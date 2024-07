Jaki Kindle wybrać w 2024? Porównanie czytników e-booków od Amazonu

Perełką w ofercie Amazonu jest Kindle Paperwhite 5. Urządzenie wprowadzono do sprzedaży w 2021 r., ale nadal nic mu nie brakuje. Wyposażono go w 6,8-calowy wyświetlacz e-Ink Carta 1200, a jego rozdzielczość wynosi 1648 na 1236 pikseli (300 ppi). Panel jest doświetlany z użyciem 17 LED-ów, a barwę i moc światła można regulować. Obudowa ma wymiary 174 x 125 x 8,1 mm i spełnia wymagania normy IPX8, co oznacza, że można zabrać go bez stresu na basen lub do wanny. Nie zabrakło też portu USB-C do transferu danych, 16 GB pamięci wewnętrznej i modułu Wi-Fi (2.4/5 GHz).