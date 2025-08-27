Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu

Ładowanie...

W sprzedaży są dziesiątki modeli czytników e-booków, w tym od takich firm jak PocketBook, InkBook czy Onyx Boox. Wiele osób decyduje się jednak produkty marki Amazon, chociaż nadal nie obsługują języka polskiego, nie oferują aplikacji Legimi oraz EmpikGO, a dostępny na nich Kindle Store nie sprzedaje oficjalnie książek w języku polskim (więc trzeba je zdobywać we własnym zakresie).



Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z faktu, że Kindle cechują się świetnym stosunkiem ceny do jakości.

Z tego tekstu dowiesz się więcej o czytnikach Kindle, które w 2025 r. sprzedaje Amazon:

Jaki Kindle wybrać w 2025? Lista modeli czytników e-booków od Amazonu

Pierwszy czytnik Kindle zadebiutował w 2007 r. i już dawno został wycofany ze sprzedaży, podobnie jak wielu jego następców. Łącznie powstały już blisko trzy tuziny modeli, a najnowsze z nich to 12. generacja tych urządzeń.

A jaki z tych, które nadal są w ofercie Amazonu, warto kupić w 2025 r.? Czym różnią się od siebie Kindle 11, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe i Kindle Colorsoft oraz jakie są ich mocne i słabe strony? No i ile trzeba za nie zapłacić? Sprawdźmy.

Amazon Kindle 11

Kindle 11, czyli najtańszy czytnik e-booków od Amazonu

Jeśli ktoś szuka tańszego urządzenia i nie chce czekać na promocję, to powinien przyjrzeć się podstawowemu modelowi czytnika e-booków od Amazonu. Kindle wyceniono na 519,99 zł w wersji bez reklam i tylko ta jest oficjalnie sprzedawana w Polsce (tańszy wariant z reklamami dostępny jest na innych rynkach). Dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym oraz zielonym nazywanym Matcha.

W obudowie o wymiarach 157,8 x 108,6 x 8 mm i masie 158 g zamontowano e-papierowy ekran o rozdzielczości 1448 na 1072 pikseli (300 ppi) o 16 poziomach szarości, który doświetlany jest LED-ami. Do dyspozycji użytkowników jest 16 GB pamięci na e-booki oraz audiobooki. Czas pracy szacowany jest na do 6 tygodni na jednym ładowaniu z użyciem portu USB-C. Za łączność odpowiada moduł Wi-Fi.

Amazon Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite 6 ma najlepszy stosunek ceny do jakości

Perełką w ofercie Amazonu jest Kindle Paperwhite. Najnowszą wersję tego urządzenia, którą jest Kindle Paperwhite 6, wprowadzono do sprzedaży w 2024 r.. Wyposażono go w 7-calowy wyświetlacz z e-papieru o 16 stopniach szarości, a jego rozdzielczość wynosi 1660 na 1264 pikseli (300 ppi). Panel jest doświetlany z użyciem LED-ów, a barwę i moc światła można regulować. Obudowa ma wymiary 176,7 x 127,6 x 7,8 mm i waży 211 g. Nie zabrakło też portu USB-C do transferu danych i ładowania, akumulatora wystarczającego na do 12 tygodni pracy, 16 GB pamięci wewnętrznej i modułu Wi-Fi. Warto dodać, że ten czytnik e-booków od Amazonu jest dostępny w wersji Kindle Paperwhite Signature Edition.

Kindle Paperwhite kosztuje katalogowo 799,99 zł, a za Kindle Paperwhite Signature Edition płaci się 879,99 zł. Między nimi są też cztery zasadnicze różnice (poza ceną). Po pierwsze: ma dwukrotnie więcej pamięci, czyli 32 GB. Po drugie: urządzenie można ładować bezprzewodowo z użyciem ładowarki zgodnej ze standardem Qi. Po trzecie: moc doświetlenia wyświetlacza może być w nim regulowana automatycznie, a nie jedynie ręcznie (mnie właśnie ta ostatnia cecha przekonała do dopłaty w przypadku poprzedniej generacji urządzenia). Po czwarte: bazowy model jest czarny, a ten droższy ma trzy warianty kolorystyczne metaliczny czarny, metaliczny malinowy i metaliczny zielony.

