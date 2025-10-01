#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników

Amazon rozszerza ofertę o kolorowego Kindle'a Scribe, mocniejsze głośniki Echo i "najtańsze w historii rozwiązanie do odtwarzania treści 4K z HDR na telewizorach".

Malwina Kuśmierek
Amazon prezentuje nowości na 2025 rok
REKLAMA

Amazon zaprezentował nową generację urządzeń sygnowanych swoim logo. Wśród nowości znalazł się pierwszy Kindle Scribe z kolorowym ekranem, mocniejsze głośniki Echo, a także nowy Fire TV Stick i seria telewizorów Amazon z obsługą Alexa+.

REKLAMA

Nowy Kindle Scribe jest większy, cieńszy i przede wszystkim bardziej kolorowy

Najważniejszą premierą wśród czytników jest Kindle Scribe Colorsoft - pierwszy model Kindle Scribe z kolorowym ekranem do pisania i rysowania. Technologia Colorsoft ma zapewniać bardziej naturalne odwzorowanie barw niż w klasycznych LCD, bez nadmiernego obciążenia dla oczu. Oprócz tego Amazon wprowadził odświeżoną linię Scribe, cieńszą (5,4 mm), lżejszą (ok. 400 g) i szybszą niż poprzednia generacja.

Kindle Scribe Colorsoft
Kindle Scribe Colorsoft

Ekran o przekątnej 11 cali ma proporcje zbliżone do kartki papieru i lepiej nadaje się do notatek czy pracy z dokumentami. Producent zastosował nowy procesor, większą pamięć oraz szkło o zwiększonej przyczepności dla rysika. Wprowadzono także szereg funkcji związanych z produktywnością, w tym wyszukiwanie notatek z pomocą AI, integrację z OneDrive i Google Drive, eksport do OneNote oraz nowe narzędzia do rysowania (kolorowe pióra, zakreślacze, opcje cieniowania).

Nowe funkcje czytelnicze obejmują m.in. podsumowanie dotychczas przeczytaj treści książki ("Story So Far") czy możliwość zadawania pytań o zaznaczone fragmenty ("Ask this Book").

Ceny w USA zaczynają się od 429,99 dolarów (ok. 1560 zł) za wersję bez podświetlenia, 499,99 dol. (ok. 1813 zł) za model z podświetleniem i 629,99 dol. (ok. 2285 zł) za wersję Colorsoft. Premiera odbędzie się jeszcze w tym roku w USA, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii na początku przyszłego. O Polsce na razie brak informacji.

ZA TO ZAWSZE DOSTĘPNY JEST KINDLE PAPERWHITE
Amazon
Amazon Kindle Paperwhite (16 GB)
Amazon

Nowe głośniki i wyświetlacze Echo

Amazon zapowiedział cztery nowe urządzenia Echo, opracowane z myślą o asystencie Alexa+. Wśród nich znalazły się:

  • Echo Dot Max - najmocniejszy Dot z dwoma przetwornikami i głębszym basem,
  • Echo Studio - kompaktowy głośnik z obsługą Dolby Atmos i dźwiękiem przestrzennym,
  • Echo Show 8 i Echo Show 11 - inteligentne ekrany z lepszymi panelami i kamerą 13 MP, umożliwiające bardziej spersonalizowane interakcje.

Nowe modele działają na układach AZ3 i AZ3 Pro, które pozwalają na lokalne przetwarzanie bardziej zaawansowanych modeli AI. Ma to poprawić szybkość reakcji Alexy i naturalność rozmowy. Dzięki nowym chipom urządzenia mogą także obsługiwać funkcje głosowe i rozpoznawanie kontekstu bez konieczności łączenia się z chmurą, co zwiększa prywatność i niezawodność działania.

Nowe urządzenia Amazon Echo
Nowe urządzenia Amazon Echo

Amazon podkreśla, że układy AZ3 są nawet o 40 proc. bardziej energooszczędne niż poprzednie generacje. Zastosowane rozwiązania mają umożliwić wprowadzanie bardziej złożonych komend, lepsze rozpoznawanie języka naturalnego oraz płynniejszą integrację z innymi urządzeniami inteligentnego domu.

