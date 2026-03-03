Nowych Ryzenów AI nie kupisz w pudełku. AMD wkurzy entuzjastów

Ładowanie...

To istotny moment - po raz pierwszy w historii na rynku pojawią się procesory dla komputerów stacjonarnych z certyfikacją Microsoft Copilot+, a więc takie, które spełniają minimalne wymagania Microsoftu odnośnie lokalnego przetwarzania zadań AI. Czy to powód do ekscytacji? I tak, i nie. Bo choć sama idea jest kusząca, to diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.

Gorgon Point ląduje na AM5

Desktopowe Ryzeny AI 400 noszą kodową nazwę „Gorgon Point" i są, mówiąc wprost, mobilnymi chipami przeniesionymi na platformę AM5. Krzem jest identyczny jak w laptopowych odpowiednikach - te same rdzenie Zen 5, ta sama grafika RDNA 3.5, ten sam NPU XDNA 2. Różnica polega na formie: zamiast gniazda FP8 na płycie laptopa mamy tutaj klasyczny socket AM5, a zamiast mobilnych limitów mocy - nieco swobodniejsze 65 W (warianty z sufiksem „G") lub 35 W (warianty „GE" dla małych obudów i mini PC).

AMD przygotowało w sumie trzy bazowe chipy, z których każdy istnieje w wersji 65 W i 35 W, a także w odmianach konsumenckiej i PRO - co daje łącznie dwanaście pozycji w katalogu. Brzmi imponująco dopóki nie zorientujemy się, że realnie mamy do czynienia z zaledwie trzema konfiguracjami.

Co siedzi pod maską

Ryzen AI 400 dla komputerów stacjonarnych - oferta

Na szczycie oferty stoi Ryzen AI 7 450G (i jego 35-watowy odpowiednik 450GE) z ośmioma rdzeniami Zen 5, szesnastoma wątkami i zegarem boost sięgającym 5,1 GHz. Układ dysponuje 24 MB cache i grafiką Radeon 860M z ośmioma jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5.

Poniżej znalazły się dwa sześciordzeniowe modele. Ryzen AI 5 440G oferuje boost do 4,8 GHz i 22 MB cache, natomiast Ryzen AI 5 435G to 4,5 GHz i 14 MB cache. Oba korzystają z grafiki Radeon 840M z czterema jednostkami obliczeniowymi. Wszystkie chipy mają wspólny mianownik w postaci NPU XDNA 2 o mocy obliczeniowej 50 TOPS - wystarczającej do uzyskania certyfikatu Copilot+ (Microsoft wymaga minimum 40 TOPS).

Warto tu zauważyć pewien kontekst: mobilna seria Ryzen AI 400 sięga znacznie wyżej. Sztandarowy Ryzen AI 9 HX 475 to aż dwanaście rdzeni, dwadzieścia cztery wątki, szesnaście jednostek graficznych RDNA 3.5 (Radeon 890M) i 60 TOPS z NPU. Na desktopie AMD zdecydowało się wypuścić na razie wyłącznie dolną część gamy - co czyni ten debiut raczej ostrożnym niż triumfalnym.

Następca Ryzena 8000G - i to poważny skok

Desktopowe Ryzeny AI 400 to bezpośredni następcy serii Ryzen 8000G z 2024 r., która była pierwszą próbą AMD przyniesienia zintegrowanej grafiki nowej generacji i NPU na platformę AM5. Różnice między generacjami są znaczące.

Przede wszystkim mamy przeskok z architektury Zen 4 na Zen 5 po stronie CPU, z RDNA 3 na RDNA 3.5 po stronie grafiki, a z XDNA 1 na XDNA 2 po stronie NPU. Ten ostatni element to największa rewolucja: Ryzen 8000G oferował góra 16 TOPS z NPU, a nowe chipy – wspomniane wcześniej 50 TOPS.

Jest jednak pewien paradoks dotyczący grafiki. Najwyższy model Ryzen 8000G - Ryzen 7 8700G - dysponował dwunastoma jednostkami obliczeniowymi Radeon 780M (RDNA 3). Tymczasem nowy topowy Ryzen AI 7 450G ma „zaledwie" osiem jednostek Radeon 860M (RDNA 3.5). Architektura jest nowsza i wydajniejsza na jedno CU, ale mniejsza liczba jednostek może oznaczać, że przewaga w czystej wydajności graficznej nie będzie aż tak druzgocąca, jak mogłoby się wydawać w teorii. To będzie trzeba zweryfikować w benchmarkach.

Tylko OEM - i to jest ten haczyk

Być może najważniejsza informacja w całym ogłoszeniu: desktopowych Ryzenów AI 400 nie kupisz w pudełku. AMD nie planuje sprzedaży detalicznej tych procesorów - przynajmniej na razie będą dostępne wyłącznie w gotowych komputerach od partnerów OEM, takich jak HP i Lenovo. Data wejścia na rynek to drugi kwartał.

