Dimensity 9500 konta Snapdragon 8 Elite 2: ta walka zachwieje Androidem

Z kolei jednostka NPU 9.0 w chipie MediaTeka ma osiągać wydajność do 100 TOPS, co uplasuje ją w ścisłej czołówce rynku. Chip będzie wspierał Arm Scalable Matrix Extension. Pozwoli to przyspieszyć obliczenia w modelach AI. Snapdragon 8 Elite 2 również ma oferować ray tracing i bardzo wysoką moc AI, ale na razie Qualcomm nie ujawnia szczegółowych danych dotyczących NPU ani GPU.