Ceny w USA zaczynają się od 99,99 dolarów (ok. 363 zł) za Echo Dot Max, 219,99 dol. (ok. 798 zł) za Echo Studio, 179,99 dol. (ok. 652 zł) za Echo Show 8 i 219,99 dol. (ok. 798 zł) za Echo Show 11. Sprzedaż ruszy w październiku i listopadzie. Informacji o dostępności w Polsce brak. Urządzenia są dostępne na niemieckim Amazonie, jednak nie mogą zostać one wysłane bezpośrednio na polski adres.

Nowe generacje Fire TV i Fire TV Stick

Amazon odświeżył również ofertę telewizorów Fire TV oraz przystawek do streamingu Fire TV Stick. Najtańsza nowość to Fire TV Stick 4K Select, wyceniona na 39,99 (ok. 145 zł) dolarów. Urządzenie wspiera 4K, HDR10+ i zostało oparte na nowym systemie Vega, który ma zapewniać szybsze działanie aplikacji. Nowy stick ma też zapewniać krótszy czas uruchamiania aplikacji, obsługę Xbox Gaming i Luna, a wkrótce także pełną integrację z Alexa+. Amazon podkreśla, że jest to najtańsze w historii rozwiązanie do odtwarzania treści 4K z HDR na telewizorach, które ma konkurować z popularnymi urządzeniami Roku czy Chromecast. W zestawie znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria, a konfiguracja ma być możliwa w kilka minut. Według producenta, Fire TV Stick 4K Select ma łączyć przystępną cenę z funkcjami dotychczas dostępnymi jedynie w droższych modelach.

Amazon Fire TV Stick 4K Select
Amazon Fire TV Stick 4K Select

Droższymi nowościami są trzy serie telewizorów Fire TV:

  • Fire TV Omni QLED Series - od 50 do 75 cali, z ceną zaczynającą się od 479,99 dolarów (ok. 1740 zł). Najmocniejsza seria z jaśniejszym panelem, większą liczbą stref podświetlenia i obsługą Dolby Vision oraz HDR10+.
  • Fire TV 4-Series - od 43 do 55 cali, od 329,99 dol. (ok. 1197 zł). Telewizory 4K z odświeżonym procesorem i cieńszą ramką.
  • Fire TV 2-Series - od 32 do 40 cali, od 159,99 dol. (ok. 580 zł). Modele HD dla mniej wymagających użytkowników.

Wszystkie nowe telewizory otrzymały technologię Omnisense, pozwalającą m.in. na automatyczne dostosowanie obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Zastosowano także funkcję Dialogue Boost, która wzmacnia głosy w filmach i serialach bez podnoszenia głośności całego dźwięku.

Alexa+ na Fire TV ma ułatwiać wyszukiwanie treści - nie tylko na podstawie tytułu, ale również aktora, gatunku czy podobieństwa do innych produkcji. Część z tych funkcji w Polsce może być ograniczona z powodu braku wsparcia dla wielu usług streamingowych czy usług partnerskich.

