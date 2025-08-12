Niektórzy mówią wprost. Pomysł Microsoftu to... idiotyzm

Ładowanie...

Zdaniem programistów KDE przycisk Copilot jest symptomem szerszego problemu: wpychania użytkownikom rozwiązań, które służą korporacyjnym celom, a nie ich wygodzie. W otwartym i elastycznym świecie Linuksa takie coś to niemal herezja - stąd niewybredne komentarze w oficjalnym komunikacje od mimo wszystko poważnego i poważanego środowiska.

Dlaczego klucz Copilot denerwuje?

Na pierwszym miejscu krytyków znajduje się fakt, że przycisk ten zajmuje miejsce funkcjonalnych klawiszy, np. prawego Ctrl czy Menu. Bez zmiany przyzwyczajeń łatwo niechcący wywołać okno asystenta zamiast oczekiwanej funkcji. Na dodatek największy sens ów przycisk ma w systemie Windows z preinstalowaną aplikacją Copilot. Na innych, w tym na Linuksie, głównie przeszkadza.

Zespół KDE, zamiast tylko narzekać, poszedł o krok dalej i w ramach KDE Frameworks 6.18 wprowadził możliwość rozpoznawania klawisza Copilot w ustawieniach systemowych. W mającej być niebawem wydanej Plasmie 6.5 użytkownicy będą mogli zmapować ten przycisk na dowolne skróty klawiszowe lub uruchamianie programów - od terminala, przez menedżera okien, aż po ulubiony odtwarzacz muzyki. Oczywiście tylko na systemach z KDE, a więc w praktyce głównie na Linuksie. Deklarowana data premiery Plasmy 6.5 to 9 września.

Plasma 6.5 wprowadzi też wygodne przełączniki w wybranych ustawieniach

Na dziś w systemie Windows 11 możliwe są trzy wybory. Użytkownik może pozostawić domyślną funkcję przycisku Copilot - uruchamianie aplikacji Copilot - lub zmienić jego funkcję na uruchamianie systemowej wyszukiwarki. Trzeci wybór to możliwość wskazania innej niż Copilot aplikacji asystenta AI - w tym Microsoft 365 Copilot. Nie można mu jednak z poziomu interfejsu Windowsa przypisać dowolnej innej funkcji czy powiązać go z innym rodzajem aplikacji.

Maciej Gajewski 12.08.2025 07:00