Amazon Kindle Scribe

Kindle Scribe do czytania i notowania z użyciem rysika

Najdroższym czytnikiem e-booków w ofercie Amazonu jest Kindle Scribe. Podobnie jak w przypadku modeli Kindle i Kindle Paperwhite w 2024 r. pojawiła się jego nowa wersja. Urządzenie waży xxx g, a tym samym jest sporo cięższe od innych modeli. Wynika to z faktu, iż mierzy on aż 196 x 230 x 5.7 mm (nie licząc stópki), a do tego umieszczono w usprawniony 10,2-calowy ekran eliminujący odblaski o 16 odcieniach szarości z doświetleniem typu LED (300 ppi). W przeciwieństwie do innych modeli obsługuje rysik do notowania, a do tego oprogramowanie wykorzystuje AI. Tu też mamy port USB-C i moduł Wi-Fi.

Szkopuł tylko w tym, że Kindle Scribe nie kupimy w polskim oddziale Amazonu. Może się to z czasem zmieni, ponieważ wycofany już Kindle Oasis 3 również z początku nie był u nas oficjalnie sprzedawany, a następnie trafił do naszego kraju, ale obecnie musimy albo korzystać z usług pośredników, albo dokonać zakupu w zagranicznym, czyli np. niemieckim oddziale Amazonu, gdzie ceny zaczynają się od 1 849,27 zł za wersję z 16 GB pamięci. Ale uwaga! Przy zamawianiu czytnika e-booków zza granicy do Polski cena może nieco wzrosnąć ze względu na podatki, koszty wysyłki, koszty przewalutowania itd.

Amazon Kindle Colorsoft

Kindle Colorsoft z kolorowym e-Ink nie tylko do komiksów

Najnowszym czytnikiem w ofercie Amazonu jest Kindle Colorsoft. Urządzenie różni się od pozostałych czytników z tej rodziny możliwością wyświetlania treści w kolorze, co może przydać się podczas czytania komiksów z kupionego przez firmę serwisu Comixlogy, magazynów w tym w formacie PDF itd. W ubiegłym roku pojawił się w wersji Signature Edition z 32 GB pamięci kosztującej dziś 1249,99 zł, a w tym dołączył do niego model klasyczny z 16 GB pamięci pozbawiony funkcji ładowania bezprzewodowego i automatycznej regulacji doświetlenia w cenie 1129,99 zł.

Oba modele Kindle Colorsoft dostępne są tylko w czarnej wersji kolorystycznej. Wyposażono je w 7-calowe wyświetlacze o rozdzielczości 1680 na 1264 pikseli (300 ppi w czerni i bieli, 150 ppi w kolorze) o 16 odcieniach szarości z doświetleniem LED. Ich wymiary to 176,7 x 127,6 x 7,8 mm przy masie 219 g i 215 g odpowiednio dla Signature Edition i edycji klasycznej. W wodoodpornych obudowach spełniających wymagania normy IPX8 znalazło się miejsce na akumulator zapewniający do 12 tygodni pracy na jednym ładowaniu, port USB-C do jego ładowania i transferu danych oraz moduł Wi-Fi.

PS Wraz z nową wersję Kindle Colorsoft pojawił się też dostępny dodatkowy Kindle Colorsoft dla dzieci.

Co jeszcze warto wiedzieć o czytnikach Kindle, jak wgrywać na nie e-booki i skąd je brać?

Kindle Store nie ma polskiej wersji, a urządzenia Amazonu nie mają niestety polskiego menu ani polskiego słownika, ale ich obsługa nie powinna nastręczać trudności nawet osobom bez znajomości języka angielskiego. Bez problemu radzą sobie z e-bookami w naszym języku - trzeba tylko wiedzieć, skąd je zdobyć. Na szczęście jest wiele źródeł cyfrowych książek, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych (od sztuki lub w ramach zryczałtowanego abonamentu).

Na czytnikach Kindle można czytać treści z takich usług subskrypcyjnych jak Legimi i EmpikGO. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z nich w praktyce nie jest aż tak wygodne, jak można byłoby na to liczyć. Na szczęście pliki z cyfrowymi książkami, pobrane bezpłatnie z internetu lub kupione w e-księgarni, można wgrywać na tego typu urządzenia, zarówno ręcznie (po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla), jak i przez chmurę (dzięki usłudze Send to Kindle).

Dobra wiadomość jest taka, że Amazon obsługuje już format EPUB, więc nie trzeba już szukać e-booków w formacie MOBI, który został wygaszony. Microsoft przygotował też fajną funkcję w aplikacji Word do wysyłania dokumentów na czytnik. A skąd brać e-booki? Można skorzystać z darmowych repozytoriów (np. Wolne Lektury) lub z e-księgarni (eBookpoint, Gandalf, Ibuk, Inbok, Nexto, Publio, Virtualo, Woblink, Tania Książka itd). Dobrym agregatorem ofert, takim Ceneo dla e-booków, jest UpolujEbooka.

Piotr Grabiec 27.08.2025 07:42

