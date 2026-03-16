Apple ma plan na iOS 27. Zmiany są, ale nie takie, jakich chcieliście

Apple wyda w tym roku nowy system operacyjny. Jeśli macie nadzieję na naprawę wyglądu iOS’a 27, nie mam dla was dobrych wiadomości.

Albert Żurek
iOS 26 przyniósł istną rewolucję w stylistyce. W najnowszej wersji oprogramowania Apple gruntownie zmodyfikował wygląd, wprowadzając Liquid Glass, co było największą zmianą w systemie od ponad dekady. Matowe szkło nie wszystkim przypadło do gustu, jednak nawet przeciwnicy nowego rozwiązania zostali zmuszeni do przesiadki na odświeżony interfejs. W iOS 27 gigant nie skupi się jednak na estetyce, lecz na wydajności i stabilności.

iOS 27 postawi na stabilność i wydajność

Apple znany jest z subtelnych zmian w kolejnych generacjach oprogramowania i sprzętu. Rzadko decyduje się na rewolucyjne nowości, do czego klienci zdążyli się już przyzwyczaić. W poprzednich latach firma wprowadzała mniejsze zmiany w kwestii wyglądu i działania, chociaż zdarzały się też wersje skupiające się jedynie na stabilności.

Tym razem będzie bardzo podobnie. Jak donosi sprawdzony informator Mark Gurman, wraz z iOS 27 oraz innymi tegorocznymi systemami Apple’a nie dostaniemy żadnych poważnych zmian w Liquid Glass. Uważa, że małe zmiany mogą się jednak pojawić.

Według dziennikarza z Bloomberga najnowsze wewnętrzne wersje iOS 27 i macOS 27 nie odzwierciedlają istotnych zmian w stylistyce. Trudno zresztą oczekiwać, że projekt, nad którym pracowano tyle lat wprowadzający tak ogromne zmiany w systemach zostanie zmieniony z dnia na dzień. Mark Gurman uważa, że powinniśmy się spodziewać "lat stopniowych ulepszeń".

Wcześniejsze informacje zakładały, że Apple w przyszłym oprogramowaniu skupi się na kwestii poprawy wydajności i stabilności. Nie oznacza to jednak, że w iOS 27 nie otrzymamy żadnych nowości w zakresie działania czy wyglądu Liquid Glass. 

Warto zauważyć, że Apple nie do końca stawia na zaborczość i wyłącznie na własne zdanie w zakresie nowej stylistyki. Wystarczy spojrzeć na iOS 26., w którym dodano opcję redukcji przezroczystości Liquid Glass. Do wyboru udostępniono dwie opcje: przejrzysty (domyślny tryb) oraz matowy, który nieco ogranicza przezroczystość.

Z kolei w iOS 27 według Marka Gurmana może pojawić się nowa warstwa personalizacji przezroczystości. Wraz z iOS 26 Apple miał pracować nad suwakiem, który miałby pozwalać użytkownikowi kontrolować poziomu efektu szkła. Dotychczasowe ograniczenia dotyczyły głównie ekranu blokady, ale w innych elementach interfejsu tego brakuje. Być może w iOS 27 właśnie będzie tym systemem, który wdroży szersze możliwości dostosowania wyglądu przez użytkownika.

Poza tym jednak nie oczekujcie rewolucji. Apple wprowadził ją w ubiegłym roku i podejrzewam, że przez kolejne lata gigant technologiczny będzie trzymać się matowego szkła. 

16.03.2026 18:04
Tagi: AppleiOSiPhoneSystemy operacyjne
