REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

NVIDIA ulepszy twój nowy laptop. Ma sprytny plan

NVIDIA ma sprytny plan na ulepszenie naszych komputerów mobilnych. Nie zrobi tego nową kartą graficzną, a procesorem. 

Albert Żurek
NVIDIA laptopy procesory
REKLAMA

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że gigant znany przede wszystkim z serii GeForce pracuje nad wejściem w rynek procesorów konsumenckich. Firma już poczyniła mnóstwo kroków, które umożliwią ten debiut - np. w ubiegłym roku wydała miniaturowy komputer stworzony do obliczeń AI z autorskim układem. Zwykli konsumenci poczują moc jeszcze w tym roku.

REKLAMA

NVIDIA czwartym poważnym graczem na rynku procesorów dla komputerów osobistych

Dotychczas w świecie PC (stacjonarnych komputerów i laptopów) obowiązywał duopol Intela oraz AMD. Przez wiele lat Intel dominował pod tym względem, lecz obecnie AMD jest pierwszym wyborem wśród konsumentów. Od niedawna - połowy 2024 r. - dostępne są też laptopy wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon X Elite, które uczyniły producenta czipów dla smartfonów trzecim poważnym graczem na rynku PC z Windowsem.

Jak Intel i AMD bazowali na architekturze X86, tak Qualcomm poszedł w stronę bardziej energooszczędnego ARM stosowanego w telefonach. Dzięki temu laptopy z systemem Windows działają znacznie dłużej na jednym ładowaniu w porównaniu z konkurencją. NVIDIA ma wybrać identyczną ścieżkę - również wykorzysta ARM i wprowadzi na rynek swój SoC.

Będzie to zatem układ obejmujący procesor, układ graficzny oraz wbudowaną pamięć operacyjną współdzieloną dla obu czipów. Celem najprawdopodobniej jest walka z Qualcommem, konkurencją wykorzystującą układy typu X86, a także Applem. Firma z Cupertino również wykorzystuje w swoich laptopach SoC z serii Apple M wyposażone w CPU, GPU oraz zunifikowaną pamięć.

Układy Apple charakteryzują się wysoką wydajnością i energooszczędnością. Firma nie musi stosować dwóch osobnych czipów: CPU oraz GPU, które konsumują znacznie więcej energii niż jeden SoC.

Czytaj też:

Mocne uderzenie w rynek laptopów już w 2026 r. 

Jak informuje The Wall Street Journal, NVIDIA planuje wejść w rynek procesorów dla komputerów osobistych jeszcze w tym roku. Nie podano dokładnego terminu - premiera może wydarzyć się w pierwszej połowie lub nawet pod koniec 2026 r. 

Ten sam raport ujawnia, że główni producenci laptopów tacy jak Lenovo czy Dell mają już dostęp do pierwszej generacji procesorów NVIDII i opracowują swoje komputery bazujące na tych jednostkach. Celem jest oczywiście stworzenie mobilnych komputerów, które przewyższą dotychczasowe jednostki energooszczędnością oraz wydajnością. Także pod względem mocy układu graficznego, w czym NVIDIA się specjalizuje.

REKLAMA

To dość nietypowy ruch ze strony giganta, ponieważ firma od kilku lat zaczęła bardziej stawiać na odbiorców o wielkiej skali. Skupiono się na układach stworzonych z myślą o sztucznej inteligencji, a konsumenckie rozwiązania zepchnięto na drugi plan. Wydanie procesorów dla typowego Kowalskiego oznacza chęć powrotu i rozszerzenia działalności w tym rynku.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.02.2026 14:14
Tagi: LaptopyNvidiaProcesory
Najnowsze
14:14
NVIDIA ulepszy twój nowy laptop. Ma sprytny plan
Aktualizacja: 2026-02-23T14:14:13+01:00
13:32
Oto darmowe AI w telefonie. Zrobi ci podcast w trzy kliki
Aktualizacja: 2026-02-23T13:32:46+01:00
13:28
Tyle czasu spędzasz przed telewizorem każdego dnia. Przerażające liczby
Aktualizacja: 2026-02-23T13:28:01+01:00
13:12
Amerykanie pochwalili się nową superbronią. W panice usunęli zdjęcia
Aktualizacja: 2026-02-23T13:12:55+01:00
12:39
Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo
Aktualizacja: 2026-02-23T12:39:18+01:00
11:31
Szef OpenAI dojeżdża sceptyków. "Musisz jeść 20 lat, nim będziesz mądry"
Aktualizacja: 2026-02-23T11:31:44+01:00
11:23
Heyah mówi narkah. Operator zwija subskrypcję, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-02-23T11:23:48+01:00
11:10
Nad mObywatelem zawisły czarne chmury. Jest komentarz ministerstwa
Aktualizacja: 2026-02-23T11:10:54+01:00
10:28
Lód pod Grenlandią wiruje jak stopiona skała. Ziemia igra z naszymi zmysłami
Aktualizacja: 2026-02-23T10:28:22+01:00
9:52
"Nie ma żadnego smogu". Wyszedłem z domu i poczułem kłamstwo w powietrzu
Aktualizacja: 2026-02-23T09:52:12+01:00
9:28
Wygońmy małpki do systemu kaucyjnego. "Najbardziej problematyczny odpad"
Aktualizacja: 2026-02-23T09:28:07+01:00
9:21
Bestsellerowy Hisense 58 cali za 1799 zł. Ależ mamy teraz dobre okazje na TV
Aktualizacja: 2026-02-23T09:21:29+01:00
8:01
Galaxy S26 Ultra trafił w ręce youtubera. Pokazał, jak działa najlepsza nowość
Aktualizacja: 2026-02-23T08:01:00+01:00
7:00
Nowe słowo dla Samsunga. Będziesz je krzyczeć do Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-23T07:00:00+01:00
6:23
Oto czerwony iPhone 18 Pro. Apple wraca do dawnej strategii
Aktualizacja: 2026-02-23T06:23:50+01:00
6:20
Kosmiczny parasol Ziemi ma dziury. NASA: Pomóż nam je znaleźć
Aktualizacja: 2026-02-23T06:20:28+01:00
6:15
Lodowata superziemia. Wygląda jak nasza, choć to pułapka
Aktualizacja: 2026-02-23T06:15:00+01:00
6:00
Elektrośmieci zalewają Europę. Ale Bruksela ma plan...
Aktualizacja: 2026-02-23T06:00:00+01:00
16:20
Zabraniają rozmawiać, bo chcą zamienić nas w roboty? Dzięki temu staniemy się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2026-02-22T16:20:00+01:00
16:10
Pamiętacie modę na rezygnowanie z telewizora? Coś mi przypomina
Aktualizacja: 2026-02-22T16:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA