TV Stick 4K Select ma łączyć przystępną cenę z funkcjami dotychczas dostępnymi jedynie w droższych modelach.

Amazon Fire TV Stick 4K Select

Droższymi nowościami są trzy serie telewizorów Fire TV:

Fire TV Omni QLED Series - od 50 do 75 cali, z ceną zaczynającą się od 479,99 dolarów (ok. 1740 zł). Najmocniejsza seria z jaśniejszym panelem, większą liczbą stref podświetlenia i obsługą Dolby Vision oraz HDR10+.

Fire TV 4-Series - od 43 do 55 cali, od 329,99 dol. (ok. 1197 zł). Telewizory 4K z odświeżonym procesorem i cieńszą ramką.

Fire TV 2-Series - od 32 do 40 cali, od 159,99 dol. (ok. 580 zł). Modele HD dla mniej wymagających użytkowników.

Wszystkie nowe telewizory otrzymały technologię Omnisense, pozwalającą m.in. na automatyczne dostosowanie obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Zastosowano także funkcję Dialogue Boost, która wzmacnia głosy w filmach i serialach bez podnoszenia głośności całego dźwięku.

Alexa+ na Fire TV ma ułatwiać wyszukiwanie treści - nie tylko na podstawie tytułu, ale również aktora, gatunku czy podobieństwa do innych produkcji. Część z tych funkcji w Polsce może być ograniczona z powodu braku wsparcia dla wielu usług streamingowych czy usług partnerskich.

Nowe telewizory i Fire Stick będą dostępne w USA od przyszłego miesiąca. Amazon nie podaje na razie planów dotyczących Polski - i prawdopodobnie nie spodziewałabym się by telewizory w ogóle trafiły do Europy. Fire TV Stick 4k Select jest dostępny na niemieckim Amazonie.

Malwina Kuśmierek 01.10.2025 16:45

