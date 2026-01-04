Ładowanie...

Nad wenezuelskim niebem, całkowicie niewykrywalny dla tamtejszych systemów obrony przeciwlotniczej, krążył RQ-170 Sentinel. To legendarny już duch, który dekadę temu brał udział w polowaniu na Osamę bin Ladena, a dziś udowodnił, że mimo upływu lat wciąż nie ma sobie równych w misjach o najwyższym stopniu ryzyka.

RQ-170 Sentinel jest tak tajny, że mimo wielu lat w służbie, armia USA opublikowała tylko jedno, niezbyt wyraźne zdjęcie tego drona (zdjęcie niżej).

RQ-170 Sentinel.

Ślad w Portoryko zdradził obecność drona

Choć Siły Powietrzne USA od lat starają się utrzymać działania floty dronów Sentinel w ścisłej tajemnicy, obecność maszyny w regionie nie umknęła uwadze pasjonatów lotnictwa. Lokalny spotter w Portoryko zarejestrował nagranie, na którym widać charakterystyczną sylwetkę latającego skrzydła powracającą do dawnej stacji marynarki wojennej Roosevelt Roads.

Nagranie to zobaczycie niżej w tekście i choć jest krtókie robie wrażenie.

To właśnie ten obiekt, znany obecnie jako lotnisko Jose Aponte de la Torre, stał się od września 2025 r. strategicznym centrum operacyjnym dla amerykańskich działań na Karaibach. Nagrania z bazy potwierdzają, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy doszło tam do bezprecedensowej koncentracji sił powietrznych i morskich, co było jasnym sygnałem przygotowań do uderzenia w struktury wenezuelskiego reżimu.

Projektanci z elitarnego oddziału Lockheed Martin, słynnego Skunk Works, stworzyli RQ-170 właśnie do takich zadań. To konstrukcja, która ma za zadanie prowadzić uporczywy nadzór nad celami o wysokiej wartości w głębi terytorium przeciwnika.

Sentinel nie jest klasycznym dronem uderzeniowym, to przede wszystkim potężne narzędzie wywiadowcze. Szacuje się, że cała flota tych maszyn liczy zaledwie od 20 do 30 egzemplarzy, co czyni każde ich użycie wydarzeniem o znaczeniu strategicznym. Fakt, że Pentagon zdecydował się wysłać co najmniej jedną, a prawdopodobnie dwie takie jednostki nad Wenezuelę, świadczy o tym, jak wielką wagę przykładano do precyzyjnego namierzenia dyktatora.

RQ-170 jest używany przez 432. Skrzydło Dowództwa Sił Powietrznych w bazie Creech Air Force Base w stanie Nevada oraz przez 30. Eskadrę Rozpoznawczą w Tonopah Test Range w stanie Nevada.

Technologia, która widzi wszystko

Choć RQ-170 to konstrukcja mająca już co najmniej 20 lat, jej możliwości wciąż budzą respekt. Nie jest to może najnowocześniejsza maszynu typu stealth w amerykańskim arsenale, ale jego obniżona sygnatura radarowa wystarczyła, by przeniknąć przez gęstą sieć radarów chroniących Maduro.

Kluczem do sukcesu był zestaw czujników, w skład którego wchodzi radar AESA z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym oraz systemy obrazowania SAR. Dzięki nim operatorzy mogli obserwować ruchy celu w czasie rzeczywistym, niezależnie od warunków pogodowych czy pory dnia, tworząc tak zwany wzorzec życia dyktatora i jego ochrony.

Tak ma wyglądać RQ-170.

Dron krążący na dużej wysokości był w stanie dostarczyć cyfrowy obraz terenu z centymetrową dokładnością, wykrywając nawet najmniejsze zmiany w rutynie ochrony Maduro. To właśnie te dane pozwoliły na ustalenie idealnego momentu do ataku.

Co więcej, Sentinel służył jako latający przekaźnik komunikacyjny i oko dla dowództwa. Podczas gdy jednostki specjalne infiltrowały rezydencję, obraz z kamer na żywo trafiał bezpośrednio na biurko prezydenta Donalda Trumpa i najwyższych dowódców w Waszyngtonie.

To ten sam model działania, który zastosowano w 2011 r. w pakistańskim Abbottabadzie, gdzie Sentinel patrzył na ręce żołnierzom likwidującym lidera Al-Kaidy.

Strategia prosto z podręcznika polowania na Bin Ladena

Podobieństwa do operacji przeciwko Bin Ladenowi nie kończą się na wykorzystaniu tego samego modelu drona. Planowanie ujęcia Maduro było procesem niezwykle drobiazgowym, obejmującym między innymi budowę pełnowymiarowej makiety kryjówki dyktatora, na której siły specjalne ćwiczyły każdy krok przed ostatecznym uderzeniem.

W przygotowania zaangażowana była również CIA, której agenci przeniknęli do bliskiego otoczenia reżimu, by zdobyć informacje niemożliwe do pozyskania drogą elektroniczną. RQ-170 był spoiwem tych wszystkich działań i łączył dane wywiadu ludzkiego z nowoczesną technologią obrazowania.

Dzisiejsza operacja pokazuje, że w erze nowoczesnych konfliktów informacja jest równie ważna, co siła ognia. Wykorzystanie Sentinela, maszyny rzadkiej i drogiej w eksploatacji, podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych w zakończeniu rządów Maduro.

Choć oficjalnie Pentagon milczy na temat szczegółów technicznych drona, jego obecność nad Wenezuelą jest jasnym dowodem na to, że nawet po dwóch dekadach od powstania, RQ-170 pozostaje najskuteczniejszym narzędziem do cichej obserwacji najbardziej strzeżonych ludzi na świecie.

Bogdan Stech 04.01.2026 10:27

