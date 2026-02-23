NVIDIA ulepszy twój nowy laptop. Ma sprytny plan

Ładowanie...

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że gigant znany przede wszystkim z serii GeForce pracuje nad wejściem w rynek procesorów konsumenckich. Firma już poczyniła mnóstwo kroków, które umożliwią ten debiut - np. w ubiegłym roku wydała miniaturowy komputer stworzony do obliczeń AI z autorskim układem. Zwykli konsumenci poczują moc jeszcze w tym roku.

NVIDIA czwartym poważnym graczem na rynku procesorów dla komputerów osobistych

Dotychczas w świecie PC (stacjonarnych komputerów i laptopów) obowiązywał duopol Intela oraz AMD. Przez wiele lat Intel dominował pod tym względem, lecz obecnie AMD jest pierwszym wyborem wśród konsumentów. Od niedawna - połowy 2024 r. - dostępne są też laptopy wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon X Elite, które uczyniły producenta czipów dla smartfonów trzecim poważnym graczem na rynku PC z Windowsem.

Jak Intel i AMD bazowali na architekturze X86, tak Qualcomm poszedł w stronę bardziej energooszczędnego ARM stosowanego w telefonach. Dzięki temu laptopy z systemem Windows działają znacznie dłużej na jednym ładowaniu w porównaniu z konkurencją. NVIDIA ma wybrać identyczną ścieżkę - również wykorzysta ARM i wprowadzi na rynek swój SoC.

Będzie to zatem układ obejmujący procesor, układ graficzny oraz wbudowaną pamięć operacyjną współdzieloną dla obu czipów. Celem najprawdopodobniej jest walka z Qualcommem, konkurencją wykorzystującą układy typu X86, a także Applem. Firma z Cupertino również wykorzystuje w swoich laptopach SoC z serii Apple M wyposażone w CPU, GPU oraz zunifikowaną pamięć.

Układy Apple charakteryzują się wysoką wydajnością i energooszczędnością. Firma nie musi stosować dwóch osobnych czipów: CPU oraz GPU, które konsumują znacznie więcej energii niż jeden SoC.

Mocne uderzenie w rynek laptopów już w 2026 r.

Jak informuje The Wall Street Journal, NVIDIA planuje wejść w rynek procesorów dla komputerów osobistych jeszcze w tym roku. Nie podano dokładnego terminu - premiera może wydarzyć się w pierwszej połowie lub nawet pod koniec 2026 r.

Ten sam raport ujawnia, że główni producenci laptopów tacy jak Lenovo czy Dell mają już dostęp do pierwszej generacji procesorów NVIDII i opracowują swoje komputery bazujące na tych jednostkach. Celem jest oczywiście stworzenie mobilnych komputerów, które przewyższą dotychczasowe jednostki energooszczędnością oraz wydajnością. Także pod względem mocy układu graficznego, w czym NVIDIA się specjalizuje.

To dość nietypowy ruch ze strony giganta, ponieważ firma od kilku lat zaczęła bardziej stawiać na odbiorców o wielkiej skali. Skupiono się na układach stworzonych z myślą o sztucznej inteligencji, a konsumenckie rozwiązania zepchnięto na drugi plan. Wydanie procesorów dla typowego Kowalskiego oznacza chęć powrotu i rozszerzenia działalności w tym rynku.

Albert Żurek 23.02.2026 14:14

