Android na komputery uderzy w Windowsa. Wyciekło, ile poczekamy

Już w minionym roku Google zapowiedział, że nowy system dla PC będzie dostępny już w 2026 r. Dokumenty opublikowane przez amerykański sąd ujawniły, że faktycznie pierwsze wersje pojawią się jeszcze w tym roku, natomiast w praktyce będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej. Pojawienie się pełnej wersji to kwestia kilku lat.

Android na komputery później niż myśleliśmy. Google ujawnia termin

Dokumenty sądowe potwierdzają, że Google udostępni Aluminium OS pod koniec 2026 r., jednak na początku z systemu skorzystają "zaufani testerzy komercyjni". Najprawdopodobniej oznacza to, że system początkowo będzie mocno ograniczony pod względem dostępności. Pełna wersja natomiast jest spodziewana dopiero od 2028 r.

Google jednak obecnie nie potwierdza tych terminów, więc trudno powiedzieć, czy plany wciąż są aktualne. Mimo wszystko daty bazują na dokumentach, które wykorzystano w sądzie w związku ze sprawą antymonopolową. Tą samą, która swojego czasu wymuszała na Google’u sprzedaż Chrome’a. Pamiętajmy jednak, że producenci sprzętu i oprogramowania często zmieniają harmonogramy wydawnicze.

Informacje zawarte w dokumentach sądowych jednocześnie potwierdzają, że obecny ChromeOS umiera. Dotychczasowy system wykorzystywany nie zniknie zaraz po pojawieniu się Aluminium OS. Wycofanie wcześniejszego oprogramowanie będzie stopniowe i według nowych doniesień potrwa aż do 2034 r. Jeśli pełnoprawny Android na komputery zostanie wprowadzony w 2028 r., na przeniesienie na nowy system będziemy mieli aż sześć lat.

Należy podkreślić, że w Polsce Chromebooki są traktowane jako bardzo tanie laptopy wybierane zamiast podstawowych mobilnych maszyn z Windowsem. Jeśli mamy ograniczony budżet do ok. 1000 zł, a nie chcemy kupować używanej maszyny, najbardziej sensowną opcją będzie laptop z systemem bazującym na przeglądarce internetowej Chrome.

Brak kompatybilności z obecnymi komputerami będzie stanowić największy problem

Mimo że ChromeOS i Aluminium OS mają wyglądać i działać podobnie oferując rozwiązania od Google’a, większość istniejących Chromebooków nie będzie gwarantować kompatybilności z nadchodzącym systemem. W związku z czym Google musi utrzymać wsparcie ChromeOS’a co najmniej do 2033 r., aby wywiązać się z "10-letniego zobowiązania do wsparcia dla obecnych użytkowników".

Google jednak planuje wycofać obecny system najszybciej jak to tylko możliwe i skupić się na nowym rozwiązaniu. Pełnoprawny Android na komputery może oznaczać pojawienie się na rynku systemów dla PC trzeciego poważnego gracza, który już teraz specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania na smartfony oraz telewizory.



ChromeOS w obecnym wydaniu jest niczym zabawka przeznaczona do bardzo podstawowych zadań. Nie stanowi realnego zamiennika dla Windowsa czy macOS’a. Miejmy nadzieję, że Aluminium OS to zmieni i skłoni Microsoft do dostarczania lepszego systemu na komputery.

Albert Żurek 04.02.2026 18:02