To poważne ograniczenie dla entuzjastów i budowniczych PC. Kto chciał złożyć kompaktowy komputer z AM5 i nowoczesnym APU do salonu czy biura będzie musiał kupić gotowca albo uzbroić się w cierpliwość. AMD tłumaczy to częściowo wymaganiami certyfikacji Copilot+, która wymaga m.in. minimum 16 GB RAM - a tego producent nie jest w stanie kontrolować w przypadku sprzedaży pudełkowej, gdzie klient sam kompletuje system.

Strategia „OEM first" nie jest zresztą dla AMD niczym nowym. Dokładnie tak samo firma postąpiła z desktopowymi APU Ryzen 4000 (Renoir) w 2020 r. - te też trafiły najpierw wyłącznie do komputerów OEM, a do sklepów dotarły z opóźnieniem. Historia lubi się powtarzać.

A co z Ryzenem 9000G?

Jeśli ktoś czekał na tradycyjnego następcę serii 8000G pod nazwą „Ryzen 9000G" - można przestać. AMD potwierdziło, że taki produkt nie powstanie. Seria Ryzen AI 400 to jedyna ścieżka aktualizacji dla desktopowych APU na AM5. Wcześniejsze spekulacje sugerowały, że 9000G mógłby być po prostu odświeżeniem 8000G, ale AMD wybrało inną drogę - i trzeba przyznać, że z perspektywy czystych specyfikacji jest to raczej dobra wiadomość. Lepiej dostać Zen 5 z prawdziwym NPU niż odgrzewany Zen 4.

PRO, czyli to samo, ale dla korporacji

Oprócz wariantów konsumenckich AMD pokazało też serię Ryzen AI PRO 400 - zarówno desktopową, jak i mobilną. Specyfikacje są identyczne, ale wersje PRO oferują dodatkowe funkcje zarządzania i bezpieczeństwa dedykowane działom IT w firmach. Mowa o rozszerzonych możliwościach zdalnego zarządzania, diagnostyki i przywracania systemów bez fizycznego dostępu do maszyny.

Po stronie mobilnej AMD rozszerza portfolio o stacje robocze - po raz pierwszy laptopy z procesorami Ryzen AI PRO 400 trafią do segmentu mobilnych stacji roboczych z walidacją ISV. Sztandaorowy Ryzen AI 9 HX PRO 470 ma być o 30 proc. szybszy w zadaniach wielowątkowych od konkurencyjnego Intela Core Ultra X7 358 - przynajmniej według testów AMD w Cinebench 2026 i Blenderze. Mobilne stacje robocze z tymi procesorami zapowiadają Dell, HP i Lenovo, również na drugi kwartał 2026.

AMD chwali się, że łącznie ponad 200 projektów komercyjnych będzie wykorzystywać chipy z serii PRO - wliczając w to zarówno laptopy, jak i desktopy.

Co to oznacza w praktyce

Ryzen AI 9 HX 470 (TDP 28 W) kontra Core Ultra 9 288V (TDP 30W) - według danych AMD

Desktopowe Ryzeny AI 400 to produkt o dość jasno zarysowanym profilu: kompaktowe komputery biurowe i mini PC z obsługą lokalnego AI, bez potrzeby montowania osobnej karty graficznej. Warianty 35W (GE) wydają się wręcz stworzone do zastosowań w urządzeniach o niewielkich gabarytach, modułach COM Express czy komputerach typu single-board. To naturalny rynek dla APU z porządną grafiką i NPU.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że AMD podeszło do desktopowego debiutu Ryzen AI 400 raczej ostrożnie. Maksymalnie osiem rdzeni, ograniczona grafika (osiem CU zamiast szesnastu dostępnych na laptopach), brak wariantów pudełkowych, brak benchmarków. Pytanie brzmi czy i kiedy AMD zdecyduje się rozbudować desktopową ofertę o mocniejsze warianty - a może nawet o wersje pudełkowe dla samodzielnych budowniczych.

Ryzeny AI 400 na desktopie to krok w dobrym kierunku. Platforma AM5 wreszcie doczeka się APU z architekturą Zen 5, nowoczesną grafiką RDNA 3.5 i poważnym NPU. Skok z 16 do 50 TOPS w jednej generacji to coś, co realnie zmienia pozycję tych chipów wobec wymagań Microsoftu i całego ekosystemu „AI PC". Jednocześnie ograniczenie do OEM, skromna oferta trzech konfiguracji i brak topowych wariantów z dwunastoma rdzeniami sprawiają, że to wciąż raczej rozgrzewka niż pełnoprawna premiera. Jeśli AMD dorzuci w przyszłości mocniejsze SKU i udostępni je w sprzedaży detalicznej - wtedy zrobi się naprawdę interesująco.

Maciej Gajewski 03.03.2026 06:23

