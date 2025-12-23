Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rosja szykuje broń na Starlinka. Skutki mogą być katastrofalne

Rosja pracuje nad nowym typem broni antysatelitarnej, której głównym celem mają być satelity sieci Starlink, systemu należącego do Elona Muska.

Bogdan Stech
Rosja pracuje nad nowym typem broni antysatelitarnej, której głównym celem mają być satelity sieci Starlink, systemu należącego do Elona Muska.
REKLAMA

Takie wnioski płyną z ocen wywiadowczych, na które powołała się agencja Associated Press. Według informacji pochodzących z wywiadów dwóch państw NATO, Rosja rozwija system oparty na tzw. technologii "area-effect" (efekt obszarowy).

W praktyce oznacza to broń, która nie niszczy pojedynczego satelity, lecz zanieczyszcza całe obszary orbity setkami tysięcy gęstych, metalowych kulek. Rozsiane na trasach orbitalnych Starlinka, miałyby one fizycznie uszkadzać satelity, prowadząc do ich awarii lub całkowitego zniszczenia.

REKLAMA

Wojna w kosmosie to nie teoria

Starlink działa na niskiej orbicie okołoziemskiej, na wysokości około 550 km. To stosunkowo zatłoczony rejon kosmosu, w którym poruszają się tysiące satelitów różnych państw i firm. Eksperci ostrzegają, że w przypadku użycia takiej broni, powstałe szczątki mogłyby rozprzestrzenić się daleko poza pierwotne orbity, tworząc efekt domina, którego nie da się zatrzymać.

Mielibyśmy wówczas do czynienia z tak zwanym syndromem Kesslera. Gdyby taki scenariusz stał się faktem, oznaczałoby to odcięcie ludzkości od orbity na dekady, a może nawet setki lat. Pisałem o tym ostatnio w tekście: Zegar zagłady tyka na orbicie. Jeden błąd dzieli nas od katastrofy.

Kosmiczny śmietnik, który spada na Ziemię

Uderzenie w kilka satelitów stworzyłoby kolejne tysiące odłamków, te z kolei uderzałyby w następne obiekty, prowadząc do kaskady, która mogłaby trwale zablokować dostęp do konkretnych pasów orbitalnych. Zamiast chirurgicznego uderzenia mielibyśmy do czyenienia z sytuacją, kiedy ktoś podpala cały las, żeby wykurzyć z niego jednego przeciwnika.

Na celowniku, choć pośrednim, znajdą się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) oraz chińska stacja Tiangong. Obie operują na niższych wysokościach i obie stałyby się zakładnikami rosyjskiej agresji wobec Muska.

To scenariusz, w którym rykoszetem dostają wszyscy. Specjaliści cytowani przez AP wskazują, że fragmenty zniszczonych satelitów oraz wystrzelone przez Rosję pociski ostatecznie zaczęłyby opadać w stronę atmosfery, zagrażając każdemu systemowi, który napotkają po drodze.

Więcej na Spider's Web:

Starlink ma znaczenie militarne

Zachodnie służby wywiadowcze nie mają wątpliwości co do potencjalnego celu rosyjskiego projektu. Chodzi o osłabienie przewagi Zachodu w przestrzeni kosmicznej, a w szczególności systemów takich jak Starlink, które odegrały kluczową rolę w komunikacji i dowodzeniu na ukraińskim polu walki.

REKLAMA

Rosyjscy urzędnicy już wcześniej ostrzegali, że komercyjne satelity wspierające ukraińskie siły zbrojne mogą stać się "legalnymi celami". To wyraźny sygnał, że Moskwa jest gotowa rozszerzyć konflikt poza Ziemię.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, stoimy u progu nowej ery, w której kosmos przestaje być sferą współpracy naukowej, a staje się dzikim zachodem.

