Polska żegna legendarny okręt. "To koniec zimnowojennej epoki"

Po 44 latach służby Marynarka Wojenna opuściła po raz ostatni biało-czerwoną banderę na ORP Gopło. Formalnie to koniec jednego trałowca, ale tak naprawdę to dużo więcej, bo pożegnanie okrętu, który należał do pokolenia budowanego w czasach zimnej wojny.

Marcin Kusz
Polska żegna legendarny okręt. "To koniec zimnowojennej epoki"
Gopło wszedł do służby 13 marca 1982 r. i od razu zyskał szczególny status. Był jednostką prototypową projektu 207D, później zmodernizowaną do standardu 207DM, a zarazem pierwszym z 17 okrętów tej rodziny, która przez lata stała się najliczniejszą serią w polskiej marynarce. Zbudowano go w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni jako trałowiec bazowy przeznaczony do poszukiwania i niszczenia min kontaktowych i niekontaktowych.

Okręty projektu 207 wyróżniały się budową małomagnetyczną, ważną w działaniach przeciwminowych, bo zmniejszała ryzyko aktywacji min reagujących na pole magnetyczne jednostki. W czasach, gdy Bałtyk był traktowany jako akwen potencjalnie gęsto nasycony zagrodami minowymi, taki typ okrętu nie był dodatkiem, lecz jednym z ważniejszych filarów morskiego bezpieczeństwa.

44 lata służby to więcej, niż tylko jubileusz

Tak długi czas pod banderą mówi sporo nie tylko o samym Gople, ale też o stanie polskiej floty. Okręt służył w 13 Dywizjonie Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, brał udział w ćwiczeniach krajowych i natowskich, a po modernizacji w latach 1996-1997 wrócił do linii jako jednostka dostosowana do dalszej eksploatacji.

To klasyczny przykład polskiej wojskowej praktyki: zamiast szybkiej wymiany całych generacji sprzętu – długie życie, remonty, modernizacje i utrzymywanie starszych platform tak długo, jak to możliwe.

Gopło jest więc też symbolem epoki, w której Marynarka Wojenna bardziej konserwowała odziedziczone zdolności, niż budowała zupełnie nowe. I właśnie dlatego jego odejście ma ciężar większy, niż zwykła ceremonia. To przypomnienie, jak długo polska flota opierała się na okrętach projektowanych w realiach, które dawno już się skończyły.

Bałtyk wcale nie przestał być morzem min

Łatwo uznać trałowce za relikt, bo na pierwszy plan częściej przebijają się dziś fregaty, okręty podwodne i rakiety przeciwokrętowe. Problem jednak w tym, że Bałtyk pozostaje jednym z tych akwenów, na których wojna minowa nadal ma ogromne znaczenie. Nasze morze jest stosunkowo płytkie, ciasne, pełne infrastruktury krytycznej i szlaków podejścia do portów. W takim środowisku miny nadal są jedną z najtańszych i najskuteczniejszych metod paraliżowania ruchu i blokowania manewru przeciwnika.

Właśnie dlatego odejście Gopła nie oznacza, że Polska przestaje potrzebować sił przeciwminowych. Wręcz przeciwnie – oznacza, że musi je mieć nowocześniejsze. I tutaj widać największą zmianę: zadania starszych trałowców stopniowo przejmują niszczyciele min typu Kormoran II, czyli jednostki z zupełnie innej generacji, budowane już pod współczesną filozofię walki z zagrożeniami minowymi. Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża mówił wprost, że obowiązki Gopła przejmują dziś nowocześniejsze okręty tej klasy.

Gopło schodzi a Kormorany wchodzą na pełnej

To właśnie ten kontrast najlepiej pokazuje, co naprawdę wydarzyło się 13 marca. Gopło reprezentował epokę trałowca, czyli okrętu, który sam wchodzi w zagrożony obszar i prowadzi działania przeciwminowe w sposób charakterystyczny dla starszych koncepcji operacyjnych. Kormoran II reprezentuje podejście nowocześniejsze: bardziej zaawansowane sensory, bardziej rozwinięte systemy walki i filozofię działania dostosowaną do współczesnego pola walki morskiej.

W segmencie walki minowej zmiana jest więc widoczna gołym okiem. Gopło odchodzi jako jednostka ważna historycznie, a jednocześnie jako okręt, którego następcy już naprawdę istnieją i wchodzą do linii. W polskich warunkach to wcale nie jest oczywisty scenariusz, dlatego ta ceremonia ma również wymiar rzadkiego, namacalnego przejścia od starego do nowego.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: 8 Flotylla Obrony Wybrzeża

Marcin Kusz
17.03.2026 06:04
