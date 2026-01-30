REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów

Portugalia szykuje okręt, którego dotąd nie miało żadne państwo Unii Europejskiej. Dronowiec ma jeszcze w tym roku wejść do służby jako pływający lotniskowiec dla dronów.

Marcin Kusz
Jeden dronowiec zamiast lotniskowca. Tani sposób na morską potęgę
REKLAMA

Klasyczne lotniskowce to symbol morskiej potęgi, ale także gigantyczne obciążenie dla budżetów. Jeden amerykański atomowy kolos potrafi kosztować kilkanaście miliardów dolarów, a nawet mniejsze jednostki pozostają poza zasięgiem większości krajów. Portugalia wybrała inną drogę. Zamiast utrzymywać flotę samolotów załogowych, inwestuje w platformę stworzoną od początku z myślą o systemach bezzałogowych.

Dronowiec to w praktyce okręt-matka dla dronów. Zamiast hangarów dla wielkich samolotów bojowych ma przestrzeń do obsługi bezzałogowców. Na pokładzie NRP D. João II znajdzie się miejsce na drony powietrzne startujące z płaskiego pokładu, jednostki nawodne patrolujące powierzchnię wody oraz roboty podwodne zdolne schodzić na duże głębokości. Taki okręt jest tańszy w budowie i utrzymaniu niż klasyczny lotniskowiec, a dla średniego państwa morskiego może oznaczać skok możliwości operacyjnych.

REKLAMA

Parametry, które robią wrażenie

Nowy okręt portugalskiej marynarki wojennej nosi imię króla Jana II, jednego z architektów dawnej potęgi morskiej kraju. Symbolika nie jest przypadkowa, bowiem Lizbona chce znów opierać swoją pozycję na morzu, tyle że w wersji na XXI w.

Dronowiec ma długość 107,6 m i prędkość dochodzącą do 15,5 węzła, co odpowiada mniej więcej 29 km/h na pełnym morzu. Załoga zasadnicza liczy 48 osób, ale konstrukcja przewiduje miejsce dla 42 dodatkowych specjalistów – naukowców, operatorów bezzałogowców, analityków danych. W sytuacjach kryzysowych okręt może tymczasowo przyjąć kolejne 100-200 osób, np. ewakuowanych z rejonu konfliktu czy klęski żywiołowej.

Szeroki pokład o długości około 94 m posłuży jako mini lotnisko dla dronów powietrznych, a także lądowisko dla średnich śmigłowców pokroju NH90 lub SH60. Konstrukcja jest przygotowana również na przyjęcie ciężkiego śmigłowca bazującego na lądzie, co zwiększa elastyczność w operacjach ratowniczych i logistycznych.

W środku przewidziano miejsce na 18 standardowych kontenerów, które mogą pełnić funkcję laboratoriów, modułów medycznych (w tym komór hiperbarycznych) czy zaplecza logistycznego. Do tego dochodzi przestrzeń na 18 lekkich pojazdów, w tym karetki pogotowia, oraz dziesięć łodzi ponad podstawowy zestaw wyposażenia okrętowego.

Kolejnym ważnym elementem jest dźwig o udźwigu 30 ton przy 14 m wysięgu, pozwalający na samodzielne wodowanie ciężkiego sprzętu z pokładu, oraz miejsce dla pojazdu ROV Luso, zdalnie sterowanego robota zdolnego zejść na głębokość nawet 6000 m. To oznacza możliwość pracy przy badaniu głębin, inspekcji kabli czy wraków tam, gdzie nurkowie nie mają szans dotrzeć.

To prawdziwy morski kameleon

NRP D. João II został zaprojektowany jako wielofunkcyjna platforma morska, co w praktyce oznacza maksymalną modułowość. Systemy pokładowe są ułożone tak, by można je było stosunkowo szybko demontować i zastępować innymi. Inżynierowie odpowiedzialni za projekt mówią wprost: w ciągu tygodnia okręt da się przestawić z konfiguracji badawczej na patrolową albo ratowniczą.

To podejście przypomina budowę z klocków: stały pozostaje kadłub, napęd i podstawowa infrastruktura, natomiast ładunek misji ulega wymianie. Kontenery mogą stać się laboratoriami oceanograficznymi, polową izbą przyjęć lub centrum analizy danych z czujników i dronów. Hangary można przeorganizować pod konkretny typ bezzałogowców, a przestrzeń na pokładzie – pod lądowanie śmigłowców lub rozstawienie dodatkowych anten i masztów.

Przeczytaj także:

Takie rozwiązanie wydłuża żywotność okrętu, bo łatwiej dopasować go do kolejnych generacji sprzętu. Pozwala także reagować na sytuację strategiczną – innego zestawu narzędzi wymaga misja badawcza na Atlantyku, innego wspieranie operacji NATO w rejonie wrażliwej infrastruktury krytycznej. Okręt ma być w pełni gotowy do służby już w drugiej połowie tego roku.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca: Marinha Portuguesa, AI

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
30.01.2026 16:43
Tagi: Drony wojskoweMarynarka WojennaUnia EuropejskaWojsko
Najnowsze
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
15:27
Szef cyberobrony USA nakarmił ChatGPT tajnymi danymi. "Przypadkowo"
Aktualizacja: 2026-01-29T15:27:21+01:00
14:56
Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Aktualizacja: 2026-01-29T14:56:14+01:00
14:24
Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2026-01-29T14:24:59+01:00
14:22
Najlepszy czytnik e-booków na Walentynki. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-29T14:22:55+01:00
12:59
Windows 11 dobija do miliarda. A tak go hejtujecie
Aktualizacja: 2026-01-29T12:59:38+01:00
12:30
Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"
Aktualizacja: 2026-01-29T12:30:52+01:00
11:34
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"
Aktualizacja: 2026-01-29T11:34:43+01:00
11:10
Możesz pomóc w obronie Ziemi. Trzeba patrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-01-29T11:10:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA