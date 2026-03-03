Smartfon z prawdziwymi neonami. Ma gaz w obudowie i mówią, że to bezpieczne

Ładowanie...

Firmy produkujące telefony z Chin starają się wyróżnić na tle konkurencji. Wystarczy spojrzeć na propozycje marki Honor, która zrobiła model z wysuwanym okiem. Inni tworzą modele z doczepianymi aparatami. Tecno znany z tanich telefonów pokazał dwa ciekawe urządzenia z tylnymi panelami zmieniającymi kolor.

Tecno Pova Neon - smartfon z prawdziwymi neonami

Pomysł udziwnienia smartfona za pomocą pasków LED na tylnym panelu ma już wiele lat. LED-y w nowoczesnej elektronice użytkowej są wyjątkowo powszechne - to tanie, sprawdzone i energooszczędne rozwiązania. Dawniej do oświetlenia wykorzystywało się neony bazujące na gazie i energii elektrycznej.

Tecno postanowiło wrócić do tego rozwiązania i w swoim smartfonie Pova Neon zaimplementowali prawdziwe oświetlenie neonowe. Nie jest to technika mająca na celu tworzenie pozorów świecącego gazu. Producent uważa, że sprzęt faktycznie bazuje na "technologii oświetlania z wykorzystaniem jonizowanego gazu obojętnego" i pozwala uzyskać efekt świecenia.

Neonowe oświetlenie zostało zaimplementowane w tylnym panelu urządzenia, jako niebieski element dopasowany do stylistyki wyspy na aparaty. Świecący gaz w obudowie telefonu może nie wygląda na dobry pomysł, ale neon jest obojętnym gazem - nie reaguje z innymi związkami. Nie jest też łatwopalny oraz toksyczny dla człowieka.

Produkcja takiego telefonu z pewnością nie była tania. Za to Tecno, a szczególnie serią Pova, pozycjonuje się jako twórca sprzętu z niższej półki cenowej. Trudno powiedzieć czy klienci chętnie dopłacaliby za funkcje świecenia, która w dzień będzie kompletnie niewidoczna, a w nocy mogłaby przeszkadzać.

Pamiętajmy, że to tylko prototyp pokazany na targach MWC, na których producenci prezentują mnóstwo testowych technologii. Osobiście nie oczekuję, aby sprzęt trafił do regularnej sprzedaży. Jest jednak drugi również ciekawy model, ponieważ dynamicznie zmienia kolory obudowy.

Tecno AI EInk zmienia kolory tylnego panelu

Tecno stworzyło model Tecno Camon z technologią AI EInk z kolorowym, elektronicznym atramentem na tylnym panelu. Rozwiązanie pozwala zmienić barwę urządzenia na dowolną - niebieską, różową, zieloną czy pomarańczową.

Panel tylny domyślnie ma białą kolorystkę, lecz zmiana barwy powoduje dostosowanie większej części urządzenia. Wygląda to naprawdę ciekawie i jest rozwiązaniem na odwieczny problem wyboru koloru telefonu podczas zakupu. Mam nadzieję, że taka technologia trafi do dostępnych w regularnej sprzedaży smartfonów.

Albert Żurek 03.03.2026 06:45