Nowe telewizory i Fire Stick będą dostępne w USA od przyszłego miesiąca. Amazon nie podaje na razie planów dotyczących Polski - i prawdopodobnie nie spodziewałabym się by telewizory w ogóle trafiły do Europy. Fire TV Stick 4k Select jest dostępny na niemieckim Amazonie.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
01.10.2025 16:45
Tagi: AmazonAmazon Echofire tvKindle
Najnowsze
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Nowy Windows 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
14:00
Możesz zarobić na kawie, nie mając kawiarni. O tych rzeczach nie myślisz, sięgając po filiżankę
Aktualizacja: 2025-10-01T14:00:31+02:00
13:28
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-10-01T13:28:47+02:00
13:09
Monstrualna fala przetacza się przez naszą galaktykę. "Niczym kamień wrzucony do stawu"
Aktualizacja: 2025-10-01T13:09:52+02:00
12:37
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
Aktualizacja: 2025-10-01T12:37:45+02:00
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
10:49
Nowy OLED od Samsunga to potęga. Drugiego takiego monitora nie ma - dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-01T10:49:23+02:00
10:33
Zrobiłem wszystko, żeby rozładować ten zegarek. Minęło 18 dni, a ten nic
Aktualizacja: 2025-10-01T10:33:51+02:00
10:10
Polskie satelity wojskowe lecą w kosmos. To absolutny przełom
Aktualizacja: 2025-10-01T10:10:55+02:00
9:18
Nowy iPad Pro pokazany przez Rosjan. Tim Cook będzie wściekły
Aktualizacja: 2025-10-01T09:18:59+02:00
8:24
Google buduje mur na twoje pliki. Oszuści, możecie zwijać interes
Aktualizacja: 2025-10-01T08:24:25+02:00
8:02
System kaucyjny ledwo ruszył, a już go obeszli. Klasyk
Aktualizacja: 2025-10-01T08:02:32+02:00
7:29
Oto co dzieje się z nieodebraną kaucją za butelki. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2025-10-01T07:29:03+02:00
6:39
Księżyc naprawdę ma dwie twarze. Mniej ciepła, mniej życia i więcej pytań
Aktualizacja: 2025-10-01T06:39:00+02:00
6:10
"Mamy nową Koreę Północną". Afganistan odcięty od internetu i telefonii
Aktualizacja: 2025-10-01T06:10:00+02:00
5:58
Ukryte ładunki w diamentach. To one przyśpieszą pecety
Aktualizacja: 2025-10-01T05:58:00+02:00
5:42
Z laboratorium na orbitę. To paliwo obniży koszty lotów
Aktualizacja: 2025-10-01T05:42:00+02:00
19:53
Kto naprawdę wynalazł żelazo? Odpowiedź kryje się w Gruzji
Aktualizacja: 2025-09-30T19:53:45+02:00
19:20
Zmiana czasu nas zabija. Mają na to mocne dowody
Aktualizacja: 2025-09-30T19:20:23+02:00
19:14
Już wiem, co chcę pod choinkę. Album PlayStation to spełnienie marzeń
Aktualizacja: 2025-09-30T19:14:57+02:00
18:02
Wraca największa porażka Apple'a. Nowy pasek ma ją uratować
Aktualizacja: 2025-09-30T18:02:50+02:00
17:55
Możesz zgarnąć darmowy internet w Plusie. Biorę 25 GB gratis
Aktualizacja: 2025-09-30T17:55:46+02:00
17:46
WhatsApp z masą nowości. Możesz je sprawdzić już teraz
Aktualizacja: 2025-09-30T17:46:09+02:00
17:13
Teraz YouTube całuje pierścień. Zapłaci Trumpowi miliony dolarów
Aktualizacja: 2025-09-30T17:13:34+02:00
17:12
Chiński sposób na kradzieże papieru toaletowego. Obejrzyj reklamy albo płać
Aktualizacja: 2025-09-30T17:12:11+02:00
16:23
DeathAdder V4 Pro i BlackShark V3 Pro to duet na lata, jeśli grasz i pracujesz tym samym sprzętem
Aktualizacja: 2025-09-30T16:23:58+02:00
16:14
Kosmos zadzwonił. "Najwyraźniejszy obraz natury czarnych dziur"
Aktualizacja: 2025-09-30T16:14:13+02:00
15:15
Europa rzuca wyzwanie Muskowi. Buduje swoją rakietę
Aktualizacja: 2025-09-30T15:15:28+02:00
14:56
Google ma nowe logo. Zauważyłeś w ogóle?
Aktualizacja: 2025-09-30T14:56:15+02:00
13:43
iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego
Aktualizacja: 2025-09-30T13:43:13+02:00
12:44
K2PL wreszcie pokazany. Polski czołg ma "niewidzialny mur" na drony
Aktualizacja: 2025-09-30T12:44:18+02:00
12:02
Ameryka szykuje się do wojny. 12 rodzajów broni w trybie alarmowym
Aktualizacja: 2025-09-30T12:02:02+02:00
11:15
iOS 26.0.1. naprawia wkurzające błędy. Nie zwlekaj z instalacją
Aktualizacja: 2025-09-30T11:15:17+02:00
10:44
OpenAI robi własnego "TikToka" z botami. Trudno brać to serio
Aktualizacja: 2025-09-30T10:44:42+02:00
9:49
System kaucyjny - wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-30T09:49:51+02:00
9:01
Najlepsza mysz biurowa na świecie wibruje. Logitech MX Master 4 - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA