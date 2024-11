Czy ładowanie telefonu do 80 proc. ma sens? Na te i inne pytania odpowiedział nam naukowiec

Doszliśmy do ciekawego etapu na rynku smartfonów, gdzie częściej niż same smartfony wymieniamy baterie. Wymieniamy albo same baterie, pozostając przy tym samym urządzeniu przez kilka lat, lub idziemy trochę droższą drogą i wymieniamy dotychczasowy smartfon na nowe urządzenie "no bo skoro mam wymienić baterię, to dołożę trochę i kupię nowy smartfon". Tak więc nietrudno się dziwić, że najlepszym sposobem, by uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wymianą baterii, jest po prostu dbanie o jej dobrą kondycję.



O ile każdy z nas wie, jak dbać o smartfon by jego obudowa nie skończyła jak iPhone 15 redakcyjnego kolegi Mateusza Nowaka, to dobre praktyki wokół tajemniczych fizyczno-chemicznych bytów, jakim są akumulatory naszych smartfonów, wciąż stanowią zagadkę. To z kolei przyczyniło się do powstania wielu mitów i mniej lub bardziej użytecznych porad, które poddaliśmy ocenie doktora Michała Krajewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.