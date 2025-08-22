Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci

Ładowanie...

Układy W5 i W5+ Gen 2 zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z najnowszą wersją Wear OS. Dzięki temu mamy mieć pełne wsparcie dla nowoczesnych interfejsów i aplikacji. Platforma wspiera szeroką gamę standardów lokalizacyjnych (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS), a także nowoczesne funkcje zabezpieczeń i zarządzania energią. Obsługuje m.in. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 oraz LTE.

Snapdragon W5 Gen 2 ma zaspokoić potrzeby nawet bardziej wymagających użytkowników

Nowa platforma Snapdragon W5 Gen 2 została opracowana z myślą o coraz bardziej wymagających użytkownikach zegarków typu smart. Qualcomm pozostaje przy sprawdzonym procesie litograficznym 4 nm, ale wprowadza szereg usprawnień. Największym przełomem jest zastosowanie technologii Location Machine Learning 3.0, która pozwala na precyzyjne określenie położenia nawet w gęsto zabudowanych miastach czy wąskich dolinach. W efekcie nawigacja w zegarku ma stać się dokładniejsza nawet o 50 proc. w porównaniu do poprzednich generacji.

Równolegle zmodernizowano architekturę energetyczną. Układy RF (Radio Frequency Front End) są teraz o 20 proc. mniejsze i bardziej energooszczędne, co w praktyce oznacza, że zegarki z chipami W5 Gen 2 będą działać dłużej na jednym ładowaniu, oczywiście bez kompromisów w kwestii wydajności czy funkcjonalności.

Snapdragon W5 Gen 2 + to znacznie więcej, niż się spodziewasz

Jeszcze bardziej zaawansowany wariant z plusem, czyli Snapdragon W5+ Gen 2, zyskał dodatkowy koprocesor wykonany w technologii 22 nm, który przejmuje obsługę wielu funkcji, gdy główny układ pozostaje w uśpieniu. Dzięki temu zegarek może działać w trybie Always On Display, nie drenując przy tym akumulatora. Obsługiwane są m.in. wyświetlacz, powiadomienia, sensory ruchu czy funkcje audio.

W5+ Gen 2 to również pierwszy na świecie chip dla wearables obsługujący NB-NTN, czyli komunikację przez satelity. Użytkownicy smartwatchy wyposażonych w tę technologię będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości alarmowe nawet tam, gdzie brakuje zasięgu komórkowego i Wi-Fi. To rozwiązanie może okazać się istotne dla osób aktywnie spędzających czas w górach, na morzu czy poza szlakami.

Snapdragon W5+ Gen 2 może być wykorzystywany w kompaktowych konstrukcjach, umożliwiając tworzenie lżejszych, cieńszych i bardziej zaawansowanych zegarków, które spełnią oczekiwania zarówno entuzjastów sportu, jak i użytkowników poszukujących codziennego wsparcia technologicznego.

Jeśli producenci zegarków dobrze wykorzystają potencjał nowych układów, to już w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się wyraźnego skoku jakościowego w segmencie urządzeń ubieralnych.

Marcin Kusz 22.08.2025 07:00

