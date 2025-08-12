/
Zmiana zasad dotyczących powerbanków w tych samolotach. Musisz to wiedzieć, zanim polecisz

Emirates wprowadzą zakaz używania powerbanków na pokładzie. Nowe zasady obejmują wszystkie loty przewoźnika - także te z Polski.

Malwina Kuśmierek
Emirates wprowadzają zakaz używania powerbanków
Choć Emirates nie cieszy się w Polsce taką popularnością jak LOT, Wizz Air czy Ryanair, linia ta jest dobrze znana pasażerom wybierającym się poza Europę. To główny przewoźnik na trasach do Dubaju, skąd Emirates zabiera pasażerów dalej - m.in. do Chin, Indii, na Madagaskar, Mauritius czy do Tajlandii.

Jednak od 1 października 2025 roku podróżni korzystający z usług Emirates muszą jednak przygotować się na ograniczenie korzystania z powerbanków.

Emirates zmienia zasady. Powerbank będzie można zabrać na pokład, ale nie będzie można z niego skorzystać w trakcie lotu

Zgodnie z nowymi zasadami każdy pasażer może mieć przy sobie maksymalnie jeden powerbank o pojemności poniżej 100 Wh, pod warunkiem że jego pojemność jest wyraźnie oznaczona na obudowie urządzenia. Zabrany na pokład powerbank musi być przechowywany w kieszeni fotela lub w torbie umieszczonej pod siedzeniem, a nie w schowku bagażowym nad głową.

Jak czytamy na stronie Emirates, zabronione będzie zarówno ładowanie telefonu, tabletu czy laptopa z powerbanku, jak i podłączanie samego powerbanku do gniazdek pokładowych. Zasada o zakazie przewożenia powerbanków w bagażu rejestrowanym pozostaje bez zmian.

Emirates uzasadnia tę decyzję względami bezpieczeństwa. W ostatnich latach branża lotnicza odnotowała rosnącą liczbę incydentów związanych z bateriami litowo-jonowymi i litowo-polimerowymi. W przypadku przeładowania lub uszkodzenia takiej baterii może dojść do tzw. ucieczki termicznej, czyli gwałtownego wzrostu temperatury prowadzącego do pożaru lub eksplozji. Choć wiele nowoczesnych urządzeń ma systemy zapobiegające przeładowaniu, tańsze i starsze powerbanki często ich nie posiadają.

Przewoźnik podkreśla, że nowe zasady mają umożliwić szybką reakcję załogi w razie awarii lub pożaru, a trzymanie urządzeń w łatwo dostępnym miejscu pozwala na natychmiastowe podjęcie działań. Ograniczenia obejmą wszystkie loty Emirates - zarówno na trasach międzykontynentalnych, jak i krótszych odcinkach.

12.08.2025 08:28