REKLAMA
Bogdan Stech
23.12.2025 10:32
Tagi:
Najnowsze
9:53
Gdynia chce wozić ludzi nad miastem. Szanuję ten pomysł
Aktualizacja: 2025-12-23T09:53:14+01:00
9:00
Jaki monitor wybrać? Mam dwie propozycje dla małych i dużych stanowisk
Aktualizacja: 2025-12-23T09:00:39+01:00
8:38
PKP Intercity dokłada wagony na święta. Dobrze, bo będzie tłok
Aktualizacja: 2025-12-23T08:38:31+01:00
8:01
iPhone wreszcie przestaje faworyzować AirPodsy. Unio, dziękuję
Aktualizacja: 2025-12-23T08:01:18+01:00
6:51
Pokazali, jak faluje ciepło. Tego jeszcze nie widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-23T06:51:00+01:00
6:41
Pierwszy lot w kosmos na wózku. "Wymówki właśnie się skończyły"
Aktualizacja: 2025-12-23T06:41:00+01:00
6:31
Uruchamiają centrum antydronowe. Robi się naprawdę groźnie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:31:00+01:00
6:21
Koniec składania klocków na orbicie. Oto idealne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:21:00+01:00
6:11
Robotaksówki sparaliżowały miasto. Jedna awaria i wszystko się posypało
Aktualizacja: 2025-12-23T06:11:00+01:00
21:19
Polska szkoła w końcu dogania rzeczywistość. Patrzę na to z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-22T21:19:08+01:00
20:26
Bałtyckie wiatraki mogą przeciążyć sieć. Oto plan ratunku
Aktualizacja: 2025-12-22T20:26:25+01:00
19:40
Nie uwierzysz, która przeglądarka śledzi cię najbardziej. To nie Chrome
Aktualizacja: 2025-12-22T19:40:53+01:00
19:10
Zrobili kopię Spotify i puścili w sieć. Skala wycieku powala
Aktualizacja: 2025-12-22T19:10:43+01:00
18:02
Windows ze sprytną aktualizacją. Laptopy zauważalnie przyspieszą
Aktualizacja: 2025-12-22T18:02:40+01:00
17:07
Kosmiczne duchy nad Europą. Taki kadr trafia się raz w życiu
Aktualizacja: 2025-12-22T17:07:53+01:00
16:07
Obserwuję, jak Polacy kupują prezenty. Wygoda ma swoją cenę
Aktualizacja: 2025-12-22T16:07:57+01:00
14:53
Podniebne giganty dla Polski. Wreszcie mądry wybór dla F-35
Aktualizacja: 2025-12-22T14:53:45+01:00
13:49
Operator proponuje zwrot za fakturę? Tak chcą popsuć ci święta
Aktualizacja: 2025-12-22T13:49:56+01:00
12:49
Weszli z trupem do samolotu. A ty nie możesz przejść kontroli z butelką wody
Aktualizacja: 2025-12-22T12:49:41+01:00
12:15
Rządowa mapa miała pokazywać schrony. Działa fatalnie
Aktualizacja: 2025-12-22T12:15:55+01:00
12:00
Laptop czy handheld? Najlepszy wybór na święta
Aktualizacja: 2025-12-22T12:00:04+01:00
10:51
Tony jedzenia, miliony złotych w koszu. Święta to festiwal marnotrawstwa
Aktualizacja: 2025-12-22T10:51:28+01:00
10:19
Kometa 3I/Atlas to "kot z ogonem na czole". Łamie zasady
Aktualizacja: 2025-12-22T10:19:38+01:00
9:57
Polska chce zbudować gigafabrykę. Unia pokrzyżuje nam plany
Aktualizacja: 2025-12-22T09:57:11+01:00
8:52
Technologia zdrowego uśmiechu. Jak eksperci kształtują domową higienę jamy ustnej?
Aktualizacja: 2025-12-22T08:52:01+01:00
8:27
Koniec z bezsensownymi wizytami w PSZOK. Jest pomysł na zużyte ubrania
Aktualizacja: 2025-12-22T08:27:20+01:00
8:01
ChatGPT prześwietli twoje czaty. Mikołaj da prezent lub rózgę
Aktualizacja: 2025-12-22T08:01:12+01:00
7:52
Widziałem, jak składają twój następny telefon. Honor pokazał mi kulisy produkcji
Aktualizacja: 2025-12-22T07:52:35+01:00
6:13
Galaktyczny Pac‑Man? Nie, to ucieczka czarnej dziury
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:49+01:00
6:13
Nowy laptop Lenovo rodem z sci-fi. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:25+01:00
6:10
Panel ustawień ChatGPT. Pół świata czekało
Aktualizacja: 2025-12-22T06:10:00+01:00
6:00
Mars wraca na Ziemię w probówce. To my jesteśmy problemem
Aktualizacja: 2025-12-22T06:00:00+01:00
16:40
W kinie ustawiono TV i puszczono kasety. Czy znowu nie znaleźliśmy się w tym samym momencie?
Aktualizacja: 2025-12-21T16:40:00+01:00
16:30
Nie nagrałem najpiękniejszego momentu w tym roku. I trochę tego żałuję
Aktualizacja: 2025-12-21T16:30:00+01:00
16:20
Obok mnie leży prototyp telefonu przyszłości. Wszyscy będą naśladować
Aktualizacja: 2025-12-21T16:20:00+01:00
16:10
Polska buduje morskie potwory. Technologiczny majstersztyk właśnie nabiera kształtów
Aktualizacja: 2025-12-21T16:10:00+01:00
16:00
Szwecja przekaże nam okręt podwodny. To bilet wstępu do elity NATO
Aktualizacja: 2025-12-21T16:00:00+01:00
13:30
Drony, które nie muszą lądować. Przyszłość to laser
Aktualizacja: 2025-12-21T13:30:00+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas nie jest zainteresowana Ziemią. "Spóźniliśmy się na imprezę"
Aktualizacja: 2025-12-21T10:47:26+01:00
7:50
Kasy samoobsługowe miały sprawić, że wszystkim będzie lżej. Nie jest
Aktualizacja: 2025-12-21T07:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA