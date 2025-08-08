Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"

Ładowanie...

W świecie laptopów ultraprzenośnych coraz trudniej o urządzenie, które naprawdę wyróżni się z tłumu. Surface Laptop 13" jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy można stworzyć komputer, który będzie równie kompaktowy co MacBook Air, ale oferujący coś więcej niż tylko kopię sprawdzonej formuły? Odpowiedź brzmi: tak, ale...

Pierwsze tak - fenomenalny czas pracy baterii i mobilność

Surface Laptop 13 cali

Jeśli mam wskazać jedną cechę, która najbardziej utkwiła mi w pamięci podczas testów Surface Laptopa 13", to bez wątpienia jest nią akumulator. Microsoft obiecywał do 23 godz. lokalnego odtwarzania wideo i do 16 godzin aktywnego użytkowania - i choć takie marketingowe liczby zazwyczaj traktuję z przymrużeniem oka, tym razem rzeczywistość okazała się zaskakująco bliska obietnicom.

W rzeczywistych testach laptop osiągnął ponad 21 godz. odtwarzania wideo, co stawia go w czołówce najwydajniejszych energetycznie urządzeń na rynku. To wynik lepszy niż MacBook Air M4. Podczas typowej pracy biurowej - przeglądanie Internetu, Microsoft 365, spotkania wideo, odtwarzanie muzyki - spokojnie można liczyć na 12-14 godzin pracy, co oznacza, że ładowarka może zostać w domu nawet podczas dłuższych wyjazdów służbowych.

Surface Laptop 13 cali

Druga strona medalu mobilności to oczywiście wymiary i waga. Surface Laptop 13" waży zaledwie 1,22 kg przy grubości 15,6 mm, co czyni go jednym z najlżejszych laptopów w swojej klasie. Te 1,22 kg to różnica, którą czuje się w plecaku czy torbie - szczególnie podczas długich podróży czy konferencji, gdzie każdy gram ma znaczenie.

Aluminiowa obudowa zachowuje charakterystyczny dla Surface'ów minimalizm, ale tym razem Microsoft pokusił się o więcej opcji kolorystycznych. Do standardowej platynowej wersji dołączyły Violet i Ocean - pastelowe odcienie, które nadają laptopowi subtelnej elegancji bez popadania w kiczowatość. To może wydawać się drobiazgiem, ale w świecie zdominowanym przez szare i srebrne laptopy odrobina koloru robi różnicę.

Drugie tak - niezawodna konstrukcja

Surface Laptop 13 cali

Microsoft od lat słynie z najwyższej jakości wykonania swoich urządzeń Surface, i Laptop 13" nie jest wyjątkiem. Aluminiowa obudowa zachwyca precyzją wykonania - nie ma tu mowy o żadnych nierównościach, ostrych krawędziach czy luźnych elementach. Laptop sprawia wrażenie monolitu, co w pozytywnym sensie przekłada się na poczucie jakości i trwałości.

Jedynym minusem konstrukcyjnym jest to, co niektórzy użytkownicy określają jako trudność w otwieraniu. Microsoft dbając o czyste linie designu, nie przewidział żadnego wcięcia czy wypustki ułatwiającej podniesienie pokrywy. To kosmetyczny problem, który w codziennym użytkowaniu szybko schodzi na dalszy plan, ale pierwsze kontakty z urządzeniem mogą być nieco frustrujące.

Klawiatura w Surface Laptop 13" to majstersztyk ergonomii. Klawisze oferują optymalny skok 1,3 mm, są szeroko rozstawione i reagują z precyzyjną responsywnością. Po kilku dniach pracy można śmiało stwierdzić, że to jedna z lepszych klawiatur w segmencie ultraprzenośnych PC.

Podświetlenie klawiatury jest równomierne i dobrze widoczne w różnych warunkach oświetleniowych. Układ klawiszy jest klasyczny, bez żadnych dziwacznych skrótów czy niestandardowych rozmiarów - to dla osoby dużo piszącej błogosławieństwo.

Surface Laptop 13 cali

Touchpad z kolei, choć nie jest haptyczny jak w droższych modelach Surface Laptop 7, nadrabia responsywnością i precyzją. Jest wystarczająco duży, gładki i obsługuje wszystkie standardowe gesty Windows 11. Jedyne, czego można mu zarzucić, to lekki diving board effect - dolna część touchpada naciska się łatwiej niż górna, ale to problem, który dotyka większość tradycyjnych gładzików.

Trzecie tak: Copilot+ i funkcje AI, które faktycznie działają

Sercem Surface Laptopa 13" jest 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100). To układ, który wywodzi się z mobilnego świata, ale w laptopie sprawuje się zaskakująco dobrze. W codziennej pracy biurowej - Microsoft 365, przeglądanie Internetu, obsługa kilkunastu kart przeglądarki jednocześnie - nie odczuwa się żadnych ograniczeń wydajności.

Surface Laptop 13 cali

System operacyjny i aplikacje uruchamiają się błyskawicznie. Windows 11 działa płynnie, a funkcje takie jak Windows Hello czy szybkie wybudzanie z trybu uśpienia działają bez zarzutu.

NPU Qualcomm Hexagon o mocy 45 TOPS to nie tylko liczba w specyfikacji - to rzeczywiste narzędzie, które wnosi wartość do codziennego użytkowania. Funkcje takie jak automatyczne kadrowanie podczas wideokonferencji, redukcja szumów tła czy lokalne przetwarzanie zapytań AI działają płynnie i bez opóźnień.

Szczególnie przydatne okazują się funkcje Windows Studio Effects, które znacząco poprawiają jakość wideokonferencji. Automatyczne śledzenie twarzy, rozmazywanie tła czy poprawa oświetlenia działają w czasie rzeczywistym, nie obciążając przy tym procesora głównego. Bardzo użyteczna jest też funkcja Click To Do AI w Windowsie.

Jedno stanowcze nie - ograniczenia ekranu i kompatybilności

Tu dochodzimy do największego problemu Surface Laptopa 13" - ekranu. O ile jakość obrazu jest w porządku - 13-calowy panel IPS o rozdzielczości 1920×1280 pikseli zapewnia przyzwoitą ostrość i dobre kąty widzenia - to brak kluczowych funkcji boli szczególnie w kontekście ceny.

Po pierwsze brak obsługi HDR. W czasach, gdy nawet telefony oferują HDR10+, laptop za 4000-5000 złotych bez tej funkcji to anachronizm. Po drugie częstotliwość odświeżania ograniczona do 60 Hz, podczas gdy Surface Laptop 7 (13,8") oferuje 120 Hz w podobnej cenie. To szczególnie irytujące, biorąc pod uwagę, że Surface Pro 12" ma 90 Hz.

Surface Laptop 13 cali

Surface Laptop 13 cali

Maksymalna jasność 400 nitów to też nie jest szczyt możliwości - wystarcza do pracy w pomieszczeniach, ale podczas pracy na zewnątrz przy słonecznej pogodzie może być problem. W tej klasie cenowej konkurencja oferuje często 500+ nitów.

Drugi poważny problem to kompatybilność aplikacji. Choć emulator Prism działa zaskakująco dobrze tak nadal napotkamy sytuacje, w których aplikacja po prostu nie chce się uruchomić lub działa znacząco wolniej niż powinna. Dotyczy to szczególnie gier wideo i profesjonalnego oprogramowania, które wymaga instalacji własnych sterowników wirtualnych urządzeń. Choć na tym problemy w zasadzie się kończa.

Pozostałe zalety i wady

Co jeszcze przemawia za:

W większości scenariuszy laptop pozostaje całkowicie cichy. Wentylator uruchamia się tylko podczas bardzo intensywnych zadań.

Obsługa Power Delivery przez USB-C oznacza, że można ładować laptop praktycznie dowolną ładowarką o mocy minimum 60W.

Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 to najnowsze standardy, gwarantujące szybkie i stabilne połączenia.

Microsoft Pluton TPM 2.0 i Windows Hello przez odcisk palca to solidne zabezpieczenia.

Problemy, które należy znać:

Microsoft postanowił nie dołączać ładowarki do urządzenia, co przy tej cenie jest zwyczajnie bezczelne.

Tylko 2×USB-C, 1×USB-A i gniazdo słuchawkowe. Brak HDMI czy DisplayPort może być problematyczny.

W przeciwieństwie do droższych modeli brak kamery IR oznacza brak Windows Hello przez rozpoznawanie twarzy.

Surface Laptop 7 (13,8") często kosztuje podobnie lub nawet mniej, oferując przy tym lepszy ekran i więcej mocy.

Dla kogo ten laptop?

Surface Laptop 13 cali to urządzenie pełne paradoksów. Z jednej strony zachwycające czasem pracy baterii, jakością wykonania i kulturą pracy. Z drugiej - ograniczenia kompatybilności i przeciętny ekran mogą być dealbreakerami dla wielu użytkowników.

Ten laptop kupisz, jeśli:

Mobilność i czas pracy baterii są dla ciebie najważniejsze;

Pracujesz głównie w Microsoft 365, przeglądarkach i popularnych aplikacjach;

Cenisz sobie elegancką konstrukcję i minimalistyczny design.

Tego laptopa nie kupisz, jeśli:

Grasz w gry lub używasz specyficznego oprogramowania profesjonalnego działającego tylko na popularnych układach x64 od Intela i AMD;

Potrzebujesz ekranu o wysokiej jakości (HDR, 120Hz);

Budżet pozwala na Surface Laptop 7 (13,8"), który oferuje więcej za podobne pieniądze.

Surface Laptop 13" to ambitna propozycja, która pokazuje potencjał chipsetów Snapdragon w ekosystemie Windows. To jednak nadal pionier, a pionierzy zawsze płacą cenę za bycie pierwszymi. Jeśli szukacie niezawodnego, mobilnego laptopa do pracy biurowej i jesteście gotowi na niewielkie kompromisy, to może być strzał w dziesiątkę. Jeśli jednak potrzebujecie uniwersalności i pełnej kompatybilności, lepiej poszukać czegoś innego. Przy wszystkich zastrzeżeniach jedno trzeba Microsoftowi przyznać - Surface Laptop 13" to krok w dobrą stronę. Krok, który pokazuje, dokąd zmierza przyszłość mobilnych komputerów. I ta przyszłość może być naprawdę obiecująca.

08.08.2025

