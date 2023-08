Jak wybrać czytnik e-booków? Nie tylko Kindle! Polecane modele

Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, by na czytnik wgrać książki pobrane z internetu. Jednym ze sposobów jest ściągnięcie ich na dysk komputera i podłączenie do niego urządzenia mobilnego. Oprócz tego mamy dostęp do takich usługi jak np. Send to Kindle czy Send to PocketBook wykorzystujące chmurę i bezprzewodową transmisję danych. Niektóre księgarnie po jednorazowej konfiguracji potrafią same wysyłać na czytniki kupione w nich książki.