/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci

Qualcomm zaprezentował właśnie układy Snapdragon W5 Gen 2 i W5+ Gen 2 stworzone z myślą o smartwatchach. Producent deklaruje aż 50-proc. wzrost dokładności lokalizacji GPS, wsparcie dla łączności satelitarnej NB-NTN oraz zauważalne wydłużenie czasu pracy baterii.

Marcin Kusz
Smartwatche przyszłości coraz bliżej. Qualcomm z nowym układem dla każdego
REKLAMA

Układy W5 i W5+ Gen 2 zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z najnowszą wersją Wear OS. Dzięki temu mamy mieć pełne wsparcie dla nowoczesnych interfejsów i aplikacji. Platforma wspiera szeroką gamę standardów lokalizacyjnych (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS), a także nowoczesne funkcje zabezpieczeń i zarządzania energią. Obsługuje m.in. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 oraz LTE.

REKLAMA

Snapdragon W5 Gen 2 ma zaspokoić potrzeby nawet bardziej wymagających użytkowników

Nowa platforma Snapdragon W5 Gen 2 została opracowana z myślą o coraz bardziej wymagających użytkownikach zegarków typu smart. Qualcomm pozostaje przy sprawdzonym procesie litograficznym 4 nm, ale wprowadza szereg usprawnień. Największym przełomem jest zastosowanie technologii Location Machine Learning 3.0, która pozwala na precyzyjne określenie położenia nawet w gęsto zabudowanych miastach czy wąskich dolinach. W efekcie nawigacja w zegarku ma stać się dokładniejsza nawet o 50 proc. w porównaniu do poprzednich generacji.

Równolegle zmodernizowano architekturę energetyczną. Układy RF (Radio Frequency Front End) są teraz o 20 proc. mniejsze i bardziej energooszczędne, co w praktyce oznacza, że zegarki z chipami W5 Gen 2 będą działać dłużej na jednym ładowaniu, oczywiście bez kompromisów w kwestii wydajności czy funkcjonalności.

Snapdragon W5 Gen 2 + to znacznie więcej, niż się spodziewasz

Jeszcze bardziej zaawansowany wariant z plusem, czyli Snapdragon W5+ Gen 2, zyskał dodatkowy koprocesor wykonany w technologii 22 nm, który przejmuje obsługę wielu funkcji, gdy główny układ pozostaje w uśpieniu. Dzięki temu zegarek może działać w trybie Always On Display, nie drenując przy tym akumulatora. Obsługiwane są m.in. wyświetlacz, powiadomienia, sensory ruchu czy funkcje audio.

W5+ Gen 2 to również pierwszy na świecie chip dla wearables obsługujący NB-NTN, czyli komunikację przez satelity. Użytkownicy smartwatchy wyposażonych w tę technologię będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości alarmowe nawet tam, gdzie brakuje zasięgu komórkowego i Wi-Fi. To rozwiązanie może okazać się istotne dla osób aktywnie spędzających czas w górach, na morzu czy poza szlakami.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Snapdragon W5+ Gen 2 może być wykorzystywany w kompaktowych konstrukcjach, umożliwiając tworzenie lżejszych, cieńszych i bardziej zaawansowanych zegarków, które spełnią oczekiwania zarówno entuzjastów sportu, jak i użytkowników poszukujących codziennego wsparcia technologicznego.

Jeśli producenci zegarków dobrze wykorzystają potencjał nowych układów, to już w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się wyraźnego skoku jakościowego w segmencie urządzeń ubieralnych.

REKLAMA
Marcin Kusz
22.08.2025 07:00
Tagi: QualcommSmartwatchSnapdragon
Najnowsze
6:34
Czarna dziura śledziła dwie inne. Astronomowie są w szoku
Aktualizacja: 2025-08-22T06:34:00+02:00
6:23
Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC
Aktualizacja: 2025-08-22T06:23:00+02:00
6:12
Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki
Aktualizacja: 2025-08-22T06:12:00+02:00
6:01
Uczeń znalazł w Wiśle czaszkę. Należy do giganta sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-22T06:01:00+02:00
21:08
Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom
Aktualizacja: 2025-08-21T21:08:31+02:00
20:22
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie
Aktualizacja: 2025-08-21T20:22:31+02:00
19:21
Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa
Aktualizacja: 2025-08-21T19:21:04+02:00
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00
7:12
Leciałem Ryanairem i ostrzegam. Obsługa wpadła w szał mierzenia bagażu
Aktualizacja: 2025-08-21T07:12:43+02:00
7:00
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-21T07:00:00+02:00
6:13
Polska rakieta poleci w kosmos. Wiemy, co zabierze ze sobą Perun
Aktualizacja: 2025-08-21T06:13:00+02:00
6:09
Na kółkach przenieśli kościół, bo miejscowość się zapada. Ale szalona akcja
Aktualizacja: 2025-08-21T06:09:00+02:00
6:06
Odkryli nowy księżyc Urana. Ale maluszek
Aktualizacja: 2025-08-21T06:06:00+02:00
6:00
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
Aktualizacja: 2025-08-21T06:00:00+02:00
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
19:00
Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje
Aktualizacja: 2025-08-20T19:00:01+02:00
18:00
Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA